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Недвижимость и ЖКХ

Парапет на улице Пушкина продолжат спасать от разрушения

Евгения Родионова
19.06, 16:30
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Об этом пятницу, 19 июня, рассказала нам читательница через сообщения обратной связи.

По её словам, ремонт там провели некачественно.

— Вот так выглядит обещанный «ремонт» парапета на улице Пушкина, который власти обещали провести до 17 июня, - пишет горожанка. - Кто-то ведь принял эти «качественные работы»?

— Работы ещё не принимали, - комментирует ситуацию Управление ЖКХ города Калуги. - Подрядной организации направлена претензия по качеству выполнения работ. Срок устранения замечаний до 25 июня.

Ранее мы рассказывали о разрушенном парапете на улице Пушкина.

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