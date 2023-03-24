Хозяин калужской усадьбы Дмитрий Гончаров работал наравне с рабочими, создал народный театр и погиб в 36 лет

27 марта отмечается Всемирный день театра.

Последний хозяин усадьбы Полотняный Завод Дмитрий Дмитриевич Гончаров-младший в 1894 году вместе с друзьями организовал народный театр, один из первых в России.

Играл там он сам, его жена, дочь генерала, певица Вера Константиновна Бергман – бывшая артистка московского театра Корша, его сестра Наталья Дмитриевна Гончарова, друзья и рабочие бумажной фабрики.

Семейная трагедия

Дмитрий Дмитриевич был сыном Дмитрия Дмитриевича Гончарова-старшего и Ольги Карловны фон Шлиппе. У него было трое братьев и четверо сестёр.

Семья жила счастливо. Но потом Дмитрия Дмитриевича старшего парализовало. А вскоре с Ольгой Карловной случилось несчастье - её в собственном кабинете убил слуга.

Вот как этот случай вспоминал один из родственников Гончаровых: «Ольга Карловна, которая пользовалась всеобщей любовью и уважением, сделалась жертвой разбойничьего преступления.

Многолетний служащий при больном Дмитрии Дмитриевиче некто Родион, у которого совесть была нечиста, так как он, как выяснилось, силой и угрозами вырвал у параличного старика подпись на большую сумму в свою пользу, решил вывести из строя единственного человека, который мог разрушить его преступные планы.

Выстрелом из пистолета дробью в висок он покончил жизнь ещё сравнительно молодой, жизнерадостной женщины…

Дмитрию Дмитриевичу о случившемся ничего не было сказано. Прошли похороны, была масса людей, а дядя Дмитрий был так изолирован в большом доме, что ни о чем не узнал.

Дети боялись сообщить ему о случившемся тем более, что состояние его здоровья вызывало заботы и опасения. Уезжая из Полотняного Завода, я пошел проститься с дядей, и он, ласково глядя на меня, помычал, так как органы речи у него были тоже парализованы».

Дмитрий Гончаров-старший вскоре после этого происшествия скончался.

Работал наравне с рабочими

После смерти отца в наследство вступил Дмитрий Гончаров-младший.

Он поступил в Московский университет, там сдружился со студентом, революционером Савиным, который «имел большое влияние на мягкого и доброго Дмитрия, он всячески старался озлобить его против матери, внушал ему такое, что вконец нарушило равновесие Дмитрия».

Когда Дмитрий Дмитриевич унаследовал ПолотняныйЗавод, дела стал вести прогрессивно. Установил 8-часовой рабочий день, выплату пенсий, устраивал культурно-просветительные мероприятия, организовал бесплатную библиотеку. Кроме того, рабочие теперь могли участвовать в прибылях.

Родственник Гончарова писал:«Поступил он в университет годом позднее меня, и первый год мы с ним жили вместе в одной комнате. Я с ним очень подружился, так как он был чрезвычайно добрый, умный, чистый и честный человек, и впервое время мы с ним во взглядах и интересах вполне сходились.

В землячестве он попал под влияние левых товарищей, в особенности братьев Савинковых, и все глубже и глубже уходил в активную работу.

Митя был человек очень любвеобильный, действительно идейный, стремившийся к достижению социальной справедливости.

Он, будучи студентом, в каникулярное время работал наравне с рабочими во всех отделениях гончаровской бумажной фабрики, чтобы проверить, посильна ли работа рабочим, в особенности малолетним, и получают ли они справедливую по их труду оплату…

Тётка Дмитрия Дмитриевича, Екатерина Дмитриевна Гончарова, была одной из первых русских женщин-врачей, окончила Сорбонну, была знакома с Карлом Марксом, ратовала за рабочие коммуны и находилась под негласным надзором Департамента полиции».

Дмитрий Гончаров был золотой молодёжью того времени.

В доме Пушкина

Гончаров обожал искусство, дружил с Луначарским, с актрисой, женой писателя Чехова Ольгой Книппер-Чеховой, педагогом, пианисткой Еленой Гнесиной.

