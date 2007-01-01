Обнинск
+22...+23 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Благоустройство Срубленные деревья на улице Баррикад уберут на этой неделе
Благоустройство

Срубленные деревья на улице Баррикад уберут на этой неделе

Евгения Родионова
08.06, 15:33
0 404
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В пятницу, 8 июня, в нашу редакцию обратилась читательница с вопросом об уборке срубленных деревьев.

По её словам, их начали спиливать без разбора ещё две недели назад.

— Когда уберут варварски вырубленные деревья по улице Баррикад? - поинтересовалась горожанка. - Спиливали ясени, а старые тополя с засохшими ветками так и стоят. Сейчас прямо на одной из центральных улиц города спиленные ветки и листья, припорошенные тополиным пухом. Очень «красивое» зрелище для всех жителей и гостей города.

— Вывоз начнут на этой неделе, - комментирует ситуацию Управление городского хозяйства города Калуги. - Высадка будет точечная, не во всех местах возможно высадить.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
благоустройство
Лента настроения
4 оценили
50%
0%
0%
0%
0%
50%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlRDdm5pdDNGdnBqcm94T3Q0Q2ZoTnc9PSIsInZhbHVlIjoiS0cvbzBWWVJvK1JOcU0ydmxGdWg3d1B4RTJza3R5UTE0aUgvTmVPRHBtcFBiaDh2MDNzTzN2VzloYXM0aVBkV1FiMEU0S3g1dE1zcHZiOE45SUkxNm4rcmpvcWFEWS9TUDFuYjd3S25RVUl4ejlZcVJFakM2eHBLRjhrM0tSdXBBQXRYMlVWRS9iMXRLL0NSdFRwVjRCdk9kVDA1RkJGR3dtWEU4VnRWbExQdXA2dHFaMzdGU2p5NTNJMzZkM004SVQ3UWZJUEhyWW00UXIvdmFqL2h0ZHFZRVJCLzUvS2cxMExmb2pmRmNCOEkxVW4vWGJxZTJGMWlYaElLalI2UnhIMlI5S09KamRqYVhKT051TVlIQVJ4NStBU3ZqcE1BY0NCN1QvNzgxZEgwcHBZRURTVUZlVW44VWtleFRoMy95bXdtQlhBaHBoY3RoRk1MYU9aQ3RNMDh0R1EvM0xJNzRhcUNyTFFaZ0hjQTVFRXJ4Q2xYVkpvdWdZRGI2UTVoUTlqcW1aa3pLeS9tWmcxRTJxM2JsajFXZ01DMDJFeGticnAwVEg3K3FiNjAyNnRNa2dDM3NmQlhnZGlSMUtwaiIsIm1hYyI6IjcyYmY1NTc3YTI0NDMzMGEwN2EyYTI3MjM3MzgzZjE4NTY3NjA4MmEwZGZiZTdjNjI2NTNkMzQ0ZGY1NDQwYWQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjlUQlVyRlFFK204bFlPbi9hNWdGS2c9PSIsInZhbHVlIjoiaTRyemdETGY0WEptbEwzZkZJaVVGWENwK0Q0NzFTQ3c4MGR2WnlLWXQ4TDl6VW1oTjRBWmthL3h3eGMwQ3NnaE5MRndTL2lFd0hxaXRJM0lydnl0UzBQWUovU2o3cFVxbVQySU5QL1l1cE1ZSG5pZUhqR1VWSThWVXB3aCtFN3hJTzRscFlYOUNyaGVKN1dWMFVxQTJibGRTdS80VHNzaVQxaENNSUFFWEtEbVpxWFZTWjVwLzN3ZDZaVnFUeGh6bHhIOVRVb0hTZ2ZmSWF3Y1NhRjJTYkxkRk5PSkNXZ3FlalhYcTF1cUswZVFEdTNtZm1HRGM3RGJlZ2Mra21DRXZKVzdid0M0NkEzSkF6TkZBaHdSQnROTkxueXFFL2x0SlU5cmFtN0NwVEd0WFdvbDJiOUx4b0RWb3dxOVBpczBUQlVxcGNnOHR2RjJuc1ZPSkNPdmh3S0F2TC9DeWxFS2YyeG9pajJZQUdZSHZDZDl0cEkveVYwU0F1dVFCZWFpdUUxbFNNSGczN29lZjIxQkVqRWxYUlFVSTNzR1NvTGcxOENnNkpYajR5cWJSb012aFFra0dBQ0FlTjVMUmZXak9OWkxIV0orc3pobVp4UFRwVDk2MlQrT0xaVk84MENlSzBWNitUQWFqQjNyZWVIMXozQWh6ZSsxcXh2SEdITmlEMTkrQ1Z6V3Qxcm1NamVlSVl1V0h6NzVhb05aU1RNOGp2RmQ4R2RLTG44cWJzWnhQVWM4U2lQOXVPa21vWWc5YlA1cmxXcUs3N0NMSEhzOG9hNXpVK0VFeTYvVDE2V05nQWViR2pPVGljR3N2Z0d6cDNLY2I1V0RvWXduNjFBdiIsIm1hYyI6ImY3ZGMzM2NjZjRlZWFiNzc4NGY4ZGVhYTc1YWJhYTNhZGU5NjNmYWIzMmVjNTQ3M2I4MDdjMjQzMjFhYWMwYmQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+