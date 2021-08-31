Калуга средневековая: «За час до вечера город закрывали, а отмыкали в час дня»

В Калужском Доме музыки до 5 сентября включительно можно увидеть старинные рукописи, касающиеся нашего города, предметы быта, книги, одежду.

Здесь открылась историко-документальная выставка «Средневековая Калуга». В ее коллекции более 200 экспонатов.

Костюмы горожан ХVII века.

Посмотреть на редкие исторические реликвии помимо историков и директоров архивов собрались калужские випы.

На открытии выставки можно было увидеть бывшего губернатора, а ныне сенатора Анатолия Артамонова, который хорошо выглядел, похудел и пободрел, вице-губернатора Константина Горобцова, первого зама председателя гордумы Александра Иванова, директора объединенного музея-заповедника (краеведческий музей) Виталия Бессонова.

Городской голова Дмитрий Денисов выделялся красивым загаром и был единственным из чиновников, кто улыбался. Для всех гостей организовали экскурсию, которую провел директор Российского государственного архива древних актов Владимир АРАКЧЕЕВ – главный специалист по средневековью, как его представили на открытии.

Владимир Аракчеев по ходу экскурсии читал написанные скорописью старинные документы.

- Наш архив древнейший в стране. И описание документов ведется с 18 века, - заметил Владимир Анатольевич. - Мы представили срез в истории средневековой Калуги 15-18 веков. Можно будет узнать, как строился город, почему так и не была сооружена каменная крепость, как защищали Калугу и как жили горожане.

Начинается выставка с истории рождения Калуги. Есть духовные и договорные грамоты великих князей и копия типографского издания с первым упоминанием города в 1371 году в письме литовского князя Ольгерда константинопольскому патриарху Филофею с жалобой на великого московского князя Дмитрия Донского, который отобрал у него, незаконно, по его мнению, многие города, в том числе и Калугу.

- Увы, у нас подлинника нет, он хранится в Венском архиве в составите копии византийских грамот патриархов, - заметил Владимир АРАКЧЕЕВ. - Это первый источник, из которого известно о Калуге. Зато у нас есть духовная грамота Дмитрия Донского 1389 года. отходя из мира сего, он пишет завещание своим четырём живущим сыновьям и одному, который должен появиться на свет. Здесь Калуга вместе с Рощей передаются сыну Андрею, который не был старшим.

Описание гостиного двора в Калуге в писцовой и межевой книге писцов воеводы Полуектова, 1685 год.

Так начинается история Калуги как удельного города Великого княжества московского. Здесь периодически находились резиденции великих князей, зависимых от московского князя. К сожалению, подробных сведений о Калуге ХIV начала ХV веков по духовным грамотам мало. Но с середины ХV века начинается упоминание Калуги в летописях. Представлена Никоновская летопись об отражении в 1445 году нападения литовского войска. Литовская армия подошла в количестве 7 тысяч человек, и нападение было успешно отбито гарнизоном, многократно уступавшим литовцам по численности.

Славилась деревянными вещами

В 1504 году по духовной грамоте Ивана III Калуга перешла его сыну Семёну Ивановичу. Но он рано скончался, и город вернулся в число Великого княжества московского. А затем в 1533 году оказался у младшего брата Ивана Грозного Юрия. Но тот был не дееспособен, и никак себя не проявил.

Один из ценнейших документов – жалованная грамота 1563 года на поместья в Калужском уезде Кондыреву. Это был служивый человек, получивший землю на берегу Оки. И с большой долей вероятностью Кондрово ведёт своё название от имени этого помещика.

О Калуге знал Сигизмунд Герберштейн - посол священной римской империи, который дважды бывал в России и составил описание русского государства. В последующие века все новые сведения сопоставляли с его данными. Гербершейн описывает Калугу, как город, где процветают ремесла, связанные с обработкой дерева: «Калуга стоит на 36 миль от Москвы и на 14 от Серпухова. Там выделяются искусно вырезанные деревянные кубки и другие вещи из дерева, имеющие отношение к домашнему хозяйству. Отсюда они вывозятся повсюду в Москву, Литву и другие окрестные страны. Государь обычно располагает там ежегодно свои караулы против набегов от татар».

Портрет Герберштейна в его книги «Краткое описание России и соседних с нею стран», 1557 года.

Чертёж здания таможни, лавок Лукового и Свечного рядов и ворот Гостиного двора, 1698 г.

План губернского города Калуги, 1779 год.

Два самозванца

Начало ХVII века – смута. И у Калуги здесь трагическая роль. В 1607 году город стал одним из опорных пунктов повстанческого движения Ивана Болотникова. После поражения своих войск к под Москвой, он отступил из Серпухова сюда. Чтобы здесь удержаться и попытаться привлечь людей для борьбы с царем Василием Шуйским.

