Мнительность калужан и боязнь врачей. Психолог Андрей Скатов - о новых ковидных страхах

Пандемия не уходит, и вокруг коронавируса, прививок ситуация накаляется. Чего боятся калужане и какие психологические проблемы добавила эпидемия, мы обсудили с клиническим психологом Андреем СКАТОВЫМ.

Где чип?

- Андрей, в начале эпидемии все боялись заболеть: носили маски, перчатки, соблюдали социальную дистанцию. И вот спасение — вакцина. Но теперь мы боимся делать прививку. Почему так происходит?

- Не только в период пандемии, но и до неё существовали антипрививочники, которые создавали разные легенды, мифы вокруг вакцинации. Когда происходит один негативный случай на миллион, который может быть связан даже не с прививкой, а с тем, что у человека было какое-то хроническое заболевание, поднимается такой информационный шум, что многие воспринимают вакцинацию, как большой риск. А пользу, которую она приносит, не замечают, об этом не пишут. Никто не думает, что, делая прививки детям, мы оберегаем их от эпидемий, где заболевшие исчислялись бы сотнями. Проблема в том, что мы живем в обществе индивидуалистов. Люди, в большей части, думают только о себе. Многие говорят: «Зачем мне это нужно, я молодой, и, если что, перенесу в легкой форме». Но прививка нужна не только для самого человека, для его здоровья, но и для общества, для окружающих его пожилых людей, людей с хроническими заболевания, тех, кто находится в зоне риска. Это - непонимание ответственности, которую люди несут за чью-то жизнь помимо своей, нахождение в иллюзиях, мол, меня не коснётся, я не заражу никого, ведь не чихаю, не кашляю (а есть ведь без симптомное течение). Большая беда в том, что нет центрального источника информации. Да, есть официальная информация от Российского и регионального минздрава, рекомендации. Но в интернете ещё столько дополнительных источников... Разные институты, доктора говорят разные вещи, которые зачастую друг другу противоречат. И поэтому в стране много мифов, люди скептически и даже агрессивно к прививке относятся.

- Люди склонны поддаваться паническим настроениям?

- Сложно вычислить процентно. Я не вижу такого в своем окружении. Врачи в облбольнице, где я работаю, и мои друзья - люди образованные, с сохранным интеллектом. Они или уже сделали прививку, или собираются сделать в ближайшее время. Таких, кто неадекватно относился бы к вакцинации, не знаю. Некоторые знакомые, правда, шуточки отпускают. Недавно приезжал из Москвы мой друг- музыкант. Мы пошли с ним погулять по лесу, и он стал проверять, не высвечивается ли, не пилингуется от меня чип. Но это только шутка.

Можно всё перевернуть

- Сейчас новая волна пандемии. За полтора года, наверное, у каждого есть знакомые, кто переболел, а некоторые потеряли своих близких. Отношение к вирусу поменялось?

- Люди, к сожалению, благодаря цифровому миру, могут прятаться от реальности. Даже если у них в подъезде заболели коронавирусом или умерли от него три человека, они будут думать, что это от другого заболевания. Настолько нарушена связь с реальностью. Сейчас в интернете можно найти множество абсурдных теорий. Некоторые люди, чтобы ни встречали в жизни, могут всё извратить и по-другому преподнести.

- Люди перестают носить маски. В магазинах почти все без масок, в транспорте.

- Можно провести далёкую параллель, которая несёт много смысла. Почему Китай, где возник коронавирус, где большая численность населения, и где пошло стремительное распространение, быстро вышел из пандемии? Потому что - дисциплина. Раньше была борьба коммунизма и капитализма. Сейчас борьба автократии и демократии. И хотя нашу страну пытаются выставить автократичной, говоря, что свободы нет, по факту ситуация с коронавирусом доказывает обратное: свободы у нас много, и даже чересчур. Из- за этого проблемы в плане дисциплины, пофигизм людей по отношению к окружающим. Не только с масками и ограничениями. Это вообще в культуре, во всех сферах проявляется. Придешь в лес – мусор, приедешь в детскую поликлинику, там, где парковаться нельзя – все заставлено. Все в первую очередь думают о своем удобстве.

- Есть и такие люди, которые до сих пор бояться выйти из дома. Одна моя знакомая, сделав в январе прививку, все равно боится заразиться.

- Скорее всего, у неё была повышенная тревожность. Здесь множество объяснений. Много разной информации, не понятно, чему верить. Вроде сделал прививку, но опять прочитал, что болеют и с прививками. Хотя по статистике, совсем небольшой процент тех, кто привился и заболел.

