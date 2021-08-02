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Итоги выступления калужских олимпийцев в Токио: остался только один

Николай Егоров
Опубликовано: 02.08.2021 17:11 0 435
Итоги выступления калужских олимпийцев в Токио: остался только один

Соревнования в Японии только выходят на финишную прямую. А для подавляющего большинства калужских спортсменов Олимпиада уже подошла к концу.

В Токио официально выступали четыре представителя нашего региона. Светлана Холомина сейчас является игроком столичного «Динамо». Но, несмотря на это, за уроженку Обнинска и воспитанницу одноименного волейбольного клуба мы также переживали.

Для четырех из пяти калужан Олимпийские игры – уже история. Посмотрим, как наши спортсмены выступили в Токио.

Медальные расклады

Перед Олимпийскими играми расклад на шансы калужских спортсменов был достаточно понятным. Больших иллюзий о множестве наград никто не строил. Все-таки наши олимпийцы в число фаворитом Игр не входили.

Пловцы Анастасия Фесикова и Михаил Вековищев могли побороться за медали только в эстафете. Для гребца Ильи Кондратьева это были первые Олимпийские игры, и отобрался на них наш спортсмен в самый последний момент. В пляжном волейболе выступал действующий чемпион мира Олег Стояновский. Но в этом виде спорта конкуренция запредельная, так что и здесь должно было многое сойтись.

Илью Кондратьева встречали с цветами после прилета из Токио. 

Академическая гребля

Российская гребля уже давно не является лидером в мировом рейтинге. На крупных соревнованиях наши спортсмены нечасто завоевывают медали. Поэтому даже попадание на Олимпийские игры – это зачастую лишь возможность выступить на престижных соревнованиях.

Такой шанс заслужил Илья Кондратьев. Калужский гребец выступает в двойке парной с москвичом Андреем Потапкиным. Россияне запрыгнули в последний вагон поезда, отправляющегося в Токио. Кондратьев и Потапкин выиграли Олимпийскую квалификацию в Люцерне.

В Японии Илья Кондратьев первым из калужан начал свой путь на Играх. В предварительном заплыве россияне выполнили задачу и заняли третье место. Правда, в полуфинале запаса прочности Конратьеву и Потапкину не хватило. Россияне наплывали на финиш, но в итоге оказались вне заветной двойки.

В итоге Илья Кондратьев выступил только в утешительном финале, который, правда, наши гребцы выиграли. На своих первых Олимпийских играх калужанин занял седьмое место.

Михаил Вековищев выиграл серебряную медаль на Олимпиаде в Токио. 

Плавание. Мужчины

В Олимпийском бассейне от российских спортсменов ждали прорыва. Все-таки сборная нашей страны 25 лет не выигрывала золотых наград. Новое поколение российских пловцов должно было прервать эту неприятную тенденцию.

В итоге Евгений Рылов стал настоящим героем нации. Пловец выиграл соревнования на дистанции 100 и 200 метров на спине. При этом Рылов помог и Калужской области.

Трехкратный чемпион мира обнинец Михаил Вековищев должен был выступить в Токио на двух дистанциях: 100 метров баттерфляем и в комбинированной эстафете 4 по 100 метров. Но неожиданным решением тренерского штаба Вековищев проплыл и эстафету 4 по 200 метров вольным стилем. В предварительном заплыве Михаил помог нашей сборной пробиться в финал.

А уже в борьбе за медали спинист Евгений Рылов вытянул сборную на второе место. В кролевой эстафете. Михаил Вековищев финал не плыл, но свою заслуженную серебряную медаль получил.

В индивидуальной программе обнинский пловец выступил хуже. На дистанции 100 метров баттерфляем Вековищев в предварительных заплывах показал лишь 18-ый результат. Таким образом, Михаил не смог пробиться в полуфинал.

На своей последней дистанции в Токио обнинский пловец также плыл только на предварительном этапе. Российская комбинированная эстафета 4 по 100 метров пробилась в финал, но в итоге заняла лишь четвертое место.

Анастасия Фесикова - участница четырех Олимпийских игр. 

Плавание. Женщины

Анастасия Фесикова, которая выступает двойным зачетом за Ямало-Ненецкий автономный округ и Калужскую область, уже совершила подвиг, когда пробилась на свои четвертые Олимпийские игры. Спортсменка преодолела все травмы и отправилась в Токио.

Фесикова выступила в Японии на двух дистанциях. И ее шансы были изначально невысоки. На 100-метровке на спине Анастасия прошла через сито предварительных заплывов, но в полуфинале показала 14-15 результат.

Анастасия также помогла сборной России пробиться в финал комбинированной эстафеты 4 по 100 метров. Но и тут наши девушки оказались далеки от медалей, заняв только седьмое место.

Светлана Холомина и Надежда Макрогузова уступили в 1/8 финала Олимпийских игр. 

Пляжный волейбол

В женском турнире выступала уроженка Обнинска Светлана Холомина. Долгие годы спортсменка тренировалась в наукограде, а в последние сезоны девушка выступает за московское «Динамо».

Светлана Холомина играет в паре с Надеждой Макрогузовой. В Токио россиянки уверенно прошли групповой этап. Холомина и Макрогузова выиграли все три матча и пробились напрямую в 1/8 финала.

На этой стадии их ждали хорошо знакомые латышки. Команды обменялись победами в партиях. В третьем сете Светлана и Надежда вели в счете, но все же не справились с грузом ответственности и уступили.  

Вячеслав Красильников и Олег Стояновский (справа) пробились в четвертьфинал Олимпиады в Токио. 

Остаться в живых

Единственным представителем Калужской области на Олимпийских играх остался Олег Стояновский. Этот игрок также получил волейбольное образование в клубе «Обнинск» . Сейчас спортсмен двойным зачетом выступает за Ханта-Манскийский автономный округ и Калужскую область.

Наши мужчины в пляжном волейболе начали Олимпиаду намного хуже, чем женщины. На групповом этапе Олег Стояновский и его напарник Вячеслав Красильников уступили все тем же латышам. В решающем матче россияне проиграли первый сет чешской команде. Но после этого наши волейболисты все-таки собрались. Не просто так Олег и Вячеслав являются действующими чемпионами мира.

Чехов россияне переиграли со счетом 2:1. А в 1/8 финала Стояновский и Красильников дожали опытную и сильную пару из Испании.

За выход в полуфинал россияне поспорят с немцами Клеменсом Виклером и Юлиусом Толе. Матч пройдет 4 августа в 16.00. Примечательно, что россияне и немцы встречались в финале чемпионата мира 2019 года, когда Стояновский и Красильников выиграли золотые медали. 

Николай Егоров
Опубликовано: 02.08.2021 17:11 0 435
Тэги: олимпиада спорт
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