Автобус к шопинскому кладбищу не пускают, потому что нет денег, а мусорные контейнеры воруют

В нашу редакцию позвонил читатель Вячеслав Николаевич. Пожилой человек пожаловался, что ему в его весьма преклонном возрасте очень сложно добираться до могил родственников, похороненных на кладбище в Шопино.

- Помнится, городской голова обещал тротуар для пешеходов там сделать, - говорит калужанин. - А может стоило бы продлить маршрут автобуса? Чтобы он до кладбища ехал и людям не пришлось бы от конечной в Шопино пешком идти?

Мы решили посмотреть, как сейчас обстоят дела на единственном кладбище Калуги, где разрешены новые захоронения.

Приехав на место, сразу поражаешься состоянием подъездных путей. Местные жалуются, что ведущая к кладбищу дорога просто никакая от слова совсем. Безумно тяжело ходить по такому маршруту.

- Власти уже не первый год обещают решить эту проблему, - говорит нам местный житель, который пожелал не представляться. - Автобус от Калуги конечно же ходит, но приходится потом еще какое-то время идти пешком. Людям, особенно пожилым, достаточно тяжело делать это, тем более в плохую погоду.

Сколько бы мы ни писали в горуправу, толку никакого, - подхватывает второй местный. - Одни только обещания- «включим эту проблему в бюджет, все отремонтируем», но толку никакого. Когда жарко поднимается такая пылища, что пройти невозможно.

Также шопинцы рассказывают, что даже если на жалобу отреагировали, то максимум приходит комиссия, посмотрит, что-то пообещает и уедет.

- Хоть бы гравий положили и на том спасибо, - горько подытоживает один из калужан. - Одни только обещания, даже глава региона Владислав Валерьевич наказал мэру Денисову сделать дорогу и навести порядок на кладбище, но как говорится “Свежо предание, но верится с трудом”.

В последние годы, в том числе из-за коронавируса кладбище увеличилось в размерах, и это никак не может радовать. Но это в свою очередь означает, что все больше калужан будут приезжать сюда с каждым годом.

Будут ли приниматься какие-нибудь видимые меры со стороны властей по поводу благоустройства кладбища или нет, мы спросили в горуправе.

- В планах Управления капитального строительства строительство дороги к кладбищу в Шопино нет, - говорится в ответе на наш запрос в пресс-службу. - Финансирования на разработку под и строительство в 2021 году не предусмотрено. УКС готов провести мероприятия по строительству дороги в случае выделения соответствующего финансирования.

Также чиновники сообщили, что так как у кладбища нет дороги с объектами транспортной инфраструктуры (остановки, разворотного кольца, то и автобус туда ходить не может. А раз нет их, то и возможности продлить маршрут до кладбища тоже нет.

Есть претензии и к уборке территории.

- Службы не работают, - рассказывают нам рабочие. - Дороги нет, мусор валяется, заборов нет никаких. Так что состояние кладбища оставляет желать лучшего.

- Согласно муниципальному заданию, со слов руководителя МУП "Калугаблагоустройство", вывоз мусора, соответственно, опорожнение всех имеющихся на кладбище контейнеров, производится два раза в неделю, - отвечают в горуправе на наши вопрос об уборке на кладбище в Шопино. - Но проблема скопления мусора обусловлена ещё и тем, что не только посетители кладбища его оставляют при производстве работ на могилах, но и калужане по пути следования складируют различный мусор, в том числе строительный.

Также были факты воровства контейнеров, установленных ранее на территории кладбища, говорят городские власти.

При этом «Калугаблагоустройство» при выделении финансирования готово представить свои предложения по установке ограждения территории кладбища и необходимой установке системы видеонаблюдения. Всё это, по их мнению, помогло бы сократить количество различных нарушений.

Удивительно, но мы во время нашего визита не увидели на кладбище ни одного контейнера, которые, согласно официальным ответам опрожняются два раза в неделю.

Неужто опять украли?

К сожалению, итог нашего разбирательства говорит о том, что вряд ли Вячеслав Николаевич доживет до тех пор, пока до шопинского кладбища пустят автобус, сделают дорогу и тротуары, установят видеонаблюдение и поймают воров, бессовестно ворующих мусорные контейнеры.

Но будем очень рады ошибиться.