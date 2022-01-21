Психолог из Калуги Андрей Скатов: «Проблемы с пищевым поведением возникают от недостатка радости, недостатка удовольствия»

Мы заедаем стресс, тревогу, проблемы и набираем лишние килограммы, а потом никак не можем их сбросить.

Особенно это актуально сейчас, после новогодних праздников.

Почему так трудно отказаться от вкусностей, чем грозит расстройство пищевого поведения, что такое анорексия и булимия и что нам мешает всегда быть в форме?

Об этом мы поговорили с калужским клиническим психологом Андреем СКАТОВЫМ.

Вернуться к безопасному состоянию

- Андрей, к вам часто за психологической помощью обращаются калужане, которые никак не могут скинуть лишние килограммы?

- В моей практике люди редко ставят на первое место данную проблему. Обычно это скрыто за какой-то другой проблематикой.

- За какой именно?

- Проблемы с пищевым поведением возникают от недостатка радости, недостатка удовольствия. Потому что вкусная еда помогает вырабатывать дофамин – гормон радости. Это - самый быстрый способ получить удовольствие.

В некоторых случаях проблемы с пищевым поведением связаны и с семейной системой, с детством, когда мы собирались за столом у бабушки и дедушки в тёплой уютной обстановке, нам не надо было ни о чём беспокоится. В своей психике мы это фокусируем. И уже во взрослом возрасте, когда нас постоянно окружает стресс, связанный с деньгами, работой, личными проблемами, пытаемся вернуться к тому детскому безопасному состоянию по средством употребления пищи, зачастую, в чрезмерных количествах.

Также нарушения возникают, если в детстве формируется неправильное отношение к еде. Безусловно, родители должны следить за питанием ребенка. Но если насильно заставлять его есть, впихивать ему лишнюю ложку, в будущем это может привести к нарушениям пищевого поведения, как в случае с недоеданием, так и с перееданием.

- В каком возрасте начинает формироваться отношение к еде?

- Можно сказать, прямо с рождения. На физическом и психологическом уровне важно грудное вскармливание, потому что ребенок ощущает близость мамы, а для него это - гарантия жизни. Он не понимает, но ощущает свою беспомощность, что без поддержки, тепла, заботы, еды он не будет в безопасности. И смеси не заменяют этого живого контакта с мамой.

Стрессов хватает

- Мы вышли после долгих праздников на работу, и стрессов хватает. Есть люди, которые при стрессе много едят, «заедают» его, и набирают лишние килограммы. А есть такие, кому от переживаний кусок в горло не лезет.

- Каждый реагирует на стресс по-разному. Но известно, что пища задействует ресурсы организма на переработку. Есть даже рекомендации: во время болезни есть меньше. И, может быть, вы замечали, как хорошо пообедавший сотрудник во второй половине дня терял работоспособность.

Плюс человеку, который находится в стрессе, от еды иногда бывает только хуже, не исключены даже физиологические проблемы: боли в животе, скачок давления. Здесь всё индивидуально.

И мы не можем выделить только два типа людей и говорить, что на стресс люди реагируют либо перееданием, либо снижением аппетита. Есть ещё десяток критериев, как психологических, так и физиологических.

Например, надо знать, как в детстве вырабатывалась стратегия отношения к пище, как она формировалась с возрастом? Какое отношение к себе? Какая самооценка? Какое отношение к своему телу?

Бывает, что люди имеют лишние килограммы, но они в психологическом плане проработаны, им комфортно в своём теле, и окружающим они нравятся. А бывает, что люди обладают хорошей физиологией, и даже один лишний килограмм, который не видно-то, но, по их оценке, он есть, вызывает дискомфорт, страх потерять социальный интерес, привлекательность.

Иногда это доходит до такого пика, что может перейти на уровень психических расстройств, например в анорексию.

Дети поступают хитро

- Раньше никто про анорексию и не слышал, а сейчас о ней всё больше говорят.

- У людей, которые страдают анорексией, идёт физиологическое и психоэмоциональное истощение. Поэтому на улице их и сейчас не встретишь. Они дома находятся, скрываются.

Я, работая в психбольнице, встречал их в большом объеме. И это, действительно, страшно. Причем, у кого-то такая патология сопровождается психическим расстройством. Может быть бред, страх выйти на улицу толстым, некрасивым. Человек замыкается. Здесь необходима медикаментозная терапия, профессиональное медицинское сопровождение.

- Анорексия касается только женщин?

- В своей практике, я не встречал у мужчин анорексии. Но нельзя говорить, что это гендерное заболевание, вполне вероятно такое нарушение и у мужчин.

- Анорексия чаще встречается у подростков?

- Да, обычно начинается в подростковом возрасте или даже раньше. Чаще всего такая патология встречается в 15-25 лет. Но и в более позднем возрасте бывает. При ряде факторов никто не застрахован.

- А что является спусковым крючком?

- Может быть наличие генетического нарушения в организме, которое запускает эту патологию. Бывает и ситуативный стресс, когда происходит какая-то травматизация. Например, в школе мальчик говорит девочке: «Ты толстая, страшная, я с тобой сидеть не буду». И это может послужить спусковым механизмом.

Вопросы с внешним видом обычно воспринимаются близко к сердцу. Но взрослый человек может спокойно реагировать, не обращать внимание.

