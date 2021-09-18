"Кросс нации" в Калуге: бегуны создали пробки в центре города

"Кросс нации" - одно из самых масштабных событий в России. По всей стране в один день любители бега захватывают стадионы, парки и даже центральные улицы городов. Так и случилось в Калуге в субботу, 18 сентрября.

Регистрацию проходили даже мамы с колясками.

Признаюсь, что я всегда выступал за подобные массовые пробеги в центре Калуги. Потому что это популяризация спорта во всех смыслах этого слова. Участники получают дополнительную мотивацию, когда бегут не на пустом стадионе или в парке, а в присутствии большого количества болельщиков. Для проходящих рядом с любитялеми спорта детей появляется возможность "заразиться" спортивным духом, увидев сильных и красивых легкоатлетов. Но в 2021 году свое мнение лично я изменил.

В Калуге было очень ветренно. Участникам пришлось утеплиться.

Несмотря на погоду, у бегунов было хорошее настроение.

Все-таки такого "Кросса нации" в Калуге не было очень давно. Понятно, что погода уже осенняя. Но ведь даже дождя не было. Да и сам "Кросс нации" традиционно проходит именно в эти сроки. Но в областной столице вышли на старт неприятное малое количество спортсменов. По официальной статистике, наверное, будет около 1000. Но любителей бега на "Кроссе нации" насчитать удалось чуть больше 500.

Вряд ли из-за такого количества участников надо было перекрывать весь город на полдня. На Кирова встала хорошая пробка. Автобусное и троллейбусное сообщение в Калуге сильно пострадало. Недовольных как всегда было много. И в этот раз они, наверное, правы.

На улице Кирова собралась приличная пробка.

С таким серьезным видом и надо начинать спортивную карьеру.

Такое малое количество желающих принять участие в "Кроссе нации" можно объяснить. Во-первых, недавно был "Космический марафон". Там и призы давали солидные, Дмитрий Губерниев всех развлекал, рекламы было в разы больше.

Судейство на "Кроссе нации" было честным.

Есть и еще один куда более волнующий фактор. Просто легкой атлетике в Калуге практически не стало. Этой теме в ближайшее время мы посвятим отдельный материал. Массовость Королевы спорта в регионе на низком уровне, про результаты и говорить не стоит.

На Театральной площади организаторы подготовили для собравшихся праздничную программу.

Интервью дает известная калужская спортсменка, победительница "Кросса нации-2021" Анастасия Сычева.

Праздник спорта в Калуге все-таки прошел. Организаторы постарались, согревали чаем и праздничной программой. Победители получили призы и медали, но осадочек все-таки остался.