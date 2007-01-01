В Тарусе организовали подвоз воды на время отключения
В понедельник, 20 апреля, на двух десятках улиц Тарусы отключили холодную воду из-за ремонтных работ.
На время отключения организован подвоз воды.
- На территории Тарусского Дома социального обслуживания установлена пожарная машина с питьевой водой, рассказал глава района Михаил Голубев.
По вопросам подвоза он попросил жителей обращаться в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону: 8-484-352-52-65 или в теруправление «Город Таруса» 8-484-352-51-73.
