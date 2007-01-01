Парапет на улице Пушкина продолжат спасать от разрушения

Об этом пятницу, 19 июня, рассказала нам читательница через сообщения обратной связи.

По её словам, ремонт там провели некачественно.

— Вот так выглядит обещанный «ремонт» парапета на улице Пушкина, который власти обещали провести до 17 июня, - пишет горожанка. - Кто-то ведь принял эти «качественные работы»?

— Работы ещё не принимали, - комментирует ситуацию Управление ЖКХ города Калуги. - Подрядной организации направлена претензия по качеству выполнения работ. Срок устранения замечаний до 25 июня.

Ранее мы рассказывали о разрушенном парапете на улице Пушкина.