На улице Карачевской спиленные деревья лежат с зимы

Об этом во вторник, 23 июня, рассказала нам калужанка через сообщения обратной связи.

По её словам, ветки там лежат до сих пор.

— На улице Карачевской зимой опиливали деревья под высоковольтной линией, - пишет горожанка. - Ветки до сих пор лежат, уже начинают обрастать бурьяном. Кто должен их убрать?

Мы направили запрос в «Калугаэнерго» с просьбой прокомментировать ситуацию. Ждём ответ.