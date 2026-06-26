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Недвижимость и ЖКХ

Улица Комбата Сергея Козлова тонет в канализации

Евгения Родионова
26.06, 10:49
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В четверг, 25 июня, в нашу редакцию обратился калужанин через сообщения обратной связи. Он рассказал о том, что возле дома №46 находится септик - колодец, куда сливается канализация со всего коттеджного посёлка.

По его словам, разливы канализации там происходят периодически.

— Это уже не первый раз, - пишет мужчина. - Да, приезжает машина после, выкачивает, но разливы происходят снова. И по несколько дней стоят лужи. Помои льют уже за 50 метров. Вонь ужасная. И никому нет дела!

Мы попросили Управление городского хозяйства прокомментировать ситуацию. Ждём ответ.

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