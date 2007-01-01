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Обнинск

В Боровском районе автобусная остановка зарастает борщевиком

Евгения Родионова
10.06, 16:00
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Об этом в среду, 10 июня, сообщила жительница Калужской области через сообщения обратной связи.

По её словам, автобусная остановка «Зелёный Забор» зарастает борщевиком.

— Не знаю, кто несёт ответственность за участки, - пишет женщина. - На территориях разрослось много борщевика и меньше его не станет, если его там оставить. Прошу также обратить внимание на территорию обочин улицы Университетской и дороги между посёлком Молодёжным и селом Совхоз Боровский.

Мы попросили администрацию Боровского района прокомментировать ситуацию. Ждём ответ.

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