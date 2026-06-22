Калужские коммунальщики запаслись бензином

Из-за очередей на заправках и отсутствия топлива в некоторых сетях калужские автомобилисты начали отказываться от поездок.

Но коммунальщики продолжают работу в штатном режиме, заверили 22 июня в «Калугаоблводоканале».

- В последние дни в информационном поле появлялись сообщения о сложностях с приобретением топлива на заправочных станциях. Информируем жителей региона, что, несмотря на возросший спрос на ресурс, водоканал работает в штатном режиме. Вся спецтехника полностью укомплектована необходимым запасом горюче-смазочных материалов, что позволяет оперативно реагировать на любые инциденты на сетях водоснабжения и водоотведения, - прокомментировали в водоканале. - На текущий момент предприятие не вводило никаких ограничений на выезд машин для проведения плановых и ремонтных работ. Ежедневно на линию выходят дежурные бригады, ажиотажный спрос на топливо никак не отразился на сроках ликвидации аварий.