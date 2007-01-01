Северная часть Калуги останется без воды
Как мы уже рассказывали, масштабное отключение произойдёт из-за работ по подключению водовода, сообщили в «Калугаоблводоканале».
С 9:00 среды, 22 апреля, до 20:00 четверга, 23 апреля, холодной воды не будет в жилых домах и организациях по адресам:
- мкр. Северный,
- мкр. Байконур,
- мкр. Кубяка,
- мкр. Терепец,
- мкр. Канищево,
- мкр. Ольговка,
- мкр. Малинники,
- мкр. Малиновка,
- д. Швейцарская,
- д. Лихун,
- пер. Сельский,
- часть ул. Тарутинская,
- ул. Михайловская,
- ул. Яновских,
- ул. Дальняя,
- ул. Сретенская,
- ул. Терепецкая,
- ул. Светлая,
- ул. Московская, от д. 309 корп 1 до д. 321.
- На время отключения предприятием будет организован подвоз воды населению, - подчеркнули в водоканале.
