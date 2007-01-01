Северная часть Калуги останется без воды

Как мы уже рассказывали, масштабное отключение произойдёт из-за работ по подключению водовода, сообщили в «Калугаоблводоканале».

С 9:00 среды, 22 апреля, до 20:00 четверга, 23 апреля, холодной воды не будет в жилых домах и организациях по адресам:

мкр. Северный,

мкр. Байконур,

мкр. Кубяка,

мкр. Терепец,

мкр. Канищево,

мкр. Ольговка,

мкр. Малинники,

мкр. Малиновка,

д. Швейцарская,

д. Лихун,

пер. Сельский,

часть ул. Тарутинская,

ул. Михайловская,

ул. Яновских,

ул. Дальняя,

ул. Сретенская,

ул. Терепецкая,

ул. Светлая,

ул. Московская, от д. 309 корп 1 до д. 321.

- На время отключения предприятием будет организован подвоз воды населению, - подчеркнули в водоканале.