В Калуге акварелист Лиза Невинная оживила английские пословицы

Этого вернисажа ждали три года. И вот в Инновационном культурном центре в Калуге открылась новая выставка философских акварелей Елизаветы НЕВИННОЙ.

В этот раз здесь не только работы Лизы, но и её дочери - Любови АФАНАСЬЕВОЙ.

В этой семье рисуют все. Многие знают маму Лизы – Элю НЕВИННУЮ - художника, скульптора, керамиста. Она создавала невероятные декорации в калужском драмтеатре. А сейчас у Эли своя керамическая мастерская, где она делает оригинальные авторские вещи! Папа Лизы – Борис НЕВИННЫЙ- тоже художник, искусствовед и ювелир.

Анна Сенатова поздравила Лизу с авторской выставкой, а Любу - с дебютом.

В день открытия выставки в ИКЦ собралось много поклонников и друзей этой творческой семьи. Эля и Борис Невинные тоже пришли поддержать дочку и внучку. Было много цветов, поздравлений, теплых слов и совместных фото.

- Год от года заманиваем Лизу сюда, чтобы посмотреть на новые, замечательные работы, новые идеи, - открыла вернисаж художественный руководитель ИКЦ Анна СЕНАТОВА. - Всегда интересно смотреть на то, что делает Лиза, и не менее интересно читать её. Все вы помните швейцарские зарисовки, которыми зачитывались в соцсетях. И я надеюсь, что когда-нибудь мы увидим её замечательную книжку.

Здесь на выставке - маленькие работы, можно сказать ювелирные. Лиза вообще - потомственный ювелир. Тончайшая графика! И всё - связано с книгами. Сейчас Лиза увлеклась иллюстрированием книг. Поэтому выставку мы назвали «Вначале было слово» И слово «начало» перекликается с дебютом Любы.

Работа Лизы Невинной «On cloud nine (На седьмом небе от счастья)»

Работа Лизы Невинной «Bull in china shop. Слон в посудной лавке». В английском варианте – бык.

- Я безумно рада, что чудесная, сногсшибательная творческая династия Невинных продолжается. И не плохо было бы сделать выставку, где объединились бы три поколени, - предложила Анна СЕНАТОВА. - Я никогда не забуду, как однажды, после очередного приезда Эли Невинной из Швейцарии мы устроили творческий вечер. Там был специально испечённый хлеб. Мы варили глинтвейн в электрическом чайнике. Это была тоже какая-то лютая зима… перед нами стоял чемодан, в котором Эля возила свою керамику. Глинтвейн лился рекой и были невероятно интересные рассказы.

Сбылась давняя мечта

Лиза Невинная всегда мастерски обыгрывает фразеологизмы, коллекционирует интересные фразы, в том числе и на иностранных языках. А на выставке можно увидеть её иллюстрации к книге английских устойчивых выражений, пословиц.

Иногда выражения, обозначающие одно и тоже понятие в русском и английском языках, отличаются. Например, белая ворона у англичан превращается в чёрную овцу. Лиза рисовала именно английский вариант. Но в подписях привела и русскую версию.

Лизы Невинной «Pie in the sky. Небо в алмазах». У англичан – пирог в небе.

- Год у меня прошёл насыщенно, - рассказала Лиза. - Многие знакомые писали, что ушли на карантин и земля катиться в тартарары, но у меня было всё замечательно. Много проектов. Я плотно занялась авторскими ювелирными украшениями. Кроме того, неожиданно стала востребованным книжным иллюстратором, чему я очень рада, потому что долго мечтала об этом.

На меня вышли несколько издательств. И на выставке представлены плоды этого сотрудничества. Все иллюстрации выполнены в последние три месяца. И буквально завтра я продолжу эту работу. На подходе ещё две книги.

Работа Лизы Невинной « Drink like fish. Пьет, как лошадь. У англичан – пьет, как рыба.

- Единственная боль для меня - это путешествия, которые я очень люблю. Хочется куда-то поехать. Весной у меня запланирована Греция. Я уже думаю о том, чтобы начать снова покорять Европу, потому что очень по ней скучаю.

С чувством юмора

Работы Лизы Невинной всегда ироничны, в них есть и перчинка и нестандартный сюжет. У Любы талант тоже замешан на хорошем чувстве юмора. Но темы она интерпретирует по-своему.

- Люба рисует и рисовала всегда, но она это прячет в стол. И мне стало досадно, - поделилась Лиза. - Потому что у неё классное чувство юмора! И я очень рада, что она согласилась составить мне компанию.

Лиза и Люба с радостью фотографировались с пришедшими на выставку гостями.

Среди гостей был калужский актёр Леонид Клёц с женой Ольгой.

- Все мои работы были кровожадно изъяты из стола, презирая мои чувства, - шутит Люба.

В зале Лиза и Люба не подписали, где, чьи работы. Но это и так понятно. Работы – разные. У Любы прослеживается любовь к обилию мелких деталей. Иногда она создает целую серию, комикс. И эти зарисовки здорово поднимают настроение.

- С детства обожала все мелкое, все кукольные домики, кукольные рюмочки… Думала, со временем пройдет, но сегодня было сложно выбрать крупные работы для выставки, - смеется Люба.

- Тяжело рисовать такие мелкие вещи?

- Тяжело, я ненавижу это, но делаю без остановки.

- Все сюжеты - из современной жизни?

- Я что вижу, то и рисую. Все эти работы нарисованы на уроках физики и всех переменах. Всё взято из настоящей жизни. В целом, это - про меня. Я, как и многие художники, главный персонаж моих комиксов.

Работа Любы Афанасьевой «Я встала за два часа до выхода. Человек слева – я, только что проснувшаяся, справа – я, готовая выходить. Ни одна, ни другая математику не сделала»

Работа Любы Афанасьевой «Дочь смерть позорит мать смерть своими новомодными гаджетами. Если хотите, можете вложить в это глубокий смысл, а мне лень».

Работа Любы Афанасьевой «Благородная старость. Хочу благородную старость в футболке с ананасом».

- Друзьям делаете сюрпризы?

- Люблю рисовать портреты друзей и дарить их им. И у меня, к сожалению, остались лишь портреты, нарисованные на графическом планшете. Эту проблему я осознала только перед выставкой, когда поняла, что всё подарила.

Для всех, кто придёт на выставку, Люба тоже приготовила сюрприз.

Стикеры Любы разлетаются, как горячие пирожки.

В стикерах - сценки из повседневной жизни.

Вырезать стикеры Любе помогал брат Ваня.

- У меня много супер-маленьких работ, которые я порезала на стикеры и выложила здесь на стеклянном столике. Буду рада, если вы посмотрите и заберете себе несколько штук, приклеите на телефон, на холодильник, - предложила Люба.

Если вы ещё не видели работы Лизы Невинной и Любы Афанасьевой, обязательно загляните в ИКЦ, выставка продлится до 3 февраля.

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