В Боровском районе автобусная остановка зарастает борщевиком

Об этом в среду, 10 июня, сообщила жительница Калужской области через сообщения обратной связи.

По её словам, автобусная остановка «Зелёный Забор» зарастает борщевиком.

— Не знаю, кто несёт ответственность за участки, - пишет женщина. - На территориях разрослось много борщевика и меньше его не станет, если его там оставить. Прошу также обратить внимание на территорию обочин улицы Университетской и дороги между посёлком Молодёжным и селом Совхоз Боровский.

Мы попросили администрацию Боровского района прокомментировать ситуацию. Ждём ответ.