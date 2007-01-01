В Калуге будут решать, что делать с разбитыми окнами в доме Циолковского
В пятницу, 5 июня, в нашу редакцию обратилась читательница через сообщения обратной связи.
По её словам, территория возле здания замусорена.
— Куча мусора и переполненные баки возле дома Циолковского на Георгиевской, - рассказывает о проблеме калужанка. - В разбитых окнах бутылки и мусор.
— Уборка прилегающей территории к контейнерной площадке будет произведена в срок до 9 июня, - комментирует ситуацию Управление городского хозяйства города Калуги. - Вопрос с заделкой окон в здании будет решен в срок до 1 июля.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь