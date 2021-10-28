Что глухой художник Алексей Голубев говорит своими картинами

В начале октября на территории Полотняного Завода открылась выставка калужского художника с необычной судьбой.

Алексей ГОЛУБЕВ потерял слух и возможность научиться говорить еще на первом году жизни, переболев гриппом. Основную роль в его творчестве играют визуальное восприятие мира, чувствительность и, конечно же, безмерная поддержка супруги.

Людмила сопровождает его везде и помогает во всём. Алексей никогда не унывает и позитивно встречает каждый новый день. Это дает ему силы творить и радовать поклонников новыми работами.

Детские годы

Так как художник не слышит и не говорит, его историю мы узнали от его жены Людмилы.

В далеком 1957 году 7 апреля в Смоленске у семейной пары ученых-биологов рождается мальчик. Его называют Алёшей. Пока дети познают этот мир и заучивают первые слоги и слова, Алексей, будучи годовалым малышом, тяжело заболевает. Грипп даёт осложнения на уши. Из-за этого он не может научиться говорить и даже не слышит.

Его детство проходит в уединении с природой и животными. Леше 6 лет. Рядом с его кроватью висит ковёр, на котором вышит рогатый олень с открытым ртом. Мальчик часто изучает животное и ощущает мощь визуального крика всем своим существом. Никто и предположить не может, что спустя десятки Алексей станет художником и его картины увидит весь мир – Брюссель, Берлин, Мальта, Москва, Пекин, Копенгаген и другие точки земного шара.

После переезда с семьей из Смоленска в Ярославль Лёша оказывается в специализированной школе для слабослышащих и глухих детей. В то же время родители отдают его в художественную школу. Закончив его, Алексей поступает в Ленинградский восстановительный центр Всероссийского Общества глухих на художественно-оформительское отделение. Далее продолжает обучение в Московском художественном институте имени Сурикова. И в 1981 году открывает первую выставку своих работ.

Спутница жизни

Жену Людмилу Алексей встретил в специализированной школе. Девочка стала слабослышащей в 5 лет, но частично. Внимания со стороны Лёши никакого не поступает – 9 лет разницы как никак. Но судьба сводит их благодаря общим друзьям. Как рассказывает Людмила, общество глухих маленькое, почти все знакомы друг с другом. В декабре 2021 года их союзу исполняется 35 лет.

– Живем так: все протрется, останется порошок, а его любовь ко мне не стирается! Очень важно уметь прощать друг друга! – делится секретом гармоничной совместной жизни жена художника. – У нас двое сыновей. Они абсолютно здоровы.

«У Лукоморья дуб зеленый»

Работает художник в разных направлениях: это и живопись, и наивное искусство, и примитивизм, и реализм, и космизм, и модернизм, и мистика. Его картины находятся в музейных и частных собраниях России и зарубежных стран. В этом году Голубев уже открывал персональную выставку из 83 картин, посвятив её 40-летнему юбилею художественной деятельности. Всего у художника было около 120 вернисажей.

Название выставки «У Лукоморья дуб зеленый», открывшейся в музее-заповеднике «Полотняный Завод», возникло случайно. Во время первой поездки туда и показа своих работ художник узнает, что в свое время в Полотняный приезжал Пушкин. Вот Голубев и решил подарить выставке сказочное название. А в благодарность за радушный прием передал в собственность музею три картины: «Ставка Кутузова», «Парусному флоту быть», «Визит императрицы Екатерины II на Полотняный завод 16 декабря 1775 год».

Живопись для Алексея – больше, чем просто хобби. Это вдохновение, силы, соприкосновение с мечтой. Несмотря на то, что музыку он услышать не в силах, его картины все же звучат – особыми звуками – музыкой его души. Ни для кого не секрет, если Бог отнимает что-то у человека, то взамен дает ему больше.

Картина «Визит императрицы Екатерины II на Полотняный завод 16 декабря 1775 год».

Гендиректор Калужского краеведческого музея Виталий Анатольевич Бессонов пишет отзыв о выставке.

Алексей очень чувствительный. Он замечает всё самое необыкновенное и прекрасное вокруг и запечатлевает свои чувства от увиденного на холсте, так как не может выразить словами. Использует в своих картинах яркие, сочные и, что немаловажно, естественные цвета. И всё это можно увидеть в Полотняном Заводе до 6 ноября.

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