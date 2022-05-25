Нашей жизнью управляют привычки. Психолог из Калуги Михаил Обухов разложил по полочкам как именно

Считается, что половину наших действий мы выполняем на автомате: просыпаемся в одно и тоже время, чистим зубы, ставим чайник.

Привычки закрепились в нашей жизни. Но иногда они нам мешают.

Как у нас появляются привычки, чем они отличается от зависимостей и почему от них так трудно избавиться, разбираемся с калужским клиническим психологом Михаилом ОБУХОВЫМ.

Передаются даже по наследству

- Михаил, вся наша жизнь состоит из привычек, что-то мы делаем уже на автомате, например чистим зубы. Как формируются привычки, с детства закладываются?

- С рождения, можно сказать, даже с зачатия. Это психофизиологический процесс.

- Они могут передаваться по наследству?

-Да, есть генетический компонент - склонности.

- Но и со временем мы приобретаем новые привычки.

- Постоянно, ежедневно. Всё, что нам нужно для жизни, формируется и поддерживается, а всё лишнее - вытормаживается.

- Почему мы так привыкаем к чему-то, какие механизмы в нас заложены?

- Пресловутые нейронные связи. Формируется конкретный логический, нейрофизиологический шаблон, который поддерживает определённое поведение, например, он может быть завязан на принципах удовольствия: если мне что-то понравилось, я буду склонен делать это ещё раз.

- Правда, что нужен 21 день, чтобы выработалась привычка?

- Я про это слышал, но, мне кажется, это какая-то магия чисел. Но может быть и нет, надо спрашивать у нейрофизиологов.

- Вредные привычки быстрее формируются?

- Не уверен. Люди, которые начинают курить, не сразу привыкают к сигаретам. Сначала, чаще всего, они вызывают у него отвращение.

Ритуальное поведение

- Можно ли по привычкам что-то рассказать о человеке?

- Можно, например, что он склонен к чему-то.

- Правда ли, что за каждой привычкой стоит какая-то потребность или внутренняя проблема человека, например, пьёшь кофе по утрам, значит не хватает бодрости, активности?

- Чаще всего, это – ритуал. Люди могут не получать какой-то эффект, но делать это, потому что, так сложилось.

А есть люди, которые стараются не привыкать к чему-то, а ощущать, что сейчас мне нужно кофе, а в другой момент - чай, а в третий – просто водички попить.

Но чаще всего - это сложившееся ритуальное поведение, то, что организует жизнь человека. Мы как бы попадаем в систему предсказуемостей, понятностей. Формируется определённый порядок в жизни. Не хаос, а определенная система каких-то прогнозируемых вещей.

- Получается, без привычек не прожить?

- Ну, можно попробовать, конечно. Но это должен быть либо какой-то продвинутый человек, осознанный, который строит свою жизнь не на привычках, а на некоем ощущении того, что ему нужно прямо сейчас, ощущении баланса.

Либо это, наоборот, человек, дезорганизованный, хаотичный, скорее всего, психопат с лучшими привычками или с вредными привычками, не задумывающийся, правда ли это надо делать, или нет.

- А к людям бывает привычка?

- Это не привычка, скорее эмоциональная зависимость. Я не знаю, что такое привычка к людям. Все мы находимся в окружении, как правило, постоянных людей.

Сложно представить, чтобы человек вообще не имел близких, друзей, семью. И есть некий круг, который какое-то время может быть постоянным.

Можно ли считать его привычкой? По мне это, скорее, определенные условия, в которые мы попали и живём. Какая ж тут привычка!

Без привычек - хаос

- Почему нам так важны ритуалы, они генетически в нас заложены?

- Они культурно заложены. Ритуалы организуют жизнь. Жизнь без ритуала – это хаос. Это даже не медицинские, биологические, а, чаще всего, именно культурные моменты, начиная от гигиенических ритуалов, заканчивая религиозными.

- Сейчас в мире идёт глобализация, во многих культурах – одинаковые тренды.

- Мне всегда интересны люди, которые выходят из общего тренда, не хотят плыть в коллективной лодке, потому что она разрушительна: общество потребления, способы проведения досуга, которые там предписываются.

И, слава Богу, большое количество людей не поддаются на общие тренды и выстраивают нечто другое, более приближенное к природе человека, к его естественному состоянию.

- Культ потребления тоже вошёл в привычку?

- Разумеется, потому что этим занимаются специально обученные люди. Есть система неких действий со стороны хороших специалистов (в смысле эффективных, а не высокоморальных), которые определяют, что нам есть, что носить, на чём ездить и так далее.

То есть за нас это решено. И для удобства можно не заморачиваться и идти на поводу всего навязанного.

- Есть же выражение: к хорошему быстро привыкаешь.

