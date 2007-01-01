На улице Константиновых отремонтируют люк

Во вторник, 9 июня, калужанин рассказал о проблеме с люком на улице Константиновых в социальной сети.

По его словам, на улице много ям, особенно рядом с канализационным люком.

— И таких улиц по Калуге огромное количество, - пишет мужчина. - Вместо всяких форумов лучше бы деньги израсходовали на пару-тройку ям на дорогах в городе.

— Специалисты провели обследование на предмет принадлежности, - комментирует ситуацию ГП «Калугаоблводоканал». - Бригада проведет ремонт люка в течение двух недель, по возможности раньше.