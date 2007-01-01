В Калуге рассказали, зачем понадобилось массовое отключение воды
В Калуге рассказали, зачем понадобилось массовое отключение воды

Дмитрий Ивьев
21.04, 16:21
Северная часть Калуги на два дня останется без холодной воды.

В «Калугаоблводоканале» рассказали, какие работы запланированы на 22-23 апреля.

Параллельно с работами в районе Северного водозабора специалисты выполнят переврезку на новую линию ранее проложенного участка трубопровода протяжённостью около 200 метров на улице Терепецкой.

Кроме того, в районе Северного водозабора запланировано подключение скважины и запорной арматуры к существующему водоводу диаметром 500 мм.

- Рассчитываем, что текущего запаса воды хватит для проведения работ при пониженном давлении, без полного отключения абонентов, - пояснили в водоканале. - Однако вода будет отсутствовать у жителей верхних этажей многоквартирных домов в нескольких микрорайонах северной части Калуги. Все социальные объекты предупреждены. Для Азаровского детского дома заранее предусмотрено переключение на другую линию, чтобы воспитанники и персонал не испытывали вынужденных неудобств.

Подвоз питьевой воды людям обещают организовать. Заявки можно оставить по телефонам: 211-112 или 511-112.

