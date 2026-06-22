Калужские власти объяснили большие очереди за бензином

Уже несколько дней подряд на АЗС Калужской области наблюдается ажиотажный спрос.

В некоторых сетях топлива нет вовсе, на других заправках зачастую в продаже остаётся в наличии только самое дорогое топливо.

В понедельник, 22 июня, на заседании правительства ситуацию прокомментировали министр конкурентной политики Николай Владимиров и губернатор Владислав Шапша.

Владимиров подтвердил ажиотажный спрос. Продажи бензина за последнюю неделю выросли в полтора раза.

По словам министра, на «Роснефти» практически отсутствуют очереди.

- Значит, запасы пополняются, и прогноз в целом на неделю положительный, - заверил Владимиров. - Ожидаем оперативного решения компании «Газпромнефть» и «Лукойл» по своевременным поставкам продукта. Тем не менее, предприятия, организации, имеющие договора с этими компаниями и трейдерами, я прошу проводить претензионную работу по факту неисполнения договорных отношений.

Локальное отсутствие нефтепродуктов на частных АЗС собираются решать в ручном режиме.

- Были у нас уже вопросы с гречкой, с солью, с другим, с сахаром, - прокомментировал в свою очередь губернатор Владислав Шапша. - С ажиотажным спросом на эти продукты. Вы видели, к чему это приводило. Потому что все затаривались, потом все это пропадало. И курам скармливали эту гречку. Сейчас такая же история с бензином.

Губернатор подчеркнул, что в Калужской области намеренно не вводят дополнительных ограничений, чтобы люди видели, что возможности достаточны для того, чтобы обеспечить регион бензином.

Похожие проблемы наблюдаются и в других регионах.