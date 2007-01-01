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Культура

В Калуге будут решать, что делать с разбитыми окнами в доме Циолковского

Евгения Родионова
08.06, 15:50
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В пятницу, 5 июня, в нашу редакцию обратилась читательница через сообщения обратной связи.

По её словам, территория возле здания замусорена.

— Куча мусора и переполненные баки возле дома Циолковского на Георгиевской, - рассказывает о проблеме калужанка. - В разбитых окнах бутылки и мусор.

— Уборка прилегающей территории к контейнерной площадке будет произведена в срок до 9 июня, - комментирует ситуацию Управление городского хозяйства города Калуги. - Вопрос с заделкой окон в здании будет решен в срок до 1 июля.

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