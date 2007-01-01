Жителям Жиздры пересчитают плату за воду из-за майской аварии
Жителям Жиздры пересчитают плату за воду из-за майской аварии

Евгения Родионова
29.05, 15:25
303
В пятницу, 29 мая, прокуратура Жиздринского района сообщила о принятии мер реагирования по факту нарушения прав жителей Жиздры из-за временного отключения воды.

По данным ведомства, в мае из-за коммунальной аварии временно приостановили подачу воды в районном центре.

Прокуратура проверила, как коммунальщики справились с проблемой. И добилась, чтобы жителям пересчитали плату за воду за май.

Кроме того, начальника местного участка «Калугаоблводоканала» привлекли к ответственности за нарушение нормативов по подаче воды населению.