Сначала Дмитрий Гончаров просто ставил любительские спектакли с друзьями. Потом предложил поучаствовать в них и рабочим своей фабрики. Желающих было хоть отбавляй.

Театр разместили в Красном доме, где жил Пушкин, когда приезжал в Полотняный Завод. Здание перестроили, сделали в зале 10 рядов.

Ставили Островского, Пушкина, Фонвизина, Толстого, Шекспира. Премьеры были два-три раза в месяц. Билет с первый ряд стоил 3 рубля, а на последний – 40 коп.

Маленькие Афины

Два года Луначарский жил под надзором полиции в Калуге и Полотняном заводе (с 1900 по 1902 год). Ему было тогда 25 лет. А Дмитрий Гончаров был всего на два года старше.

«Полотняный Завод превратился в настоящие маленькие Афины: концерты, оперные спектакли, литературные вечера чередовались там, принимая зачастую весьма оригинальный и привлекательный характер. Мне это всё было чрезвычайно близко, и во всем этом я принимал живейшее участие», - писал Луначарский.

А Книппер-Чехова вспоминала, как играла в Полотняном Заводе в течение двух летних сезонов: «Жила я там летом 1893-95 гг. Мои родители были знакомы с семьёй Гончаровых. Дружили и мы, молодёжь.

С Дмитрием Дмитриевичем мы устроили театр для народа, где я играла на сцене и пела. Недалеко от главного дома был небольшой дом, в котором помещался трактир.

Мы разыскали в архивах, что дом имел отношение к Пушкину и упросили отдать его в наше распоряжение. Вся наша жизнь сосредоточилась в этом доме…

Мы устроили сцену и начали дружно составлять программу народного театра. Играли Островского, водевили с пением, пели, читали в концертах.

Наша маленькая труппа пополнялась рабочими и служащими писчебумажной фабрики Гончаровых… С Полотняным Заводом я чувствую теперь большую внутреннюю связь. Здесь я поверила в свои силы и решила пойти на сцену…»

Приняли начинающую актрису в Полотняном Заводе очень тепло, подарили цветы. Но в театре это было запрещено. Поэтому Ольге их принесли за кулисы.

Она сначала смутилась, подумав, что все вокруг будт смеяться, считая, что это она сама себе дарит цветы, тогда так делали некоторые актрисы так делали. Но на визитке было написано: «От рабочих Полотняного Завода». И Книппер-Чехова приняла подарок.

Дмитрий Дмитриевич Гончаров-младший в спектакле «Севильский цирюльник».

Любил петь

Вместе с женой выступал в опере в Москве. Елена Фабиановна Гнесина отзывалась о нем так: «Дмитрий Дмитриевич обладал небольшим, но приятным голосом».

Когда 23 мая 1899 года в Калуге отмечали 100-летие со дня рождения Пушкина. Дмитрий Дмитриевич и Вера Константиновна исполняли фрагменты из оперы Чайковского «Евгений Онегин».

Потом в народном театре прошёл спектакль со сценами из драмы «Борис Годунов» и оперы «Евгений Онегин».

Спасал людей

В 1908 году в Полотняном заводе было наводнение. Дмитрий Гончаров на лодке спасал людей, упал за борт в ледяную воду, сломал два ребра. Заболел воспалением легких и 15 мая умер. Ему было 36 лет.

Гончарова отпели в церкви Спаса Преображения Господня. Похоронили Дмитрия Дмитриевича в цинковом гробу со стеклянным окошком в семейной усыпальнице Гончаровых. В 1920-х годах его склеп был разорён, а остатки уничтожены.

У Дмитрий Гончарова и Веры Бергман было два сына – Константин и Глеб, дочери Татьяна и Ольга. Когда Дмитрий Дмитриевич погиб, Татьяне было 10 лет, Ольге - 9, Константину - 8, а Глебу всего три года.

Вера Константиновна второй раз вышла замуж за мирового судью Виктора Новицкого. Умерла в 1937 году.

