Люк на улице Константиновых отремонтируют до конца июля
Ранее мы сообщали о проблеме с люком на улице Константиновых в комментариях в социальной сети.
По словам местного жителя, проезжая часть покрыта выбоинами, особенно в районе канализационного люка.
Мужчина добавил, что подобное состояние дорог характерно для многих улиц Калуги, и предложил направить средства на ямочный ремонт хотя бы нескольких участков.
— Специалисты отремонтировали люк, - комментирует ситуацию «Калугаоблводоканал». - Заасфальтировать его планируется до конца июля, по возможности раньше.
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