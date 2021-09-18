Главная Новости Статьи, аналитика, репортажи
COVID-19 Бренд года-2021 Афиша Юбилей Калуги Фотоконкурс

"Кросс нации" в Калуге: бегуны создали пробки в центре города

Николай Егоров
Опубликовано: 18.09.2021 18:56 4 698

"Кросс нации" - одно из самых масштабных событий в России. По всей стране в один день любители бега захватывают стадионы, парки и даже центральные улицы городов. Так и случилось в Калуге в субботу, 18 сентрября.

Регистрацию проходили даже мамы с колясками. 

Признаюсь, что я всегда выступал за подобные массовые пробеги в центре Калуги. Потому что это популяризация спорта во всех смыслах этого слова. Участники получают дополнительную мотивацию, когда бегут не на пустом стадионе или в парке, а в присутствии большого количества болельщиков. Для проходящих рядом с любитялеми спорта детей появляется возможность "заразиться" спортивным духом, увидев сильных и красивых легкоатлетов. Но в 2021 году свое мнение лично я изменил.

В Калуге было очень ветренно. Участникам пришлось утеплиться.

Несмотря на погоду, у бегунов было хорошее настроение. 

Все-таки такого "Кросса нации" в Калуге не было очень давно. Понятно, что погода уже осенняя. Но ведь даже дождя не было. Да и сам "Кросс нации" традиционно проходит именно в эти сроки. Но в областной столице вышли на старт неприятное малое количество спортсменов. По официальной статистике, наверное, будет около 1000. Но любителей бега на "Кроссе нации" насчитать удалось чуть больше 500.

Вряд ли из-за такого количества участников надо было перекрывать весь город на полдня. На Кирова встала хорошая пробка. Автобусное и троллейбусное сообщение в Калуге сильно пострадало. Недовольных как всегда было много. И в этот раз они, наверное, правы.

На улице Кирова собралась приличная пробка. 

С таким серьезным видом и надо начинать спортивную карьеру. 

Такое малое количество желающих принять участие в "Кроссе нации" можно объяснить. Во-первых, недавно был "Космический марафон". Там и призы давали солидные, Дмитрий Губерниев всех развлекал, рекламы было в разы больше. 

Судейство на "Кроссе нации" было честным.

Есть и еще один куда более волнующий фактор. Просто легкой атлетике в Калуге практически не стало. Этой теме в ближайшее время мы посвятим отдельный материал. Массовость Королевы спорта в регионе на низком уровне, про результаты и говорить не стоит.

На Театральной площади организаторы подготовили для собравшихся праздничную программу.

Интервью дает известная калужская спортсменка, победительница "Кросса нации-2021" Анастасия Сычева. 

Праздник спорта в Калуге все-таки прошел. Организаторы постарались, согревали чаем и праздничной программой. Победители получили призы и медали, но осадочек все-таки остался. 

Николай Егоров
Опубликовано: 18.09.2021 18:56 4 698
Тэги: кросс нации спорт легкая атлетика пробки
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 4 шт.
загрузка комментариев
Новости
ОПРОС
Какая компания, по Вашему мнению, заслуживает звание «Работодатель года – 2020»? 
Всего проголосовало: 3228
Новости Обнинска
Новости партнеров
Как начать инвестирование новичку — обзор инструментов
Мессенджер Gem4me: что отмечают клиенты в отзывах
Ивановский текстиль в интернет магазине

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Расценки на публикацию агитационных материалов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Калужской области по одномандатному избирательному округу и на выборах в органы местного самоуправления, проводимых в единый день голосования 19 сентября 2021 года на сайте kp40.ru

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru