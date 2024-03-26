Жители Людиново жалуются на подтопление жилого дома

На улице 3-го Интернационала, 55а вода скапливается у дома и течет в подвал.

- Из-за того, что вдоль дороги был устроен тротуар, перекрывший любой сток для воды, у дома скапливается огромная лужа, которая потом идет в квартиры. На первом этаже вода стоит прямо под полами у людей, - рассказал местный житель. - Деревянные перекрытия дома сгнили. Стены из шлакоблоков сыплются. Дом 1959 года постройки был построен как временное жилье для рабочих людиновского завода, сейчас он уже пришел в негодность. Но люди живут там и страдают. И уже больше 10 лет пишут письма во все инстанции, получая лишь одни обещания и отписки.

В администрации района ответили, что планируют до 1 июня организовать водоотвод. Ремонт отмостки намечен на 2026-2028 годы.

- Устройство водоотвода требует захода в грунт, - пояснили в администрации. - Сейчас земля промерзшая, и такие работы не провести.