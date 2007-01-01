Второй день жители Жиздры остаются без водоснабжения

Вечером 24 мая администрация Жиздринского округа написала в соцсетях, что город остался без воды.

В посте уточняется: отключение произошло ещё днём ранее, 23 мая. Причина — неполадки на водозаборной станции.

Специалисты водоканала пытались устранить аварию, но не смогли.

В администрации «успокоили» местных жителей:

- К сожалению, сегодня специалистами не удалось устранить нарушение. Завтра, 25 мая, работы по восстановлению водоснабжения будут продолжены. Приносим извинения за вынужденные неудобства. Будем держать вас в курсе событий.

Ни слова о подвозе воды в посте нет. Видимо, жиздринцам придётся запасаться водой самостоятельно как минимум до понедельника.