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Недвижимость и ЖКХ

Спиленные деревья на улице Карачевской уберут до конца июля

Евгения Родионова
24.06, 17:12
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Во вторник, 23 июня, в редакцию обратилась жительница Калуги через форму обратной связи. Она сообщила, что на улице Карачевской до сих пор лежат ветки, оставшиеся после зимней обрезки деревьев под линией электропередачи.

По словам калужанки, за прошедшие месяцы они уже начали зарастать бурьяном. Женщина поинтересовалась, кто должен заниматься их вывозом.

— На улице Карачевской зимой опиливали деревья под высоковольтной линией, - пишет горожанка. - Ветки до сих пор лежат, уже начинают обрастать бурьяном.

— В срок до 31 июля порубочные остатки будут вывезены, - прокомментировали ситуацию в «Калугаэнерго».

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