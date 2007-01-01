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Недвижимость и ЖКХ

В Боровском районе автобусную остановку «спасли» от борщевика

Евгения Родионова
15.06, 08:30
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Ранее мы сообщали о просьбе местной жительницы решить проблему с борщевиком.

По её словам, на территориях разрослось много борщевика, и меньше его не станет, если его там оставить.

— Прошу также обратить внимание на территорию обочин улицы Университетской, - добавила женщина. - И дороги между посёлком Молодёжным и селом Совхоз Боровский.

— На территории села Совхоз Боровский уже выполнили обработку борщевика, в том числе за остановкой, - ответили в администрации Боровского района.

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