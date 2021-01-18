В Калужскую область придет серьезный покровитель, а по чиновникам пройдётся метла

Считается, что на святки можно увидеть будущее. Мы решили воспользоваться этим и погадать, каким будет этот год для Калуги и Калужской области.

Накануне Старого Нового года вечером мы отправились к одной местной предсказательнице, которая гадает на таро мадам Ленорман и делает это только в святки. В прошлом году мы уже гадали у нее. Что удивительно, многое сбылось! Например, был предсказан «переезд, уход, но и продолжение карьеры» у губернатора Артамонова и «перемены, потерю звездного статуса и новую должность» у председателя городской Думы Александра Иванова. Так и случилось, Артамонов и Иванов покинули свои посты. Анатолий Дмитриевич, действительно, продолжил свою карьеру, став сенатором, представителем исполнительного органа власти Калужской области в Совете Федерации. А на должность председателя Городской думы, которую занимал Александр Иванов, пришел Юрий Моисеев.

Дмитрию Денисову, исполняющему в то время полномочия городского головы, мы нагадали много волнений и утверждение его в должности градоначальника, тем более, что «у него в руках был ключ от ситуации». Так и случилось.

Еще был предсказан приход в нашу область «влиятельной женщины, от которой будет многое зависеть». А как мы знаем, новый губернатор Владислав Шапша привел в правительство и назначил своим замом Карину Башкатову, с которой работал в Обнинске.

Ну и, кроме того, было предсказано, что «наш город стоит на пороге больших перемен», во власть придет много новых людей. Сбылось, с этим не поспоришь.

В этот раз мы взяли фотографии 10 чиновников - это и новые люди, и известные уже всем личности, и раскинули на них карты. Верить или нет этим гаданиям – дело сугубо личное. Смотрите, что у нас получилось.

Надо идти в гору

- Ох, не простым для Владислава Шапши было решение стать губернатором, долго он думал и встретился со своей судьбой. Потому что начинается вся эта история с карты «Крест». Крест - это соединение неба и земли. Сложное решение, и рад ли он этому, пока не известно.

Дальше у него идёт «Гора». В нее надо идти и покорить, если он хочет добиться серьезных достижений. И у него будет помощь. Станут приходить какие-то новости, надо прислушиваться к информации. Так же в этом году у него в жизни произойдет что-то новое, возможно, будут приняты новые важные решения, он переформатирует под себя команду. Карты обещают хорошее будущее. Но сначала надо покорить гору.

Пришла звездой

- Новый заместитель губернатора Карина Башкатова – «звездный человек». она пришла сюда звездой. Все ей доверяют. Она находится в окружении друзей, единомышленников. Для нее это новое начало и все идёт хорошо. Но ей придется пережить изменения, потерпеть, чтобы прийти к успеху. Выпадет «Метла». Возможно, это новый хозяин, какая-то новая политика Шапши. Эта метла пройдётся по ее карьере. Но карты у нее вышли хорошие, ее ждет прекрасное будущее.

Сообщение принесёт счастье

Для председателя городской думы Калуги Юрия МОИСЕЕВА 2021 год начался не очень хорошо. Карты показывают какие-то склоки, сплетни, возможно даже ругань. Но постепенно ситуация начнет выравниваться и стабилизироваться. Выпала счастливая карта – «Клевер». И выровняется эта ситуация, когда придёт какое-то хорошее сообщение, оно принесет счастье.

А еще Моисеев в этом году будет много времени проводить дома, придут хорошие «домашние» новости. В целом же год сложится благоприятно.

Ложные друзья

У председателя законодательного собрания Калужской области Геннадия НОВОСЕЛЬЦЕВА год начался не плохо. Он на хорошем счету, на хорошей «рыбалке». Карты говорят, что ему в руки идет крупная рыба, возможно, это большие деньги. Но в дальнейшем из-за того, что рядом окажутся какие-то ложные друзья, счастье начнет заканчиваться. Самое печальное, что итоговой картой выпал «Гроб». Но это не означает, что кто-то умер. Карта предупреждает об окончании какого-то периода, и окончание это не очень хорошее. Возможно, будут неприятности, связанные с должностью.

