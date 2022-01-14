Карты мадам Ленорман напророчили Калуге окончание пандемии в 2022 году

Вечером 13 января, накануне Старого Нового года мы по старой доброй традиции встретились со знакомой предсказательницей, которая в святки берёт карты в руки и гадает на колоде мадам Ленорман.

В прошлом году мы тоже делали с ней расклады на чиновников и судьбу Калуги в 2021-м. К примеру, губернатору Шапше она предрекала тяжёлый год. Наверное, он и был непростым из-за пандемии.

Городскому голове Денисову нагадала сложную ситуацию и возможный переезд. Тут можно вспомнить, что Калуга отметила 650-летие, строилось много объектов, поэтому городскому голове пришлось нелегко. А в начале декабря в Интернете появились слухи о переезде Денисова во Владимир к врио губернатора Александру Авдееву. Но он их резко опроверг.

В гадании на тогдашнего министра здравоохранения Алана Цкаева выпала «Метла», которая и вымела его с этой должности.

В этом году мы сделали подробные расклады только на двух людей – губернатора Владислава Шапшу и городского голову Дмитрия Денисова. На остальных чиновников погадали по более простому варианту.

Стоит на распутье

- Что ждёт губернатора Владислава ШАПШУ в этом году? Сейчас он стоит на распутье и думает, увольнять ли ему какую-то женщину, которая возле него находится. Потому что она не справляется со своими обязанностями в какой-то сфере, на которую нужны деньги. Возможно, речь идёт об очистке городов от сильного снегопада.

В настоящем у Шапши много дел с бумагами. Причем, занимается он ими по любви, ему это нравится. Ближайшее будущее у него счастливое. Выпали карты «Звезды» и «Солнце». Он - звездный человек, и ему сопутствует солнце. Ничто не омрачает его положения.

А вот в семье, как показали карты, у губернатора есть трудности. И это связано с каким-то новым домом. Возможно, из-за того, что он переехал из Обнинска в Калугу. В семейной жизни он находится в поездках.

Что ждёт в будущем? Год будет трудным. Шапша обрел свою башню, в которой сидит, но нужно будет решать серьезные проблемы. И выход из них - в обучении. А в далеком будущем, к концу года, будет какое-то новое решение, связанное с верными друзьями, которые возле него находятся.

Мысли о личном

- У городского головы Калуги Дмитрия ДЕНИСОВА выпали прекрасные карты: обучение, какие-то начинания, поездки. И деньги ему идут. Бывают небольшие неурядицы, но есть потенциал всё решить. Он хорошо себя ощущает в своей сфере.

- В семье карты показывают женщину, которая его поддерживает, у них хорошие отношения. Он пытается решить денежные вопросы, на что-то ему не хватает финансов. Но ключ от этой ситуации у него в руках. Его ждут хорошие новости.

В будущем выпадают какие-то документы через женщину, и это связано с личными делами. Может, что-то с недвижимостью. Но в конце года голова у него будет занята личной жизнью, а не городом.

Связан с женщиной

- Бывшему губернатору, а ныне сенатору Анатолию АРТАМОНОВУ карты сулят проблемы. Сейчас его жизнь связана с женщиной и детьми. А в конце года его ждёт завершение чего-то, причем не очень позитивное.

Трудный год

- У заместителя губернатора Калужской области Карины БАШКАТОВОЙ год будет переломным. Кто-то её обманывает. Сложно ей на работе. Земля и небо для неё соединились, нужно принимать серьёзные судьбоносные решения. Возможно, в этом году у нее заверщится какой-то этап жизни.

Дипломатия и переговоры

К председателю законодательного собрания Калужской области Геннадию НОВОСЕЛЬЦЕВУ идёт (или же совсем недавно уже пришло) какое-то сообщение, которое сподвигло его к серьезным размышлениям. Ему предстоят серьезные переговоры с вышестоящими людьми на предмет выделения для региона значительных ресурсов, и, чтобы их получить, он проявит все свои дипломатические таланты.

