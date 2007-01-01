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Недвижимость и ЖКХ

На улице Константиновых отремонтируют люк

Евгения Родионова
11.06, 10:29
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Во вторник, 9 июня, калужанин рассказал о проблеме с люком на улице Константиновых в социальной сети.

По его словам, на улице много ям, особенно рядом с канализационным люком.

— И таких улиц по Калуге огромное количество, - пишет мужчина. - Вместо всяких форумов лучше бы деньги израсходовали на пару-тройку ям на дорогах в городе.

— Специалисты провели обследование на предмет принадлежности, - комментирует ситуацию ГП «Калугаоблводоканал». - Бригада проведет ремонт люка в течение двух недель, по возможности раньше.

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