- Такой страх может перейти в фобию?

- Фобия - это состояние, которые требует психологической работы, в некоторых случаях работы психиатра, психотерапевта. Фобические расстройства это, когда человек не может справиться с собой. Страх поглощает его сознание, не дает ему возможности контролировать поведение и мысли. Но надо понимать, что человек не может не бояться. Страх это защитный механизм. Есть понятие «ситуативный страх». Произошла какая-то ситуация, и человек переживает. Но если он будет думать об этом в течение следующего месяца, это уже не ситуативный страх, а фантазирование, уход в негативный сценарий, и требует подключения специалиста, который имеет профильную подготовку по проблематике страхов, тревоги, навязчивых состояний.

Проблемы удалёнки

- Часто к вам обращаются со страхом коронавируса?

- Да, есть такие случаи. Чаще всего, страх есть у детей и подростков, примерно с 10 до 18 лет. В этом возрасте ещё не сформирован защитный механизм. Дети не имеют определённой закалки, опыта. Они менее защищены от информации. Например, была на приеме девочка, которая боялась из дома выйти, от мамы отойти, в контакт с кем-то вступить. Подростки вообще склонны к мыслям о жизни и смерти. Поэтому подростковый возраст и считается опасным в плане проявления суицидальных моментов. Подростки без иллюзий начинают осознавать, что их жизнь когда-то закончится. А если вокруг ещё достаточно выраженная тревога, происходит не только заражение вирусом, но и эмоциональной тревогой. Это отражается на их отношении жизни.

- Боязнь коронавируса сама пройдет после пандемии или это требует лечения?

- У всех по-разному. Сейчас, к сожалению, много последствий. У школьников, студентов был период дистанционного обучения, им не что бы понравилось, но такая форма жизни стала комфортной. И они с трудом возвращаются в социум. Есть дети, у которых и так проблемы с социализацией, а тут они могли несколько месяцев находиться дома. И вот они с большим трудом, тревогой, паническими атаками, жуткими страхами, нарушениями работы кишечника возвращаются в учебные учреждения, в социум. Такое сейчас часто встречаю в своей практике.

- Получается, многим комфортнее учиться и работать дома?

- Есть люди, имеющие предрасположенность к этому. Но вопрос не в комфорте – не комфорте. Живое общение необходимо, когда мы человека видим, слышим, улавливаем его эмоциональные проявления. Множество экспериментов доказывает, что человек, находясь длительное врем в одиночестве, даже используя гаджеты, недополучает много информации, и у него со временем начинают проявляться те или иные нарушения. Может дойти даже до тяжелой психопатологии, которой изначально не было.

- Многие специалисты делают прогноз, что удалёнка – это наше будущее.

- Это утопическое будущее. Если брать работодателей, то получается большой процент экономии, ведь не надо обеспечивать рабочие места. Но если человек работает на удалёнке, пользуется доставкой, не ходит в спортзал, организм без движения начинает страдать. Нет полноценной физической нагрузки, развиваются проблемы со здоровьем. Физическое состояние придет в упадок.

Выживание в опасности

- Вы работаете с беременными в перинатальном центре, у них есть коронавирусные страхи?

- Тут ситуация даже несколько в помощь. Есть случаи, когда у здоровой женщины беременность не наступает из-за проблем неизвестного происхождения. Зачастую это - психоэмоциональное напряжение. И когда человек отпускает проблему, переключает внимание на другие сферы, вдруг происходит долгожданное событие. В нашей «Школе материнства» женщины мне рассказывают, что долго планировали беременность, и узнали о ней в тот момент, когда случился коронавирус, локдаун. Такой феномен встречается, он известен. В нас заложен механизм выживания в опасности. При встрече с опасностью, страхом смерти наши репродуктивные возможности возрастают.

- Как беременным сберечь в пандемию свое эмоциональное состояние?

- Не надо стараться все контролировать вокруг себя. Акцентировать внимание на том, что, действительно, требует внимания. Большинство проблем беременных возникает из-за того, что они пытаются контролировать те процессы, которые им контролировать совершенно не надо. И нужно принять мир таким, какой есть. В нем существуют различные заболевания, проблемы, сложности. Когда у человека нет иллюзий, и он не требует от реальности, чтобы она соответствовала его ожиданием, ему легче становится. Он не обижается на реальность, на то, что она не оправдала его надежд. Тоже самое и про беременных. Должна быть и радость, и понимание, что есть трудности.

Отзеркаливаем человека

- Есть мнительные люди, которые постоянно ищут у себя болезни.