- Болотников был холопом князя Телятевского, получил военный опыт, под его знаменами собирался самый народ разного звания и чинов, - говорит Владимир АРАКЧЕЕВ. - . Но к концу его движения основу составляли казаки. Они переходили на службу от государя к самозванцу и обратно. Разрастались, вербовали молодежь. Шуйский попытался отбить Калугу. Сюда была брошена армия под командованием князя Мстиславского и совсем тогда молодого воеводы Скопина-Шуйского. Они построили деревянную башню, с которой было видно воинов калужской крепости. Но не смогли взять город, отступили, что позволило Болотникову потом уйти в Тулу, где он свой боевой путь закончил.

Портрет князя Михаила Скопина-Шуйского.

В городе он оставил своего атамана Скотницкого, которого в последствие утопили в Оке по приказу Лжедмитрия II. Второй самозванец после бегства из Тушино порвал со своими польско-литовскими союзниками и расположился в Лаврентьевском монастыре, сделав Калугу столицей. И написал калужанам письмо с просьбой быть ему верными. Калужане растрогавшись прибыли в монастырь с хлебом-солью и торжественно доставили самозванца в крепость. Потом сюда прибыла в мужском наряде марина Мнишек. Отсюда Лжедмитрий II направлял указания поддерживавшим его людям в Псков и другие города для борьбы с правительственными войсками. И здесь был убит на охоте князем Урусовым. В той же летописной заметке после сообщении о его гибели содержится оптимистичное в кавычках объявление о рождении у Марины Мнишек сына Ивана – того самого воренка, который стал знаменем казачьего движения еще на несколько лет.

Крайне интересны упоминания – сказы помещиков, дворян, которые сражались повстанцами Болотникова и Леждмирием, где они просят дать им денежные оклады за раны и страдания во время войны.

Тут же – документы, которые проливают свет на то, чем вообще была смута для государства в целом. В записях сборной расходной книги говорится о том, как собирались налоги. По приказу Болотникова ряд калужских посадских людей был переведен в пушкари, и с 1606 года они 7 лет не платили годового оброка. И так было по всей стране. Только когда на царство избирают Михаила Федоровича Романова восстанавливается сбор налогов.

Снести дворы стрельцов

Основная масса документов относится к ХVII веку. Из них можно узнать о состоянии города, его оборонительных укреплениях, системе управления.

Интересна Отписка калужского воеводы на нарушение мер противопожарной безопасности. В каждом городе был пороховой погреб, так называемая Зелейная казна государева. И говорится, что посадские люди, стрельцы поставили свои дворы в 2 и 6 саженях от забора зелейной казны. Их требуется снести и поставить дальше во избежание пожара. Потому что зимой топились печи, и это было опасно.

- Воевода - это глава администрации, - поясняет АРАКЧЕЕВ. – Обычно срок его пребывания на посту составлял год. И надо было передать преемнику документы, где фиксировалось состояние городовых креплений, оружия, продуктов, сколько денег в казне, сколько налогов можно собрать и какие долги. В Отписке воеводы Филиппа Чулкова о приеме Калуги от воеводы Барятинского сказано, что в первую очередь передаются городовые ключи от всех проезжих ворот. Это было важно. В более позднем документе - Заказной памяти калужскому пушкарскому голове Хамянову (пушкарский голова - это командир местных пушкарей) даётся поручение полицейского характера – город замыкать за час до вечера, а отмыкать в час дня. Ночью в город не пущать никого.

В Сметной росписи Калуги 1702 года говориться, что в 1695-1696 годы город дважды горел, сгорели 2 башни с воротами и 8 башень глухих, осталось одно звено города. Деревянная крепость гибнет, на её месте ничего не восстанавливается, поскольку надобность в обороне города отпадает.

Кресало - стальная пластинка для высекания огня из кремня.

Жаловалась на сына

В средневековой Калуге жили пушкари, воротники, служивые люди, ремесленники, торговцы.

- Сохранилась жалованная грамота на вотчину в калужском уезде Федору Ромодановскому - одному из ключевых персонажей в истории. По сути главе тайной полиции, службы безопасности. – говорит Владимир АРАКЧЕЕВ. - При этом владения пушкарей, стрельцов, служивых людей не облагаются налогами, тогда как дворы людей посадских облагались.

Описывается и повседневная жизнь Калуги. Перед нами челобитная на имя государя от вдовы посадского человека Солодовникова Устиньи Трофимовой на своего беспутного сына Евсея, который плохо с ней обращался, угрожал убийством, без благословения покинул дом, унёс 30 рублей, пропил их и вернулся на родительский порог. Она просит, чтобы сына смиряли по закону хотя бы заключили в монастырь для исправления.

Запись в Никоновской летописи о Стоянии на Угре.

На выставке можно узнать много нового о нашем городе и жизни калужан. Возле каждого документа есть описание на современном языке.

Копии этих документов навсегда останутся в Калуге. С ними после закрытия выставки можно будет познакомиться в Калужском областном архиве.