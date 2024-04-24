В России студенческие билеты и зачетки переведут в цифру

Эксперимент продлится с 25 апреля нынешнего года по 31 декабря следующего.

Участие в эксперименте будет добровольным. Электронные студенческие билеты можно будет завести в вузах и колледжах, пояснили 24 апреля в правительстве Калужской области.

QR-код можно будет найти на Госуслугах.