- Здесь надо классифицировать. Есть, действительно, ипохондрия, есть психические нарушения, например, паранойя на фоне шизоидного расстройства личности, а есть просто тревожность. Много разных вариантов. Если человек рос в тревожной среде, эти качества перешли ему от родителей. То есть, если родители тревожные, есть большая вероятность, что дети это неосознанно скопируют и начнут переживать.

- Тревожность заразна. Поговоришь с таким человеком и тоже начинаешь тревожится.

- Да. Очень многое мы отзеркаливаем от другого человека. Начинаем дышать так же, как он, принимаем туже позу, нам передается его состояние. Общаясь с тревожными людьми, можно пострадать. Они могут повлиять на наше состояние. Надо уметь четко улавливать, в каком состоянии сейчас вы находитесь, какие эмоция испытываете и не повторять за другим.

- Но все-таки нам приходится общаться с людьми, которые постоянно живут в негативе, жалуются, ноют что, всё у них плохо.

- Не надо включать механизм спасателя и пытаться их спасти. Можно только своим примером что-то показать. Объяснения, что негатив - это плохо, что он разрушает и что может дойти даже до психо-соматики, потому что вероятность заработать болячку возрастает, если о ней постоянно думать, не будут восприняты. Можно только своим примером показать. Заботясь о другом, позаботься о себе.

- Действительно, кто больше всего боится, тот часто и заболевает.

- Это очень легко научно объяснить. Человек тревожиться, у него возникает мышечный зажим, нарушается кровообращение, снижается иммунитет. И даже онкология может возникнуть. Я изучал на эту тему различные исследования, и отечественные, и зарубежные. Когда человек постоянно находится в стрессе, в угнетенном состоянии, ухудшается иммунитет, страдает эндокринная система, организму сложней бороться с возникающими раковыми клетками. Происходит сбой и возникают новообразования.

- Надо заставить себя мыслить позитивно?

- Мыслить позитивно тоже не всегда хорошо. Это популярная психология обычно говорит: «Надо думать, что все в жизни прекрасно». Оно вроде и не плохо, но с другой стороны, если мысли только позитивные, это может привести к беде. Розовые очки очень болезненно разбиваются. Например, у женщин развивается послеродовая депрессия, потому что их ожидания не сбылись. Они мечтали, что всё будет, как в голливудских фильмах: малыш, шарики, лимузин. Но лимузин уехал, остались только фото, муж ушёл на работу и начались достаточно тяжелые будни с новорожденным. Родовая депрессия это в 90% случаев не клинический диагноз, а просто психо-эмоциональное истощение.

Не затащишь к врачам

- Почему мы боимся врачей, не любим к ним ходить, особенно к стоматологам.

- От того, как выстроится первое отношение с доктором, остается большой отпечаток к психике. Если человек испытывает боль, не чувствует психологическую поддержку, то в будущем он до последнего будет терпеть, не ходить к стоматологам и другим докторам. Это закрепляется в раннем детстве. И я встречаю людей, у которых давление поднимается, появляется страх при виде людей в белых халатах. Надо работать с тревожностью, страхами.

- Особенно мужчин к врачам не затащишь.

- Это сложный и грустный вопрос. Мужчины в статистике по продолжительности жизни значительно уступают женщинам. И если мужчину можно загнать на профосмотр по водительским правам, то диспансеризацию, расширенную комиссию они не хотят проходить Это вопрос культуры, заботы о себе, отношения к жизни. Этого и в детстве не заложили, и мировоззрение у них такое, они говорят: «Ну выпишут мне таблетки, еще хуже станет. Сделают операцию, вдруг не поможет. Сколько Бог дал, столько и дал». Такая философия. Неверие в медицину, науку. Хотя сейчас медицина сильно изменилась. Добавляется и негативный опыт, полученный, например, в 90-е годы, когда вокруг медицины было много негативных событий. И отношение в обществе к врачам с трудом выправляется до сих пор. Если раньше снимали фильмы про милицию, медицину, сейчас таких сериалы, как «Интерны», престижа и уважения не добавляют. Это, опять же, вопрос культуры, идеологии.

- Ещё у нас принято самолечение.

- Это во многих странах распространено, в Китае например. У нас есть ощущение какого-то спасителя, который поможет, если вдруг что-то произойдет. Хотя самое лучшее лечение, это профилактика, чтобы не доводить до операций и реанимаций. Простые банальные вещи: умение психологически восстанавливаться, отдыхать. Люди это знают, но, к сожалению, не делают.