- Ну, здесь вопрос критериев хорошести.

- Имеется ввиду более высокий уровень комфорта, материальное благополучие.

- На самом деле, по-разному. Алкоголику бесполезно объяснять, что его комфорт - это машина, работа, деньги, путешествия, семья. Он пошёл в магазин, купил чекушку и ему хорошо.

И если ему жизнь позволила таковым быть, если он не чувствует системных проблем, например со здоровьем (а далеко не все алкоголики, вопреки распространенному мнению, болеют, есть такие, которое поздоровей нас с вами будут), это его стиль жизни, способ жить в этом мире.

Без перегибов

- Мы с вами не раз говорили, что другого человека мы не может изменить, у нас нет полномочий для этого, мы можем влиять только на своих детей. А привычку другого человека можно изменить? Вот, например, вместо кофе под разными предлогами наливать ему чай.

- Я бы на месте этого человека спросил: «Чего это вдруг?» Нет кофе, ну я пойду и куплю. Странная идея. Если человек совсем глупый, деревянный, тогда ему всё равно.

И тогда, по сути, это и не привычка никакая, раз ему без разницы, что ему подают. Можно перестать его вообще кормить, сказать, чтоб шёл в кафе, можно и из дома выгнать, если он позволяет над собой так издеваться.

- А детей можно отучить от дурной привычки?

- Это – наша обязанность, тут наши полномочия по полной программе. Но если я только и делаю, что формирую привычки, свою жизнь трачу на контроль этих привычек – это перегиб. Где-то надо отпускать, а где-то - контролировать.

Почему бы не оставить людей в покое и не прекратить это непонятное стремление всё под себя переделать.

Одного желания недостаточно

- Привычка и зависимость – одно и тоже?

- Привычка – психологический термин. Зависимость –медицинский, это привычка, которая разрушает человека, его личность, его жизнь.

- Когда надо избавляться от привычки?

- Это философский вопрос. Если человек не страдает от этих привычек, то зачем ему от них избавляться.

- Может он и не страдает, но понимает, что, например, это не полезно и когда-нибудь начнутся проблемы со здоровьем. Вот приятный ритуал - пить кофе по утрам, но - вредный.

- В любом продукте есть польза и вред, и даже в том, что мы дышим: каждый вдох и выдох приближает нас к смерти. Потому что при вдохе происходит окисление, и мы стареем.

- Сложно избавиться от привычки?

- Здесь всё зависит даже не от желания, а от системы, от сопутствующих факторов. Возникает много дополнительных вопросов: точно ли я смогу себе позволить избавиться от этой привычки, точно ли сейчас, точно ли она настолько мне мешает?

Вот почему одна из сложных областей терапии - работа с зависимостями, слишком уж нечто укоренилось в человеке и управляет им, то есть не он управляет своей жизнь, а сложившиеся шаблоны.

И тут ещё размытые критерии, допустим, то, что ВОЗ считает алкоголизмом, в нашем социуме - это норма. Вопрос, какие критерии мы применяем.

- А сила воли важна?

- Я, честно говоря, против это понятия. Я не знаю, что оно значит. Это слово, которое, скорее, запутывает нежели объясняет. То, что называется волей, это, как правило, результат совмещения определенных факторов.

Что такое чистая воля представить довольно сложно. Понятно, что есть фронтальная кора, ответственная за действие, но этого недостаточно, чтобы человек что-то начал делать, либо перестал делать, нужна ещё ума всяких дополнительных факторов.

Например, человек в рабочих перерывах отдыхает только в курилке. Нет у него иной возможности, окружение не поймет, если он вдруг скажет: «Я не с вами». Он что угодно может пытаться делать, но пока не выйдет из этого коллектива, курить не перестанет

. Тут дело не в получении каких-то конкретных состояний, зачатую они, наоборот, болезненны, дискомфортны: при курении одышка появляется, кашель и так далее, если человек хочет быть в этом социуме, он все равно будет делать то, что там принято.

Важно осознание

- Как все-таки избавиться от привычки? Заменить её на какое-то полезное дело?

- Это самое простое. Надо понимать структуру своей жизни, пазл жизни. Понимать, какое место в этом пазле занимает привычка и как она сочетается с другими явлениями в жизни.

Если я люблю много и вкусно поесть, зачем тогда занимаюсь в фитнес зале? Человек склонен к крайностям и не видит в них ничего странного.

Только люди с высоким уровнем развития могут сделать так, чтобы у них в жизни было минимум противоречий.

- Правда ли, что привычки глубоко сидят в нас и легко возвращаются.

- Если человек замечает, что с ним происходит и правильно понимает причинно-следственные связи, легко может выйти за пределы привычек и всего, что связывает его. Вопрос о развитие индивидуального человеческого осознания.

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