Сплошное счастье

У председателя городской думы Калуги Юрия МОИСЕЕВА год будет позитивным. Хорошее окружение, много друзей, и он везде отлично себя чувствует. Никаких потрясений. И в будущем карты предрекают ему счастье.

Вырулит ситуацию

- Для нового регионального министра здравоохранения Константина ПАРХОМЕНКО, назначенного в прошлом году после отставки Алана Цкаева, год будет нестабильным.

В прошлом на Пахоменко выпали карты «Звёзды». Он был «звёздным» человеком в своей среде, ему нравилась его работа, и всё, что происходило вокруг него. Но вдруг он попал на новую должность, это было для него неожиданностью.

В принципе, закончится всё хорошо, он вырулит ситуацию. Но для того, чтобы это случилось, нужно обратить внимание на женщин, которые рядом. В профессиональном, конечно, смысле. Кто-то из них будет ему помогать.

Деньги не вернёт

А вот бывшему министру здравоохранения, а ныне главврачу БСМП Алану ЦКАЕВУ карты выпали нерадостные. Мы спросили у них, вернёт ли он многомиллионную премию, из-за которой разгорелся грандиозный скандал? Напомним, что 23 декабря областной суд не увидел состава преступления в деле о премии в 6,8 миллионов рублей, которую получил Цкаев в 2019 году. Но 30 декабря, прокурор нашего региона Константин Жиляков поручил обжаловать решение в суд кассационной инстанции.

Карты показали, что нелегко Цкаеву дался прошлый год. Карта «Луна» говорит, что пришлось Алану Юрьевичу абстрагироваться от всего, уйти в себя, посидеть под Луной, помедитировать и подумать. Сейчас он находится в состоянии конфликта с вышестоящими инстанциями. Премию, скорее всего, не вернёт. Этот конфликт будет длительным, но во второй половине года его ждёт какое-то позитивное начинание.

Весь в любви

Расклад на первого заместителя городского головы Калуги Александра СЕРЯКОВА получился позитивным. Выпали карты «Букет», «Звёзды».

Он весь в любви, в цветах, весь звёздный. У него есть всё, что нужно, как сыр в масле катается. Великолепно чувствует себя на своей должности. Отличный год у него будет!

Прочные позиции

В раскладе на министра внутренней политики и массовых коммуникаций Олега КАЛУГИНА карты показали прочное положение, стабильность.

- У него всё хорошо со здоровьем, хорошие возможности, потенциал. Но ему надо быть осторожным. Весь год возле него будет крутиться какая-то злая женщина, которая старше него. Из-за этой женщины у министра могут возникнуть проблемы с документами.

Новый путь

- У регионального министра образования и науки Александра АНИКЕЕВА будет хороший год, хотя начался он сложно. Но всё наладится. Ему предстоит какая-то поездка, связанная с кадровыми вопросами. И, возможно, его ждет новый хороший путь, не исключена и новая должность.

Множество дорог

Расклад на начальника управления культуры Яну ВАСИНУ говорит, что сейчас она находится в хорошем положении, чему-то учится, куда-то едет. Дорог у неё выпадает много и все они ведут к счастью.

И, как говорят карты, рядом с ней есть хорошая женщина, которая ей помогает.

Калуга ждёт Змею

Спросили мы, конечно, и про Калугу. Как переживёт этот год наш город?

- После всех потрясений Калуга в хорошем положении, сейчас у нас находится солнце, город в рассвете, - говорит гадалка, разглядывая карты. - К концу года придут деньги. Калуга будет «хватать букеты» и будет всё круто. Единственное, в город этом году приходит какая-то Змея – плохая женщина, которая будет делать нам пакости.

Есть тайна

Пандемия всех уже достала, так что мы погадали и на то, когда она закончится?

Карточный расклад показал, что коронавирус унёс много денег и вокруг него есть какая-то тайна. Чего-то мы до сих пор о нем не знаем, что должны знать. Но пандемия уже заканчивается, буквально последние месяцы доживает. Так что есть все основания полагать, что волна омикрона, которая идет на нас сейчас ,станет последней и после нее мы вернемся к нормальной жизни.

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