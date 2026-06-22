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Недвижимость и ЖКХ

Люк на улице Константиновых отремонтируют до конца июля

Евгения Родионова
22.06, 16:34
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Ранее мы сообщали о проблеме с люком на улице Константиновых в комментариях в социальной сети.

По словам местного жителя, проезжая часть покрыта выбоинами, особенно в районе канализационного люка.

Мужчина добавил, что подобное состояние дорог характерно для многих улиц Калуги, и предложил направить средства на ямочный ремонт хотя бы нескольких участков.

— Специалисты отремонтировали люк, - комментирует ситуацию «Калугаоблводоканал». - Заасфальтировать его планируется до конца июля, по возможности раньше.

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