Тарусу ждёт массовое отключение воды
В понедельник, 20 апреля, в городе пройдет переврезка магистрального водопровода на улице Окской.
Из-за этого с 5:00 и до конца суток отключат холодную воду в домах на следующих улицах:
- ул. Горького,
- ул. Ворошилова (чётная сторона),
- ул. Миронова,
- ул. Ленина,
- ул. Пролетарская,
- ул. Победы,
- пер. Победы,
- ул. Садовая,
- ул. Луговая,
- ул. Ремёсел,
- ул. Амелина,
- ул. Сиреневая,
- ул. Зеленая,
- ул. Калинина,
- пер. Калинина,
- ул. Луначарского,
- пер. Огородный,
- ул. Севрюкова,
- ул. К. Цеткин,
- ул. Тургенева,
- ул. Шевякова.
- Социально-значимые объекты, попадающие в зону пониженного давления предупреждены. На время проведения работ предприятием будет организован подвоз воды населению, - заявили в «Калугаоблводоканале».
