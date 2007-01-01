Парапет на улице Пушкина продолжат спасать от разрушения
Об этом пятницу, 19 июня, рассказала нам читательница через сообщения обратной связи.
По её словам, ремонт там провели некачественно.
— Вот так выглядит обещанный «ремонт» парапета на улице Пушкина, который власти обещали провести до 17 июня, - пишет горожанка. - Кто-то ведь принял эти «качественные работы»?
— Работы ещё не принимали, - комментирует ситуацию Управление ЖКХ города Калуги. - Подрядной организации направлена претензия по качеству выполнения работ. Срок устранения замечаний до 25 июня.
Ранее мы рассказывали о разрушенном парапете на улице Пушкина.
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