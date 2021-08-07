Калужане попали в сибирскую весну

Наши спортивные туристы впервые в области прошли сложнейший маршрут.

Буквально несколько дней назад они вернулись из тайги. Пробирались через заросли трёхметрового борщевика, огромные валуны и каменистые горные реки, попадали в сильнейшую грозу и видели уникальные тремолиты.

Провела группу по этим диким неизученным местам чемпионка Калужской области по спортивному туризму инструктор Ирина Петухова. На обратном пути в поезде она уже делилась с нами впечатлениями.

— Сейчас мы третий день в дороге, едем на Урал, но уже на периодической связи.

Неизведанные места

— Закончив обучение в нашей некоммерческой школе спортивного туризма, мы с выпускниками отправились в поход по западной Сибири, горной системе Кузнецкий Алатау на границе Кузбасса и Хакасии, между Саянами и Алтаем, — ​рассказывает Ирина. — ​Маршрут для нас неизвестный. Выбрала его я, потому что инструктор не должен ходить только по знакомым тропам, надо развиваться, ставить себе более сложные задачи. А это новый для меня район, давно мечтала там побывать. Комиссия, выпускающая нас, несколько раз спрашивала, почему, например, не Архыз, а Сибирь, тайга? Но места там уникальные! Алгуйские тремолиты — останцы, ​возвышающиеся острыми зубьями среди тайги на высоту до 10–15 м. Более 70 скал-­останцев разной высоты. Они проступили на поверхность за счёт выветривания более мягких пород. И подобных столбов в мире всего три! Живописная тёмнохвой­ная тайга, ледниковые озёра, водопады… И насколько мне известно, калужане по этим местам никогда не ходили.

В начале пути калужанам еще встречались приюты и туристические группы.

Уникальные Алгуйские тремолиты – острозубые столбы-останцы.

Готовясь к походу, я изу­чала не только особенности географии, истории и климата, но и традиции, обычаи местных народностей. В этих краях находится Горная Шория. За удивительную красоту природы её называют Сибирской Швейцарией. Я много читала про традиции, обычаи шорцев, предки которых славились на всю Сибирь умением выплавлять железо. Кроме того, на реке Томь расположена знаменитая «Томская писаница»: 280 наскальных рисунков эпохи бронзы и раннего железного века (II–I тысячелетия до н. э.). Сейчас она входит в историко-­культурный и природный музей-­заповедник.

Три дня в пути

— Этот поход был выпускным. В нашей некоммерческой школе туризма с осени прошлого года обучалось более 20 человек. Но из-­за того что маршрут сложный, район неизу­ченный, да ещё у ребят проблемы с отпусками, «сибирская» группа получилось небольшой. В поход мы пошли впятером: Андрей Фомичёв, Владимир Эккерт, Юлия Леонова, Евгений Золотенков и я.

Начальной точкой нашего маршрута была станция Лужба в Кемеровском районе недалеко от Междуреченска. Добираться до неё непросто. Три дня в пути. Поезд ходит редко. По ж/д. ветке постоянно курсируют, грохочут вагоны с углём. Там находится крупный угольный разрез. А вот пассажирские поезда бывают не каждый день.

На Лужбу мы приехали в час ночи. Выгрузили вещи и в абсолютной темноте, буквально на ощупь, добрались до переправы через реку Томь. Разбили палатку и заночевали. В 5 утра поднялись и отправились занимать очередь, чтобы переправиться на лодках на другой берег. Погода стоя­ла тёплая, горы встретили нас ярким солнцем.

Маршрут мы запланировали кольцевой. Начинался он в Лужбе. Мы делали большой круг против часовой стрелки и опять выходили к Лужбе. И чем дальше удалялись от станции, тем более дикими были места.

— В начале пути, в радиусе 10–15 км нам ещё встречались туристические группы. На популярные объекты — Алгульские тремолиты, столбы выветривания, радоновую чашу ходят много народу. Столбы — ​это что-­то невероятное. Их основание залегает в землю до 100–150 км. А к самым живописным останцам проложены тропы, у их подножий есть видовые площадки.

Нашей группе приходилось пробираться по огромным камням.

Черновая тайга. Высокие пихты.

Природа здесь очень красивая.

Встречались сначала и приюты, в том числе много заброшенных стоянок. Но мы в них даже не заходили. Ночевали только в палатках.

Шли дальше и дальше в тайгу. Вскоре спортивные группы исчезли, нам встречались лишь единичные путешественники, которые не заявляются на маршруты. Возможно, они живут в палатках или в приютах. На перевалах мы находили записки. Их обязательно оставляют туристические группы, чтобы подтвердить, что они проходили этот участок. Это нужно для безопасности. Записка кладётся в баночку, потом спасатели могут установить точный маршрут. Те записки, которые находили мы, были датированы 2019 годом. Здесь давно никто не ходил. Да и редкие путники нас отговаривали: «Дальше идти нельзя, дорог нет, сплошные заросли. Много медведей, т. к. весна затяжная, они очень голодные!» Но для нас, спортивных туристов, бездорожье нестрашно. Мы к этому привыкли. Нам постоянно говорят, что дальше дороги нет, но мы идём. Медведи ни разу не встретились, хотя их следы видели. Шли, соблюдая правила безопасности: чтобы отпугнуть зверя, необходим звук. Дикий зверь, как правило, никогда не нападёт на группу, даже если голодный. Он предпоч­тёт остатки сладостей на стоянках. А вот бурундуки попадались часто, они там водятся в огромных количествах. Эти зверьки подходят близко к людям, не боятся и моментально разгрызают все крупы. Поэтому еду на привалах мы подвешивали повыше на дерево.

