Певица Ольга Дроздова рассказала, что связывает её с Калугой, как пережила страшную аварию и спела в программе у Андрея Малахова

Недавно в программе Андрея МАЛАХОВА «Песни от всей души» приняли участие две певицы, имеющие отношение к Калуге.

Лариса АНДРЕЕВА из Сухиничей спела песню «За генерала», а Ольга ДРОЗДОВА исполнила «Загуляю».

Про Ларису мы вам уже рассказали. Сегодня расскажем про Ольгу, тем более, что её судьба потрясла зрителей программы.

Ольга Дроздова - из г. Ефремова Тульской области, но в нашем городе её хорошо знают и любят. Она много лет поёт на калужской сцене, участвует в городских концертах.

Вот и на праздничном концерте 9 Мая на площади Старый Торг Ольга вместе с сестрой Анастасией исполнили «Синий платочек».

- Ольга, что вас связывает с Калугой?

- В Калуге я прожила 7 лет, училась в педуниверситете на соцфаке, пела у Алексея МОРГУНОВА в «Акценте». И здесь у меня родилась старшая дочка Софья.

А теперь мы с сестрой работаем в Калужской филармонии. У нас есть спектакль «Чиполлино» для дошкольников и школьников. Я там - Вишенка. С этим спектаклем ездим по Калужской области, и недавно на Дубраве его показывали. А 29 мая он будет в самой филармонии.

Сейчас я планирую переехать в Калугу. Надо снять жилье, чтобы детей сюда перевезти.

На 9 Мая Ольга в Калуге спела «Синий платочек».

- Расскажите про свою семью. У ваших родителей творческие профессии?

- Нет. Мама - Елена Николаевна - работала старшим кладовщиком на техническом предприятии, папа – Игорь Евгеньевич – военнослужащий, старший прапорщик.

Ольга с папой Игорем Евгеньевичем. Родители всегда поддреживали её.

- У меня есть брат Роман, он старше на 6 лет и сестра-двойняшка Анастасия, у нас разница 10 минут, но внешне мы с ней не похожи. С сестрой мы всегда вместе, я её очень люблю.

Но у неё в жизни всё более-менее гладко складывается. А у меня с детства – травмы и происшествия. И в личной жизни у сестры всё хорошо, а у меня два брака было, дочек одна воспитываю.

С сестрой Анастасией Ольга неразлучна.

- Откуда у вас любовь к музыке?

- У меня в семье все поют: мама, сестра, брат, обе бабушки. Только папа не поёт. Помню, как в детстве за столом пели «Ой, цветет калина», частушки любили. И, конечно, я росла на песнях Пугачёвой.

А когда мне было пять лет, к нам в детский сад пришла музыкальный руководитель, послушала меня и сказала: «Тебе нужно петь». Тогда мне дали сольную песню «Что такое снеженика?» Только, на мой взгляд, она грустная была.

Музыкальный руководитель со мной и дальше занималась, я в разных конкурсах участвовала. Потом мы с сестрой пели в школе, в спектаклях играли.

А когда я школу закончила, интернета в то время не было, я поню, как листала брошюры для абитуриентов, мечтала поступить в институт современных искусств.

Гнесинку не рассматривала, потому что туда только после музыкальной школы брали. А меня в музыкальную школу не отдали из-за того, что мы жили на одном конце города, а она находилась на другом. Родители работали, некому возить было.

Но мечты про институт искусств так и остались мечтами. Родители сказали, что нужно получить серьезное образование. Тогда мы с сестрой приехали поступать в Калугу.

- Вы закончили соцфак, а по профессии работали?

- Нет, ни одного дня. Полностью ушла в творчество. В вузе я продолжала петь, участвовала в студвеснах, ездила от педа выступать в Волгоград. Пела в Калуге в «Акценте». И у нас с сестрой была группа «Блеск».

В своём родном городе Ольга в 2016 году стала победительницей конкурса «Краса Ефремова»

- Когда я закончила вуз, понимала, что без опыта сложно устроиться на работу, а начинать с чего-то надо. Пошла работать официантом, потом – в колл-центр. Это было удобно, потому что в случае концерта, можно было с кем-то поменяться.

Какое-то время ещё жила в Калуге, а потом всё-таки уехала в Ефремов. Там долго не работала. А когда родила вторую дочку, начала делать торты на заказ.

Пеку я с 11 лет. Мама научила, она очень хорошо готовит, и бабушка хорошо готовит. Я росла в такое время, когда денег в семье не хватало, зарплату задерживали.

И мы с сестрой находили рецепты из минимальных продуктов. У нас был пирог «Банкрот» на чайной заварке, плюшки, пышки из рассола. Что есть дома, то и использовали.

