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Недвижимость и ЖКХ

Калужские коммунальщики запаслись бензином

Дмитрий Ивьев
22.06, 13:46
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Из-за очередей на заправках и отсутствия топлива в некоторых сетях калужские автомобилисты начали отказываться от поездок.

Но коммунальщики продолжают работу в штатном режиме, заверили 22 июня в «Калугаоблводоканале».

- В последние дни в информационном поле появлялись сообщения о сложностях с приобретением топлива на заправочных станциях. Информируем жителей региона, что, несмотря на возросший спрос на ресурс, водоканал работает в штатном режиме. Вся спецтехника полностью укомплектована необходимым запасом горюче-смазочных материалов, что позволяет оперативно реагировать на любые инциденты на сетях водоснабжения и водоотведения, - прокомментировали в водоканале. - На текущий момент предприятие не вводило никаких ограничений на выезд машин для проведения плановых и ремонтных работ. Ежедневно на линию выходят дежурные бригады, ажиотажный спрос на топливо никак не отразился на сроках ликвидации аварий.

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