А в подростковом возрасте, когда идёт гормональная перестройка, подросток глубоко переживает, особенно если у него действительно есть проблемы с весом. Это может выйти в тревогу, сильный стресс, вплоть до паранойи.

- Полное выздоровление возможно?

- Да возможно. Если это ситуативная проблема, в более тяжелых случаях ею занимаются комплексно психиатр, психотерапевт, медицинский психолог. А в менее тяжелых случаях, если нет опасности для жизни, если снижение веса не является критическим для здоровья, то можно обойтись без медикаментозного лечения, психологически проработать сформировавшиеся комплексы и выработать более здоровую стратегию взаимоотношений с обществом, с одноклассниками и с собой.

Но зачатую дети хитро поступают. В моей практике были случаи, когда они при взвешивании прятали в карманы мешочки с песком, подвешивали грузики на тело. Потому что родителям давались рекомендации контролировать вес. А у ребенка сохранялась идея лишних килограммов, о он пытался продолжать худеть. Умудрялся скрыться в туалете и там избавиться от лишней пищи.

От недостатка любви

- Если анорексию родители могут заметить и забить тревогу, то булимию, когда пища принимается бесконтрольно и в больших количествах, сложней распознать. Родители могут быть даже рады, что ребенок хорошо ест.

- Так как булимия не приводит к физиологическому истощению, обращений к врачу происходит меньше, особенно к психиатру. Поэтому в практике такие случаи встречаются реже. Иногда они бывают опять же на фоне гормональной перестройки, нестабильно работающей психики и ещё каких- то дополнительных факторов.

Внекоторых случаях такие состояния могут самостоятельно проходить. Грубо говоря, сложный возраст заканчивается. Кроме того, такие состояния обычно сопровождаются рвотой, и набора лишнего веса не происходит. Поэтому проблема не всегда очевидна.

- Когда в этом случае нужно бить тревогу?

- Есть определённые нормы питания: 3-4 раза в день. И если человек есть гораздо чаще, продукты быстро исчезают из холодильника, он не может пройти мимо кафе или ресторана быстрого питания, надо оценивать, насколько это адекватно.

У подростков сейчас изменилось отношение к еде. Часто их прогулки превращаются походы в торговые центры, где можно посидеть в кафе, заказать что-то вкусное. Пошла такая норма. Но если у ребенка мания, он постоянно находится в поисках пищи, надо оценить изменения в весе, смотреть, не вызывает ли он, зайдя в туалет, рвоту.

- А если объедается до рвоты?

- Если это разовые ситуации, надо к ним присмотреться. Часто ребенок много ест из-за недостатка любви, внимания. А сейчас это - сплошь и рядом. Потому что родители много работают, чтобы обеспечить ребёнку хорошую жизнь, в том числе и качественное питание. А ребенок отсутствие родителей в своей жизни возмещает едой. Потому что это тоже физиологический контакт, которого не хватает.

Не впадайте в крайности

- Сейчас трудно похудеть, еде стало уделяться больше внимания, по всем каналам - кулинарные передачи, в магазинах – вкусности. Надо иметь силу воли, чтобы пройти мимо.

- Это сформировано определёнными инструментами для увеличения потребления в обществе. Вокруг много рекламы. Мы идём по городу и встречаем красивые вывески с гамбургерами, чизбургерами, пекарни, от которых даже на улице чувствует запах свежей выпечки. Визуальная картина и обоняние стимулируют что-то купить.

И в супермаркетах всё есть, люди покупают дорогие продукты, новые продукты, чтобы, как им кажется, соответствовать определённому уровню.

- В Новый год, наверное, все набрали пару лишних килограмм, как прийти в форму без стресса для психики?

- Здесь надо уметь слушать своё тело. Есть правило, что выходить из-за стола надо немного голодным. Сделайте акцент на правильном питании. И надо понимать, что отказ от каких-то вкусных блюд, это не только какой-то ущерб для вас, а улучшение качества жизни, увеличение продуктивности.

Переедание способствует вялости, интеллектуальному снижению, раздражению. Потому что при приеме пищи сначала вырабатывается гормон дофамин, а потом он снижает, и человеку приходится опять что-то съесть, чтобы его восполнить, либо чувствовать себя разбитым, неудовлетворенным, думать о своих лишних килограммах.

Здесь самое главное - дисциплина. Дисциплинированный человек, у которого есть самообладание, способен правильно спланировать свой рацион, правильно распределить пищу в течение дня.

И в похудении есть очень простой закон: не стремиться к быстрым результатам. Потому что люди бросаются из крайности в крайность. Считают, что надо по максимуму что-то сделать и могут даже голодать. Но безопасно для здоровья можно скидывать не более 5 кг в месяц, иначе это уже стресс для организма и можно заработать определенные заболевания.

И необходим активный образ жизни, физическая нагрузка. Это банальные истины, но о них все забывают. Люди хотят какого-то быстрого и легкого способа: волшебную таблетку или волшебный крем для похудения. А всё, что требует дисциплины, изменения распорядка, работы над собой, даётся с трудом.

И зачастую, у людей не хватает сил перестроить себя, они возвращаются в свою зону комфорта и, к сожалению, в ней адаптируются, при этом не испытывая счастья и радости.

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