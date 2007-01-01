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Благоустройство

На улице Плеханова разрушили парапет

Евгения Родионова
11.06, 09:33
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Об этом в среду, 10 июня, сообщила в нашу редакцию читательница через сообщения обратной связи.

По её словам, парапет напротив краеведческого музея сделали в прошлом году.

— Одно делаем, всё остальное рушим? - пишет калужанка. - В прошлом году на улице Плеханова напротив краеведческого музея сделали парапет, в СМИ писали, что за четыре миллиона рублей. А в этом, при прокладке труб уже разрушили его? Кто ответит за халатность?

— В данном районе работы по капитальному ремонту тепловых сетей выполняются в рамках реализации инвестиционной программы МУП «Калугатеплосеть» по развитию систем теплоснабжения и горячего водоснабжения городского округа города Калуги, от котельной, расположенной по адресу: г. Калуга, улица Вооруженного Восстания, 12 (Калужская ветка - 2 этап), - комментирует ситуацию Управление городского хозяйства города Калуги. - Работы по капитальному ремонту тепловых сетей осуществляются силами подрядной организации, в ходе которых осуществляется замена изношенных труб на современные с пенополиуретановой изоляцией. По информации подрядной организации парапет улице Плеханова напротив Музейно-краеведческого комплекса «Усадьба Золотарёвых» будет восстановлен до 17 июня этого года.

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