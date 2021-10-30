Что творится на кладбищах Калуги в разгар пандемии коронавируса

Калужские кладбища тонут в венках. Число погребений в ковидный шторм растет. Так ли это?

Мы прошлись по кладбищам города и выяснили, что, оказывается, да.

Одна из причин этого, о которой говорилось неоднократно, нехватка площадей под погосты. Другая, как предполагают работники сферы ритуальных услуг, рост числа смертей, в том числе из-за коронавируса.

Пакет вместо костюма и закрытый гроб

В среду, 27 ноября, мы отправились на Пятницкое кладбище. Там нам удалось пообщаться с иереем Сергеем БЕСКОРОВАЙНЫМ, который рассказал нам, как хоронят умерших от коронавируса.

- Тело усопшего оборачивают в двухслойную ткань, пропитанную дезинфицирующим средством, - говорит батюшка. - После чего его помещают в двухслойный водонепроницаемый мешок. И, конечно же, во время церемонии прощания гроб должен быть закрыт. Подойти близко можно, но прикасаться нельзя.

Так же рекомендуется рассчитывать количество людей на прощании и похоронах, - продолжает Сергей Бескоровайный. - Попрощаться можно только близким родственникам. Если это ваш друг, то к сожалению, мы иногда вынуждены отказать в присутствии. Это связано с тем, что количество человек, которые могут участвовать в церемонии, ограничено.

Также батюшка добавил, что все новые захоронения производятся только на Литвиновском кладбище.

В этот день вечером совершилось хвалебно-благодарственное пение и молитва святым апостолам Петру и Павлу.

Погосты расширяются

После Пятницкого мы сразу поехали на Литвиновское кладбище.

Там мы пообщались с местным работником.

- Новые захоронения появляются буквально на глазах, - говорит Игорь ПОТЕЕВ. - Здесь бригада рабочих готовит новые места уже на окраине, где заканчивается протяженность кладбища. Обычных умерших привозят реже, так как площадь уже почти заполнена и расширяется.

Новые могилы ухоженные, некоторые украшены венками и памятными крестами.

- В среднем в день сюда привозят несколько умерших, - добавляет работник ритуальной сферы услуг. - Это и «ковидники», и те, кто скончался от старости или в результате несчастного случая.

Раньше единицы, а теперь толпы

После разговора с Игорем, мы пообщались с продавщицей цветов, чей ларек находился на входе в Литвиновское кладбище.

- Продажи за последние два года, из-за пандемии, конечно увеличились, - вздыхает Юлия. - На сколько точно, сказать не могу, но людей стало значительно больше. С одной стороны, прибыль возросла, но с другой не доставляет мне удовольствия продавать похоронные букеты такому огромному количеству жителей.

Тоже самое говорит и продавец цветов у Шопинского кладбища Наталья ЗАПРОМЕТОВА.

- Ну, а что тут удивляться? – говорит она. - Видите, какая ситуация сейчас происходит с этим вирусом. Каждый день своих родных посещают люди разного возраста. И молодежь тоже иногда приходит, но чаще всего пожилые.

Покупают и дорогие большие букеты, но большей популярностью же пользуются все недорогие цветы, - продолжает Наталья. - Что касается цен, по сравнению с прошлым годом они выросли. Это и понятно, если раньше покупали цветы не в таком объеме, то сейчас ситуация изменилась.

Дорога в Шопино.

Кстати, в начале сентября мы уже делали репортаж с Шопинского кладбища. Честно говоря, почти за два месяца ситуация не сильно изменилась. Мусора по прежнему много, но дорога выглядит лучше.

Прибыв непосредственно на место, мы узнали от работника кладбища, что новые захоронения здесь уже не появляются.

Последние могилы датируются июлем-августом. Всего могил в Шопино около 30 000.

Семья - самое важное

Завершилась наша поездка по некрополям Анненским кладбищем, на котором захоронены близкие друг другу люди.

Так же мы пообщались с Натальей ШАХБАЗОВОЙ, у которой здесь захоронен отец.

- Новых захоронений здесь не происходит, - говорит скорбящая. - Кладбище закрыто, и не принимает новых умерших уже очень давно. Три дня тому назад, у меня умер брат от ковида. Его похоронили в Литвиново. Не разрешили здесь положить вместе с отцом, потому что ковидных сюда нельзя.

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