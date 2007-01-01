Улицу Баррикад освободят от спиленных веток

Во вторник, 16 июня, наша читательница через обратную связь сообщила о том, что ситуация с уборкой срубленных веток на улице Баррикад не изменилась. Ранее, мы писали об этой проблеме.

По её словам, прошло уже несколько недель, а ветки продолжают лежать.

— Ситуация так и не изменилась, - пишет горожанка. - Скажу больше - она стала хуже: теперь к спиленным веткам добавляется мусор от прохожих, которые, видимо, воспринимают эти кучи как свалку или мусорку.

По словам представителя Управления городского хозяйства Калуги, за последние дни почти всё уже вывезли. Осталось примерно на две машины. Сегодня всё уберут.