Семья Гончаровых в Полотняном Заводе.

Судьба детей

После революции детей Гончаровых за происхождение исключили из учебных заведений. Но вмешался Луначарский, и Ольгу, Татьяну и Глеба в учебе восстановили.

Татьяна Дмитриевна все же консерваторию не окончила. Она стала солисткой хора МХАТ. Вышла замуж за архитектора Николая Миграбова, у них родился сын Сергей. Скончалась Татьяна от инсульта в 1953 году.

Вторая дочь Ольга стала художником. Вышла замуж за инженера Сергея Любомирова. С Ольгой связана трагическая истории.

Как писала родственница Гончаровых: «В Москве, в Дурновском переулке, Ольга Дмитриевна встретилась с Сергеем Петровичем на сеансе спиритизма. Ольга Дмитриевна стала его женой. В первом браке у него была некая Евлампия, старше его на 12 лет, родившая ребенка от какого-то комиссара.

Примерно в 1928 году у Любомировых должен был родиться первый ребенок. Вера Константиновна – мать Ольги Дмитриевны - запретила рожать в больнице, и мальчик Константин родился мертвым, задушенным пуповиной. Сергей Дмитриевич не мог простить Вере Константиновне смерть сына и порвал всякие отношения с Гончаровыми.

В 1929 году, 20 июня в родильном доме родилась у них дочка Ольга. А в 1932 году – дочь Ксения…

Сергей Петрович работал в ту пору в Госплане, у него были изобретения, которые держались в секрете, много зарабатывал, и Ольга Дмитриевна называла его «ухарь – купец».

Он приносил домой зарплату и осыпал деньгами жену. Жили не плохо, в то время как Вера Константиновна с мужем Новицким впроголодь. Вера Константиновна давала уроки музыки... Однажды Вера Константиновна сварила суп из косточек, которые хотела выбросить Ольга Дмитриевна после потрошения рябчиков.

Аресты не обошли семью Любомировых. В 1930-х годах Сергея Петровича арестовали. Ольга Дмитриевна носила в тюрьму ему сало, он на нём сидел, чтобы сало не украли. Соседка по квартире на него писала доносы…

Сергей Петрович просидел в тюрьме 9 месяцев и вышел оттуда похожий на скелет с гнилой кожей.

Война застала Любомировых в Загорянке, под Москвой, где они жили на даче. В 1942 году Сергея Петровича отправляют на военный завод в 180 км от Москвы.

Ольгу Дмитриевну направили на трудфронт, но врачи дали справку, что тяжёлой работой она заниматься не может, она устроилась ночным сторожем в вагоне для рабочих и должна была следить, чтобы всегда горела «буржуйка». Работая сторожем, Ольга Дмитриевна читала французские книги. Домой приходила в 5-6 часов утра.

Дочери Ольга и Ксения не могли проснуться, но Ксения придумала протянуть веревку от своей ноги к форточке. Ольга Дмитриевна дергала форточку, Ксения просыпалась и открывала дверь. Во время войны сажали картошку, Ольга Дмитриевна шила капоры с розами, набивала их ватой и за такой капор давали ведро картошки или квашеной капусты, из первых листьев которой варили щи.

Однажды Ольга Дмитриевна с дочерью Ольгой возвращались домой пустые, грустные и наткнулись на рыбака, который отдал им 2 кг рыбы. Вот был праздник! Однажды Ольга Дмитриевна выменяла шапку Сергея Петровича из котика на хвост поросенка. Из одной половины хвоста сварили суп, а другую половину оставили на день рождения». Скончалась Ольга Дмитриевна в 1949 году.

Старший сын Гончаровых - Константин - пропал без вести в гражданскую войну, 1918 году.

Младший Глеб был профессором, ихтиологом. Работал в Институте рыбного хозяйства и НИИ водохранилищ. Женился на медике Валентине Баженовой, у них были сыновья Олег и Игорь, дочь - Наталья. Но потом они развелись. Умер Глеб Дмитриевич в 1980 году.

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