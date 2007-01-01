В Тарусе организовали подвоз воды на время отключения
В Тарусе организовали подвоз воды на время отключения

Дмитрий Ивьев
20.04, 12:00
Фото: Михаил Голубев.
В понедельник, 20 апреля, на двух десятках улиц Тарусы отключили холодную воду из-за ремонтных работ.

На время отключения организован подвоз воды.

- На территории Тарусского Дома социального обслуживания установлена пожарная машина с питьевой водой, рассказал глава района Михаил Голубев.

По вопросам подвоза он попросил жителей обращаться в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону: 8-484-352-52-65 или в теруправление «Город Таруса» 8-484-352-51-73.

Новости по тегу
жкх
eyJpdiI6IisyMXpRQWlaOWZEdVhvY3BQTUZEWWc9PSIsInZhbHVlIjoiOHhlcFd6L1VhWnROZzhBVE5XdWVSM0w4UlI3eTR5SHMwalBOMithc2h3MWZ4OGNVWE5xK2dJQWxkYW1BaWh4YjFxNjR4RzYvd05mQXZoT2ZPT3padW9UcVRMZExUMTlhSG04YytuY3l3ZXRxYWhKRGJuSkgvRjIwZWUvV295aGNVRTZOakRYRkZSQ2tFdU1neUpqTWtXWnM0T0grV2dwc09nQWxwT1dVSWxYb2lSZ2gyL2E2Njg2WDRMMlQ1TGJudkpPdFNRclZEbzhTczFJaUJCaXdlWDh5blJTR1o1Tm5uOGRuRzRWdTJxSTAzQXBXQTZhOU1meWJ2cHpqdkM0R1VHWmhJYWZqd2JOOFVKZDkxSzVpcTV5eTZFT1BCMk4rS3BPamhoZlNVYmc5dTVNVzEzYm5QTmR5VTRBZGpoN2ltbnl3MGg5R0E2UHQ4N3dIL0lTV3QwUjRKdFZ1cGZWVGcyeHd1V1pWTGhsMkRkeHNZMTZCNHdHUEhiSEQ3Y1Z4Q0h1V01HWm40MnhBbHo4bzZvb25sZjNDcjRSL2xTMUlIc0RnczB2dnRacTQ5M1dxWTBscmtDRUVXczRRVE1YMiIsIm1hYyI6Ijc0ZGMwYzZiZGY4OGJjYWU2ODRjZTRhNjg3MzQyOGYyMjYwNjkyNTAyMjExNjZhODFiMWQyNzNjZDMwYzU2YjciLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6ImVLOUp4VGlJNWIzZnFHNm0wKytLWHc9PSIsInZhbHVlIjoiNkw0dFVuSjJjZE9VT1oyQWdab21wWTFZajRtbVVoUGEwZTk4UUhTU3YvMlFwZEM5b0dHZFJFQ0JSMTFpRHlRTjRLOHd5MmcydzBiQ3FhUmF5ZEcrSi9DcVhESGp5VGF5dERIdFRiSlJUdjhaQjVqbU84WWVqWUtzdW82Zk93d1ZHYlJmZ0UwUnBiNkVCNnVWTi9aaXFkU3d5RkVrbG94TGJ6ZEdsZEdVZmFrazBqVkg5V25QZHNsMkRQbDZodFE0aDdGYWhzQldlWTIvL0RPNUhObU1CMWhWdVlRMGhvY1hQNWZwRFBsY0F6NGg0Z0JwMkJBaDdNREczeVpLdmZNellwV1RPem1aNkVtSk0wb3hkQ21VRkFRSU5GVjBSVmRLRG5LMStNRS9aWDAxbWQwdXBiaGdhdkI3TGxlNS9VaFFvSnpMMGFOeTVMUXNiV05BbU9zaTJyVTR1aDd2YXYyL1hza0VRRlNkZENNQUlxODliemJjNW1ITnVDOGEvQWR3SlZXa21UZ0MvdFpEYnZYWkdDT3Rkd0tXT2doTmlYMGtPK1orT0kyRDVya3VnYlFLd3VhUmVRMWx1aEsvUDNza3lTaHY3T1YybTRMbG1zZGkwRUljT0N6MVFqTjBvOGdQNGpsM3h6VzU0WngxY3JhQnFjaWNQTDNLREZueGZSUWYrL2pyQlhnT1Q0SEFhWWx3T29rWXBuOUJNZXhkbSsrV05sdkh3aWJ4Qk9aT09rcCtWY2pRT0RiQjgrcDczbm1QYjVzNFg2RGZyQUtHL294U2I2YTR6TDQrM1J4WEdSdHpMMWp6OHBWRW1zZFM3WFN4SytpSUUwUFF0T1NJa0JZaSIsIm1hYyI6ImQ4NGRhYmMxNzVlMzVmNWNkNWIxNmRhM2E2OWYwMTIzYjYzYWMxMmIyZDQ3ZGMxZmYwNTQ1MDkxNzY4OTc1YjAiLCJ0YWciOiIifQ==
