Калужанам предложили без пени погасить задолженность перед Фондом капремонта

Это можно будет сделать с 1 мая по 1 июля, сообщили 23 апреля в министерстве строительства и ЖКХ Калужской области.

Нужно будет полностью погасить задолженность, написать заявление и передать документы в Фонд капремонта.

Образец заявления и список документов размещены на сайте Фонда капремонта.