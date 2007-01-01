Срубленные деревья на улице Баррикад уберут на этой неделе

В пятницу, 8 июня, в нашу редакцию обратилась читательница с вопросом об уборке срубленных деревьев.

По её словам, их начали спиливать без разбора ещё две недели назад.

— Когда уберут варварски вырубленные деревья по улице Баррикад? - поинтересовалась горожанка. - Спиливали ясени, а старые тополя с засохшими ветками так и стоят. Сейчас прямо на одной из центральных улиц города спиленные ветки и листья, припорошенные тополиным пухом. Очень «красивое» зрелище для всех жителей и гостей города.

— Вывоз начнут на этой неделе, - комментирует ситуацию Управление городского хозяйства города Калуги. - Высадка будет точечная, не во всех местах возможно высадить.