Рассчитывал не на это

У городского головы Дмитрия Денисова карты показали сложную ситуацию. – Он думал, что держит в руках ключ от этой ситуации и будет главным. победителем. Но оказалось, что сам этому не рад. «Крест», который ему сейчас приходится нести, стал для него неожиданным. Он рассчитывал совсем на другое. Но Денисов смирился и старается относится ко всему мудро. В этом году его ждёт что-то новое. Вообще, «Башня» означает одиночество, что он осел и забаррикадировался. Но так как выпала карта «Аист», означающая новое начало, то возможно будет переезд из башни.

Надо адаптироваться

Расклад на первого заместителя городского головы Калуги Александр СЕРЯКОВА, который вступил в должность в октябре 2020-го, поведал нам, что сначала обстоятельства складывались для него благоприятно и приносили радость.

- Но потом выпадает «Метла» - начались проблемы, связанные с работой. Новая метла по-новому метет. И ему придётся к этому адаптироваться, принять какое-то решение и «встать на якорь». Эта история может закончиться большими проблемами, о чём предупреждает карта «Коса», которая скашивает все под корень. Но надо не расстраиваться, а просто переформатироваться.

Важные события в доме

Для нового министра спорта Калужской области Олег СЕРДЮКОВ, назначенного в октябре 2020 года, в 2021 году на первом месте будет дом и семья. Все важные события произойдут именно там. На работе все стабильно, хорошо. Да, мелкие неприятности неизбежны, но они будут непродолжительными и не значительными, как дождь, который проливается и тут же проходит. Он все преодолеет. В целом, год будет позитивным, благоприятным.

Будет тяжело

В раскладе на нового министра здравоохранения Калужской области Алана ЦКАЕВА (напомним, что на эту должность он был назначен в апреле 2020-го) выпадает «Метла», которая будет по-новому мести. Похоже, он будет адаптироваться под новые решения Шапши.

- В этом году Цкаева ждет что- то новое, чем раньше он не занимался. Ему будет тяжело, придется карабкаться «в гору». Но это - его выбор: подняться и покорить высоту или сдаться и спуститься. В принципе, у него хороший потенциал, но придется серьезно потрудится, гора просто так не дается.

Ключ от ситуации – в руках

Очень позитивные карты выпали на министра образования и науки Александра АНИКЕЕВА. У него все будет хорошо. Ключ от ситуации в его руках, вокруг - друзья, он успешен и счастлив. В данный момент все получается так, как он хочет, об этом говорит позитивная карта «Клевер». При этом итоговая карта «Метла» указывает на передряги и разногласия, но они будет незначительными и временными. В целом год пройдёт хорошо.

Неприятности из-за змеи

Бывшему губернатору, а ныне сенатору Анатолию АРТАМОНОВУ карты предрекают не очень хороший год.

- Сначала у него все хорошо. Он много лет «стоял на якоре» в определенном месте (в Калужской области) и ему все это нравилось. Это был позитивный для него период. Но потом в его жизни появилась какая-то «змея» - человек, который принёс ему неприятности, враг. Но даже после его появления все еще было достаточно благополучно, он получал «букеты» - то есть признание и авторитет. Но карта «Гроб» означает, что нынешнее положение заканчивается, и ему придется с этим смириться. Возможно, в конце города он перестанет быть теневым губернатором.

Придёт большой покровитель

В заключение мы раскинули карты на Калугу и область.

- Калуга долго была в ситуации застоя, пребывая в своих иллюзиях, и находилась в стороне от всего. Никакой движухи. Но потом приходит какое-то сообщение и сейчас для города начинается новая история. И все будет идти хорошо. Потому что есть ключ к ней. Нас ждут позитивные изменения. И опять «Метла» выходит. И это означает, что новое руководство пойдет Калуге на пользу. Перемены будут благоприятными.

У области же появляется большой покровитель. Он прямо ворует ее сонность и спокойную жизнь. Возможно, это Шапша. Будет нехватка денег. Но он приходит, как спасатель. Выпадает «Гроб» как окончание старого периода и начало нового. Возможно, и окончание периода, когда Калуга была любимицей большой федеральной власти. Всем заниматься будет новый большой покровитель, и нас ждет много интересного.