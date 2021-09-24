Калужане пять лет не могут справиться с соседским клоповником

- Почувствовала, что кто-то кусает. Включила свет – и обнаружила на белой простыни клопа! - в ужасе вспоминает калужанка Елена КИСЕЛЕВА.

Так, в середине лета этого года женщина неожиданно познакомилась с опасными кровососущими. С ее соседями это случилось еще раньше – в 2016 году - как только в доме на Чехова, 19 поселились квартиранты из Средней Азии.

В съемное жилье они заехали большой компанией и быстро развели антисанитарию. Причем, не только у себя. Через щели и вентиляционные каналы клопы быстро расползлись по соседним квартирам – за 5 лет пребывания нечистоплотных постояльцев в доме на Чехова пострадало в общей сложности 5 квартир.

Людям пришлось полностью выкинуть мебель, не раз вызывали специалистов Санэпидемстанции. Елена Киселева даже две недели жила в гостинице – настолько сильные запахи стояли в комнате после протравки паразитов. Но все меры оказались временным спасением.

Мебель из-за клопов можно выбрасывать

Сам «очаг заражения» оставался на месте – квартиранты на контакт не шли, собственники-арендодатели почти не появлялись. Соседям удалось заставить их сделать дезинфекцию в сдаваемой квартире всего один раз.

- Но этого, безусловно, мало для полного избавления от клопов, - пояснили нам в калужской санэпидемстанции. - Даже, если большая часть взрослых особей была потравлена, через несколько дней из яиц, которые смогли выжить при обработке, появится потомство. Ни одно инсектицидное средство не обеспечивает полное уничтожение яиц, особенно если паразитов в помещении было много. Ситуацию усугубляет еще и чрезмерное захламление помещения.

На заваленный балкон в проблемной квартире возмущенные соседи пытались жаловаться в МЧС – как-никак это еще и реальная угроза возникновения ЧП и пожара. Комиссия приезжала – квартиранты немного разгрузили балкон, но ненадолго.

Участковый, который единственный раз сумел попасть в квартиру-общежитие, когда ему открыли дверь, провел разъяснительную беседу с хозяевами сдаваемого помещения. На том дело и закончилось.

- Дальше - сфера полномочий Роспотребнадзора и Государственной жилищной инспекции, - пояснили нам в полиции.

Злополучный балкон, который мигранты загадили так, что даже дезинфекция в соседних квартирах не помогает.

Жилищный кодекс РФ устанавливает требования о соблюдении санитарных норм; а также - об обязательном проведении своевременной дезинсекции и дератизации жилых помещений для предотвращения инфекционных заболеваний.

Поэтому, если не получается решить вопрос с недобросовестными соседями мирным путем, следует обратиться непосредственно в областную жилинспекцию или Роспотребнадзор соответственно.

В течение 30 дней работники должны посетить квартиру, составить акты и принять соответствующие меры. Насколько собственник соблюдает правила пользования жилым помещением специальная комиссия зафиксировать не смогла.

Пришла, но лишь благополучно постояла у закрытой двери – владелец квартиры вновь не вышел на связь, квартиранты дверь не открыли.

Жителям дома на Чехова,19 оставалось уже идти на крайние меры – подавать в суд, чтобы квартиру принудительно вскрыли и провели санбработку, а к арендодателям применили меры.

Все решил случай весной 2021 года – он же стал последней каплей терпения для измученных соседей. Среди ночи они проснулись от сильного запаха газа. А когда выглянули в окна, увидели на улице источник - лежащий голубой баллон. По предположениям – азиатские квартиранты скинули его из квартиры в отместку на претензии жильцов дома.

Дальше – снова приезд МЧС, полиции и несколько часов стояния на холоде для людей, пока не закончились все проверки и обезвреживания. Тут уже дело «запахло жареным» и собственникам пришлось отказаться от выгодного бизнеса и выгнать квартирантов.

- Клопы вроде тоже слегка приутихли, после их съезда и еще нескольких санобработок собственной квартиры, - говорит Елена Киселева.

В квартиру-общежитие не войти. Хозяин и его арендаторы победили систему простым игнорированием ее.

Но расслабляться рано. Как отмечают специалисты, в неблагоприятных условиях клопы могут впадать в состояние, похожее на анабиоз, в котором могут сохранять жизнеспособность свыше одного года. Поэтому в одной из наиболее пораженных комнат Елена не живет, а ютится вместе с двумя детьми в соседней. И при этом регулярно обрабатывает все помещение специальными средствами – в перерывах между приездами профессиональных дезинфекторов.

А еще Елена специально купила пароочиститель для термической обработки мебели и дополнительной борьбы с клопами. Про переплаты за электроэнергию женщина уже молчит – почти полгода она привыкла не выключать свет на ночь, чтобы не быть покусанной, ведь клопы ночные охотники.

Полностью расслабиться можно будет только после полной санитарной обработки квартиры-разносчика, причём неоднократной. Но владельцы на контакт упорно не идут, а без их согласия попасть в квартиру можно только после постановления суда.

Люди надеются, что все обойдётся и затишье, наступившее после ухода из квартиры-общежития мигрантов, не сменится новой волной нашествия кровососущих.

Особо настораживает, что этажом выше проблемной квартиры поселились новые квартиранты из Азии. Пока все тихо. Но надолго ли?

Единственный выход в подобной ситуации - добиваться решения суда о принудительном вскрытии и санобработке помещения. Но заниматься судебной волокитой и добиваться вскрытия проблемной квартиры у жильцов дома на Чехова,19 уже нет сил, а органы разводят руками – без этого решения проникнуть на частную территорию у них нет полномочий.