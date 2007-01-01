Тарусу ждёт массовое отключение воды

В понедельник, 20 апреля, в городе пройдет переврезка магистрального водопровода на улице Окской.

Из-за этого с 5:00 и до конца суток отключат холодную воду в домах на следующих улицах:

ул. Горького,

ул. Ворошилова (чётная сторона),

ул. Миронова,

ул. Ленина,

ул. Пролетарская,

ул. Победы,

пер. Победы,

ул. Садовая,

ул. Луговая,

ул. Ремёсел,

ул. Амелина,

ул. Сиреневая,

ул. Зеленая,

ул. Калинина,

пер. Калинина,

ул. Луначарского,

пер. Огородный,

ул. Севрюкова,

ул. К. Цеткин,

ул. Тургенева,

ул. Шевякова.

- Социально-значимые объекты, попадающие в зону пониженного давления предупреждены. На время проведения работ предприятием будет организован подвоз воды населению, - заявили в «Калугаоблводоканале».