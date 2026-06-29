Улицу Комбата Сергея Козлова спасут от разлива канализации с помощью кювета

Ранее мы сообщали об обращении нашего читателя с просьбой помочь решить проблему с канализацией на улице Комбата Сергея Козлова.

По словам местного жителя, у дома №46 оборудован выгребной колодец, куда стекают стоки со всей территории.

— Отходы оттуда выливаются наружу регулярно, - рассказывал мужчина. - Такая ситуация возникает не впервые: приезжают и откачивают содержимое, но через некоторое время лужи появляются вновь и стоят по несколько дней. Неприятный запах, по его словам, чувствуется уже за 50 метров, а на обращения никто не реагирует.

— Знаем о проблеме, - комментирует ситуацию Управление городского хозяйства. - Там сети застройщика. С учётом расширяющейся зоны застройки этих территорий уже назрела необходимость в проектировании новой системы водоотведения и строительстве сетей ливневой канализации. К сожалению, разработка и внедрение такой системы является длительным и дорогостоящим мероприятием. В качестве временной меры с целью создания дополнительных путей для стока дождевых и грунтовых вод было организовано обустройство кювета. Периодически там проводят откачку воды. Что касается канализации, то по информации застройщика на улице Комбата Козлова центральная канализация. Специалисты административной комиссии Управления городского хозяйства периодически выезжают на место и проверяют, есть ли вытекания канализации на городскую дорогу.