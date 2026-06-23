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Недвижимость и ЖКХ

На улице Карачевской спиленные деревья лежат с зимы

Евгения Родионова
23.06, 18:00
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Об этом во вторник, 23 июня, рассказала нам калужанка через сообщения обратной связи.

По её словам, ветки там лежат до сих пор.

— На улице Карачевской зимой опиливали деревья под высоковольтной линией, - пишет горожанка. - Ветки до сих пор лежат, уже начинают обрастать бурьяном. Кто должен их убрать?

Мы направили запрос в «Калугаэнерго» с просьбой прокомментировать ситуацию. Ждём ответ.

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