И нам с сестрой всегда весело было. Брат у нас тоже любит готовить, и очень хорошо у него получается.

«Накануне аварии мне были знаки»

- Ольга, теперь вы снова вернулись в наш город. Тяжело каждый день ездить на работу в Калугу?

- Тяжело. Но я люблю поездки, командировки. Только сейчас в основном поезд выбираю, потому что летом 2019 года попала в аварию.

- Наверное это был самый страшный день в вашей жизни. Просто чудо, что вы уцелели в полностью искорёженном автомобиле, единственная из троих. Вы же тогда ехали на свадьбу?

- Да. Мы ехали работать на свадьбу: ведущие - муж с женой и я - петь. И теперь я понимаю, что до этого мне были знаки. Всю неделю снились страшные сны: аварии, трупы, кровь. Снилось, что я над землёй летаю. И на эту свадьбу мы в принципе опаздывали.

Я собиралась и хотела надеть босоножки с ремешком - нет нигде, весь дом перевернула. А время уже, выходить надо. Я быстро надела сабо, все равно платье длинное, не видно.

В итоге, в момент аварии мне так зажало ноги, что, когда меня доставали, сабо остались в машине. А если бы на мне были босоножки с ремешком, ноги из них я бы не смогла вытащить.

Аварию я помню смутно. Нам нужно было развернуться. Это можно было сделать за мостом, но наш водитель сделал разворот перед ним на полосе разгона, а там сверху шла фура по нашей же полосе.

Я сидела сзади, за пассажирским креслом. Помню, у меня был в руках телефон, а перед столкновением я всё положила в сумочку, поставила её, и сижу, будто жду чего-то. Тут же поворачиваю голову налево и - удар. Глаза закрыла, зажмурилась, долго кружило, кружило.. Когда открыла глаза, первая мысль: я жива. Посмотрела, впереди уже всё…

Ольга очень любит путешествия, но теперь старается выбирать поезд.

- Вас быстро в больницу доставили?

- Авария произошла 2 часа дня, и только в 4 часа меня привезли в больницу. Ни УЗИ, ни КТ не сделали, сказали: «Рёбра сломаны, в палату завозите, пусть лежит». И только в 5 утра меня с внутренним кровотечением прооперировали. Всё это время я лежала с разорванной селезенкой.

Потом, как родственники мне рассказали, их предупредили, что можно уже вызывать ритуалку, 90% что я не выкарабкаюсь. Но я благодарна всем, кто мне тогда помог, властям города, что вызвали вертолет санавиации, отправили меня в Тулу.

Когда туда перевезли, гемоглобин был 17 или 18. Делали переливание, ещё операцию: почку удаляли. Потом через дренажи ещё 13 операций было. Почти три месяца я провела в больнице, было три реанимации. Два месяца держалась температура 39, мне постоянно кололи лекарства.

И там тоже мне снились сны. У меня был врач от Бога, заведующий хирургическим отделением в Туле Иван ДЕМЧЕНКО, благодаря которому я жива.

Помню, что накануне третьей реанимации мне снилась цветущая малина. Всё зелёное, красивое. И стоит деревянная изба. Я захожу в неё и начинаю рыдать навзрыд: «Ваня, Ванечка!» Просыпаюсь и понимаю, что кроме врача у меня нет больше знакомых, кого бы я могла звать.

А он в это время ушёл в отпуск, и врачи менялись, каждый делал свои назначения. А у меня ещё был тромбоз нижних конечностей, назначили кроворазжижающие препараты и так кровь разжижили, что началось кровотечение в желудке. И меня увезли в реанимацию.

Там утром я открыла глаза, и пришел мой врач. Я до слёз была рада, что он вернулся, понимала, что теперь пойду на поправку. Эта реанимация была 8 сентября, сразу после моего дня рождения. И состояние стало улучшаться, 21 октября меня выписали.

А 22 октября у бабушки (папиной мамы) был день рождения, и я стояла в медицинском корсете, и делала торт.

- Когда вы лежали в больнице, представляли, что первым делом сделаете, когда выйдете оттуда?

- Мне просто хотело скорее домой, вдохнуть свежего воздуха, услышать, как птицы поют, листья шелестят. Родные, конечно, сильно переживали, ещё все вокруг нагнетали обстановку, мол, её надо перевозить в Москву, здесь не вылечат.

А врачи говорили: «Ваша девочка – солдат». Потому что меня в таком состоянии привезли и столько было операций, столько лекарств в меня влили.

По творческой протекции

- Как вас нашёл Андрей Малахов?

- У меня есть хороший друг – певец Ярослав СУМИШЕВСКИЙ. Мы познакомились на его проекте «Народный Махор». Я знала и его супругу Наташу. Ярослав тоже пережил аварию, в которой Наталья погибла, у нас похожи ситуации.

