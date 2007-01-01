В Боровском районе автобусную остановку «спасли» от борщевика

Ранее мы сообщали о просьбе местной жительницы решить проблему с борщевиком.

По её словам, на территориях разрослось много борщевика, и меньше его не станет, если его там оставить.

— Прошу также обратить внимание на территорию обочин улицы Университетской, - добавила женщина. - И дороги между посёлком Молодёжным и селом Совхоз Боровский.

— На территории села Совхоз Боровский уже выполнили обработку борщевика, в том числе за остановкой, - ответили в администрации Боровского района.