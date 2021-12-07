Планерка у Дмитрия Денисова: пешеходные переходы со светофорами в Калуге, новогодние елки и корм для собак

В понедельник, 6 декабря, градоначальник Дмитрий ДЕНИСОВ провел традиционную онлайн-планерку с начальниками управлений и руководителями городских служб.

Один из основных рассматриваемых вопросов касался проведённым мероприятиям по безопасности дорожного движения.

С докладом выступил начальник управления горхозяйства Александра ШПИРЕНКО.

В Калуге установили 42 проекционных пешеходных переходов в 2021 году.

Безопасность дорог

В 2021 году на обеспечение безопасности дорожного движения в Калуге потратили более 112 миллионов рублей.

- На эти деньги установлены новые лежачие полицейские на 10 улицах рядом со школами, - доложил Александр Шпиренко.

На Врубовой, Луговой, Широкой, Пухова, Бульваре Энтузиастов, Гурьянова, Губернской, Турынинской, Петра Тарасова и Георгия Амелина

- Так же установили 10 светофоров типа Т7, - сказал начальник управления горхозяйства. - Обычные трехглазые фонари находятся на пересечении улиц Серафима Туликова и 65 лет Победы, Тарутинской и Радищева, а также на Фомушина. Еще на других четырех участках светофоры модернизированы. В этом списке перекрестки Степана Разина-Салтыкова-Щедрина, Телевизионная-Билибина, Плеханова-Суворова и съезд с путепровода на Московской.

Продолжили активную установку проекционных переходов. Сейчас их установлено 42 и еще 22 планируют оборудовать в следующем году. Принятые решения помогли снизить количество мест концентрации ДТП на 28% и на 16% смертность в авариях по сравнению с предыдущим годом.

Протяженность леерных ограждений увеличилась более чем на 1,8 километра. С начала года обновлено 5,2 тысячи дорожных знаков, 1600 погонных метров леерных ограждений.

- Проекционные переходы показали себя великолепно в процессе эксплуатации, и мы приняли решение тиражировать эту практику, - сказал Александр Шпиренко. - Особенность такого оборудования - обеспечение видимости перехода ночью, а также в условиях тумана, дождей и снегопадов. Кроме того, яркая световая разметка не стирается колесами и привлекает к себе внимание издалека, что обеспечивает безопасность дорожного движения на дорогах. Сейчас мы планируем размещать такие переходы на пути следования детей в школы и в места повышенной концентрации ДТП.

В следующем году работа, направленная на повышение безопасности дорожного движения, продолжится. Установят и новые светофоры. Они появятся на 13 улицах Калуги. Десять из них, типа Т7, установят у образовательных учреждений. После этого в Калуге не останется ни одной школы без светофора.

Калугу украшают к Новому году.

Новогодние красавицы и световые конструкции

- Украшение города к праздникам идет полным ходом. В Калуге закончился монтаж 25 ёлок из 28 запланированных, - доложил Александр Шпиренко. - Сегодня продолжается монтаж главной елки Калуги - на площади Старый Торг.

На вопрос Дмитрия Денисова о том, когда планируется подключение световых конструкций на Гагаринском мосту, начальник управления горхозяйства обозначил конкретные сроки.

- После проверки работоспособности этой конструкции постараемся, чтобы до конца недели они также загорелись, как и остальные украшения, - подытожил Александр Шпиренко.

Городские власти выделяют средства на содержание бездомных животных.

Лучший друг человека

В приюте для бездомных животных «Подари жизнь» в Калуге полностью закончился сухой корм. Без еды остались более 600 содержащихся в приюте собак.

Приют «Подари жизнь» содержит ИП БОГОМОЛОВ. Он занимается не только волонтерской деятельностью, но и отловом бродячих собак по муниципальному контракту. Пойманных животных стерилизуют, чипируют и выпускают обратно на улицы. Деньги на эту работу выделяются из бюджета города.

Как отметил начальник управления городского хозяйства Александр Шпиренко, деньги на корм индивидуальный предприниматель искал в рамках именно волонтерской деятельности.

- Здесь, кажется, произошло недопонимание, - подчеркнул Александр Шпиренко. - Ежегодно эта организация занимается сбором средств для содержания собак, которых они отлавливают в рамках волонтерского движения. Насколько я знаю, помощь им уже оказана.

- Нужно, чтобы Богомолов, который публикует подобную информацию, писал всю правду, - сказал Дмитрий Денисов. - Он работает по муниципальному контракту, и его обеспечивают финансированием в полном объеме. Этого хватает, чтобы содержать бездомных животных и обеспечить их стерилизацию.

- У меня у самого собака, животных очень люблю, - отметил городской голова. - Такие сборы средств на корма от неравнодушных граждан приют проводит каждый год, размещая призывы в соцсетях и СМИ. Просто в этот раз с рекламой явно перестарались, чтобы увеличить суммы. Здесь не нужно в сторону органов местного самоуправления смотреть криво. Мы только приветствуем эту деятельность.

Улично-дорожная сеть деревни Яглово

В конце планерки городской голова по традиции отвечал на вопросы граждан из соцсетей.

Актуальная проблема для жителей деревни Яглово касалась улично-дорожной сети. Она не достроена. Люди интересовались, когда восстановят ливневую канализация и нанесут асфальтовое дорожное полотно.

- Правительством области и министерством дорожного хозяйства будет оказано необходимое содействие. Приведем все в рабочее состояние и встретимся с новым руководителем территориального общественного самоуправления, - сообщил Дмитрий Денисов. - Это первый в Калуге проект по обеспечению земельных участков коммунальной инфраструктуры, выделенных для многодетных семей. Там централизованы и построены инженерные сети, водопровод, канализация и есть газоснабжение. Дороги выполнены в щебеночном исполнении.

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