С другом Ярославом Сумишевским, у которого, кстати, скоро концерт в нашем городе.

- Через Ярослава я познакомилась с автором-исполнителем Славой БЛАГОВЫМ из Одессы. Как-то менеджеры программы Андрея МАЛАХОВА спросили у Славы, нет ли у него талантливых знакомых. И он меня порекомендовал.

Так что на передачу я попала по дружеской, творческой рекомендации. Мне позвонили, потом приехали снимать сюжет с родителями, ездили на место аварии, в церковь. Сняли много, но в итоге сюжет был пару минут, как сказала мама: «Даже папу не показали».

На передаче мне очень понравилась организация: встретили, отвезли, привезли. Проживание, питание оплатили. И Андрей Малахов - замечательный человек. Менеджеры, редакторы - очень доброжелательные.

Песню выбирали они, я, может, «Загуляю» и не спела бы. Одна из моих любимых песен - «Сумасшедшая твоя», я написала её вместе со своей подругой Мариной СЕЛИВАНОВОЙ, и мы дуэтом её исполнили. Но у редакторов программы своё видение.

Программа «Песни от всей души», где спела Ольга Дроздова вышла на Пасху, 24 апреля 2022 года.

- В студии я не волновалась. Я сидела рядом с актёром Дмитрием Орловым. Некоторых участников уже знала: Ларису АНДРЕЕВУ, Елену КОНЬКОВУ. Но было ощущение, что мы со всеми сто лет знакомы и собрались вместе чайку попить. Всё проходило на позитиве, со всеми легко было общаться.

Впечатления от участия в программе остались самые хорошие. И так получилось, что выпуск на проекте «Народный Махор» у Ярослава Сумишевского был на Рождество, а передача Андрея Малахова «Песни от всей души» вышла на Пасху, тоже – знаки.

Наверное, мне надо продолжать заниматься творчеством. Потому что перед аварией были мысли, всё бросить.

«Моргенштерна петь не буду»

- Сколько у вас песен в репертуаре и когда выйдет ваш альбом?

- Сейчас у меня 12 песен, из них половина – мои авторские. Раньше я стихи писала, но песни - нет. Но 2, 5 года назад стала писать песни

. На альбом уже хватает. Но мне говорят, что нет смысла выпускать его на диске, сейчас в интернете просто цифровые записи можно скачать. А диски уже не актуальны. Ну и всё в финансы упирается.

- Поклонники вас не одолевают?

- Нет. Они пишут, но только хорошее. У меня адекватные поклонники. Муж сестры смеётся, говорит: «Ты для тех, кому за 40, они в основном тебя слушают». Но молодёжь не всегда будет молодёжью.

Ну и то, что сейчас слушает молодое поколение, Моргенштерна какого-нибудь, петь никогда не буду, сколько бы не заплатили. Пусть у меня будет меньше аудитория, но я знаю, о чём пою. Мне хочется рассказать в песни историю, пусть и маленькую. Я пою о своих чувствах.

А когда песня - просто набор слов, не понятно зачем это нужно. У современных исполнителей ещё и артикуляция такая, что слова не разберешь. Я как-то включила песню, думала, что она на иностранном языке. Потом слышу, какое-то предложение вроде по-русски. Начала прислушиваться, поняла, что песня все-таки на русском, но слова не разобрать.

В Калуге с дочками Софьей и Анастасией.

- А ваши дочки поют?

- Дочки поют, но на сцену пока не хотят. Старшей Софье 14 лет, у неё идеальный слух. Младшей Анастасии 9 лет, она тоже хорошо поет, но ей сейчас больше нравится заниматься спортивной гимнастикой.

- Ольга, что вам сейчас даёт силы?

- Природа. Когда я лежала в больнице, не видела ее. А сейчас смотришь вокруг и говоришь себе: «У тебя же всё есть, ты всё сможешь!» И, конечно, дети, для них стараешься всё делать.

Рецепт от Ольги Дроздовой

Морковный торт

Ольга очень хорошо готовит и с нашими читателями поделилась рецептом торта, который она печёт с 11 лет. Он вкусный, а готовиться легко и быстро.

Тесто:

3 яйца + 1 ст. сахара (взбить)

1 ст. тертой сырой моркови (на мелкой тёрке)

Отдельно смешиваем сухие компоненты и добавляем в яично-морковную массу:

1 ст. муки

2 ст .л. какао

1 ч. л. соды

Выпекаем бисквит при температуре 180 градусов. Охлаждаем.

Крем:

330 г сметаны

1 ст. сахара

Разрезаем бисквит на 3 части и пропитываем кремом. Украшаем по вкусу. Идеально подходят тёртый шоколад и измельчённые обжаренные орехи.

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