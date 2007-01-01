Тарусу ждёт массовое отключение воды
Тарусу ждёт массовое отключение воды

Дмитрий Ивьев
17.04, 08:55
В понедельник, 20 апреля, в городе пройдет переврезка магистрального водопровода на улице Окской.

Из-за этого с 5:00 и до конца суток отключат холодную воду в домах на следующих улицах:

  • ул. Горького,
  • ул. Ворошилова (чётная сторона),
  • ул. Миронова,
  • ул. Ленина,
  • ул. Пролетарская,
  • ул. Победы,
  • пер. Победы,
  • ул. Садовая,
  • ул. Луговая,
  • ул. Ремёсел,
  • ул. Амелина,
  • ул. Сиреневая,
  • ул. Зеленая,
  • ул. Калинина,
  • пер. Калинина,
  • ул. Луначарского,
  • пер. Огородный,
  • ул. Севрюкова,
  • ул. К. Цеткин,
  • ул. Тургенева,
  • ул. Шевякова.

- Социально-значимые объекты, попадающие в зону пониженного давления предупреждены. На время проведения работ предприятием будет организован подвоз воды населению, - заявили в «Калугаоблводоканале».