Трёхметровый борщевик

— Маршрут был сложный из-­за густого высокого травянистого покрова, скользких камней. Черновая (тёмнохвой­ная) тайга производит сильное впечатление. Я никогда не видела так много пихт, и они там очень высокие. Есть берёзы, кедры с необычной кроной. И огромное количество цветов: анютины глазки, душистый горошек… почему-­то много фиолетовых оттенков. Цветы в невероятных количествах. Мы попали в весну в Алатау! Проконсультировавшись в МЧС, знали, что в горах ещё лежит снег, и застали его не только на вершинах, но и в долинах.

Нам приходилось идти по льду, глине, пробиваться через высоченный борщевик. Про борщевик мы знали, но в голове не могло уложиться, что тропа вдруг внезапно оборвётся и пойдут сплошной стеной трёхметровые заросли борщевика. Кроме того, там есть ряд растений, в том числе ядовитых, которые вырастают очень высокими. В этих местах часто идут дожди, жарко, повышенная влажность, как в тропиках. Из-­за этого — ​буйная растительность. Всё в два раза выше и в два раза красивее. Мы специально подбирали одежду и не боялись, что обожжёмся борщевиком, главное было не оступиться и не упасть, потому что постоянно был сброс и набор высоты. Подъёмы достаточно серьёзные.

На маршруте было много горных ручьев, рек, водопадов.

Ледники здесь уникальные – самые низкие в мире.

Горные озера – чистейшие.

Калужане все дальше и дальше уходили в тайгу.

На привале: уставшие, но счастливые.

Преодолевали и огромные глыбы. После дождя сцеп­ления с поверхностью нет, скользко, но терпимо. Нам посчастливилось походить по леднику и попить из настоящих ледниковых озёр, искупаться в чистейших водопадах. И эти места — ​горная система Кузнецкий Алатау с Поднебесными зубьями — ​удивительные! Их изучал профессор Пётр Шпинь и даже защитил диссертацию по ледникам. Оказалось, что они уникальны: распложены на высотах 1500–2000 метров, самые низкие ледники в мире. И это не снежники, а именно ледники! Я не удержалась и набрала немного горного снега, привезла в Калугу.

Под грозой

— Грозы гремели каждый день. Это аномальное природное место — выпадает максимальное количество осадков. Собираются грозовые облака, и попадаешь в эпицентр разбушевавшейся непогоды. Гроза заставала нас на перевалах, приходилось останавливаться, пережидать её. Видимости никакой. Мы ставили тент, палатку. ­Иногда из обеда приходилось делать ужин. Двигаться дальше не могли из-­за ливня и риска заблудиться, потому что район незнакомый.

Склоны крутые, часть оползает. Некоторые перевалы имели категорию. Другие нет, но были не ­менее сложными. Гроза сбивала наши планы. И однажды пришлось пройти вдвое больше, чем планировали. Выбиваться из ритма нельзя, потому что запас продуктов у нас был на определённое время, а в карманах лежали обратные билеты. Надо было успеть, иначе поезд пришлось бы ждать ещё несколько дней.

В одну из ночей начался сильнейший ливень, реки разлились, мы переходили по достаточно высокому уровню воды, что добавило этому перевалу более высокую категорию сложности. Экстремальных ситуаций не боялись, были хорошо подготовлены. Когда у нас проходили тренировки на Калужке, все опасные моменты отработали. А некоторые горные реки даже менее бурные, чем наша Калужка по весне.

В горных реках после грозы поднялся уровень воды.

Туман придает горам загадочности и мистичности.

Дорога не из лёгких: постоянный набор высоты.

Бурундуки подходят близко к людям.

Пахнет земляникой

— Ложиться спать старались пораньше, но не всегда получалось. Темнеет там раньше, чем в Калуге. Разница во времени 4 часа. Ночи были тёплыми, плюсовая температура. А днём — ​жгучее, палящее солнце. Даже успели загореть, хотя и не хотели совсем.

Район далёкий, опасный. У меня, как у руководителя похода, было напряжённое состояние. Потому что отвечаешь за группу и пытаешься предугадать, что ждёт впереди, какие сюрпризы и трудности.

Только на обратном пути, когда я поняла, что вот-­вот впереди покажется станция, что мы успеваем на поезд, я стала замечать красоту вокруг, ощущать запахи хвои черновой тайги. И почему-­то казалось, что пахнет земляникой. Ягод там, кстати, много, но они ещё не поспели. Встречалась земляника. А на обратном пути на припёке я набрала черники. Когда мы вышли из тайги, было немного грустно прощаться с ней.

Впереди ​Хибины

— Поход в Сибирь был второй категории сложности. Он занял 8 дней. Прошли мы 120 км. Для ребят моей группы это первый спортивный маршрут. И они молодцы, выдержали его достойно и теперь могут быть допущены на более серьёзные маршруты. В ­ближайшее время мы идём в Хибины, на Кольский полуостров, в Мурманскую область. Это уже третья, более высокая категория сложности. Маршрут новый, в отдалённые районы, но места мне в целом известные, привычные: в Хибинах мы бываем каждый год.

А с октября начнутся занятия новой группы в нашей бесплатной школе спортивного туризма. ­Присоединяйтесь!



Сибирская весна – прекрасна!



Путь по Поднебесным Зубьям. Снег и солнце!



Ирина на вершине Поднебесных Зубьев.