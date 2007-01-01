Обнинск
+12...+13 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Второй день жители Жиздры остаются без водоснабжения
Общество

Второй день жители Жиздры остаются без водоснабжения

Вечером 24 мая администрация Жиздринского округа написала в соцсетях, что город остался без воды.
Ольга Володина
24.05, 21:56
0 354
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В посте уточняется: отключение произошло ещё днём ранее, 23 мая. Причина — неполадки на водозаборной станции.

Специалисты водоканала пытались устранить аварию, но не смогли.

В администрации «успокоили» местных жителей:

- К сожалению, сегодня специалистами не удалось устранить нарушение. Завтра, 25 мая, работы по восстановлению водоснабжения будут продолжены. Приносим извинения за вынужденные неудобства. Будем держать вас в курсе событий.

Ни слова о подвозе воды в посте нет. Видимо, жиздринцам придётся запасаться водой самостоятельно как минимум до понедельника.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
вода авария на водопроводе коммунальная авария
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ijg4bDg5L1AvT0hJalVkU3RlZmxkdHc9PSIsInZhbHVlIjoiZGwxZDVRWWdmNGtLaXdvdGYzbnRUaG9Mc0JtRzNKam9OWnZhQUtISUVlNldETUU3cW5JZW90NVlLelFYZU80RFB6Y0VlYkV0QTl3QUVyYlJIa0Z6alFxVm5hR0txbnZKZDlnTmdJSGVDWmZXQkVjeG9SVW1OKzNEWGZ4WlFZOHRUamhIVHpHWGJUNk1HNGwxcnVVQ3pHSk5LM3dkMTQ5dVg2cThPVEY3NUJCYnYxSy9ZTGhqQldCeXJiWlhMS3RodU5CODN4NFduSlB6YTAzdnI2QnlhdHEvTWd2OWNsRXRhcVgyMW1nSkNKbVkzRU95R3FvNWdrYUUzejRuMEhJYnFvT3Zuak9Xek9PSTEyK3FPdVJkVE1xSk80S3hpNTZYeGN3aWFHWmZmTE9OUzZsRWZDNDFaaXRWOG5vV1FWNDVQeXlLSExGK1RhR05HejArUlRybHFsNWxLQ0pUZlFUMVpjWm5IQURBbzZseDNteW5oU3BCLzRvM2xLQml6NStvWFBCRWEwQUVpVk5vc1JPYi9LZ1o4akY3aVVvd0NkV1NNRXBCRXJpbkxwQUlaVVZoY0MxWWlzRUxHcGhFNW9ieCIsIm1hYyI6Ijk1NmM1OGIwYzU5NGY5OTg2M2M2N2QzZjQ3MTQyZjhhYTgzOWRlNGUxNTdhZWEyOTkyMWEwZDUyODEwNWUxNWYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkZrT1YvRjJ2WG9QZEI0Nys3RW9DOWc9PSIsInZhbHVlIjoiRDJDU1pISW5DOVZOLzVSQlA5b3FHelFwYXVLM2gxNElCL3B1UHZDR2hpQXhWc3JjL1dKbThzRC8yTkQ4NzUyd25ZSmFzbXBFK3dUZ3RJNUlzV0tORWtaK0dBdDVVc0xPSnVXa2xGY0tGS3kvamxqSU1nbGExa2g5UGNBYy9EdWlUNzFZcU1CQ1BxdCtzQWRWYnZpaFJGMThlMi9pY3ZxU2RZbkFVeWxMekZuZTE5aDA5MDg1b2lCcUFkc3djelNvVHZxM0l2ZHZXcm9uSXhYUEh5MWRSR1g1dTB6UUg4OXp2Y1c4ZmZsb0UvSkk0NUhvd2JsTGRycUN0NElkeFE0RTIvSk5PRk1pL1VXeE5DbE5JSkZnYytYOERWbGlJN3dlU2o1RFRLRGhrdlpIU2NzamJwcXkyRVdrTERzbDN3ZnJjaFdsa3NmYWsrNE9Xc1J5M0Zjc1k2UmY5ei9JL3RlVmU1KzRoempRUHhjUHNlUDJoRVFYRkVpNHdYMWFrclNuODNUWWk4L1kxTDZmWENjbjhnSDNON2wwdyswa3hCS1NwWGZTVnBDdnZ6OGlxRXBRdG1xNlQ1ai9hRDBPaU1ZOW5CWTNmOFVoYkZJc2MxSmk2RkhrdkRtKzZmNFBHUlB3VVpFTkcvQ3FUNlBBUTB2WG1mRUpiTXJHY0NwU3ZmQ2lFYk5JODdRcTArbXRZSjVwcGtmcExsYnBaNG4vY2pPZmJTWmdoMnNVUkhwTzdiNUx6UW1TWWZZOVpVSG5ub2NIdW9ueEt4TWVYSlNsMW1RRzQwdUV1cVlZRVgrd0FqZVF2VVZ3Q2NkdGJyZ0M0WWZOOUcrTU5RR0lUbFhRV3RJWiIsIm1hYyI6IjgxYzUwNzMxNGQzZGU2NDk0ODY3MjIxMDljMjU2OWVmZmNkM2I4NmM4ODc2ODI1MjE4NWI5NTIxMjk2NWU5NjUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+