Стойкий Стояновский: за Калужскую область на Олимпиаде выступает самый молодой чемпион мира в истории пляжного волейбола

За Калужскую область на Олимпийских играх в Токио выступают три чемпиона мира. Анастасия Фесикова и Михаил Вековищев в Японии поборются еще за медали в эстафетном плавании. А Олег Стояновский, который является самым молодым в истории чемпионом мира, не завершил даже групповой этап в турнире по пляжному волейболу.

При этом у воспитанника клуба «Обнинск» уже есть одна олимпийская золотая медаль. Завоевана она была в 2014 году. Тогда Олег Стояновский и Артем Ярзуткин принесли Калужской области золото юношеских Олимпийских игр.

Свой путь в пляжном волейболе Олег Стояновский начинал под руководством Заслуженного тренера России Игоря ОЛЕФИРА. Наставник, который плодотворно работает в Обнинске уже 10 лет, следит за выступлениями своего ученика в Токио и продолжает воспитывать новое поколение калужских чемпионов.

Умный спортсмен

- Игорь Родионович, когда в первый раз вы увидели Олега Стояновского? Чем понравился этот волейболист?

- Олег Стояновский – это, прежде всего, умный молодой человек. А разум в волейболе всегда приветствуется. В процессе обучения он слышал и запоминал все, что я ему говорил. Когда в первый раз его увидел, было еще очень рано говорить о каких-то высоких результатах, тем более о выступлении на Олимпийских играх.

Олег приехал в Обнинск в 13 лет и был не готов ни физически, ни технически. Начали работать. После первых месяцев тренировок я уже видел, что у нашего сотрудничества есть большие перспективы. Олег начал прогрессировать.

Игорь Олефир с сыном Иваном и Олегом Стояновским.

- Что стало понятно о характере и волейбольных талантах Олега Стояновского после первых тренировок с вами?

- Олег Стояновский – стойкий спортсмен. Правда, иногда он поддавался сомнениям. Несколько раз мы даже снимались с соревнований, не доигрывали турниры, потому что Олег уставал. Но со временем отрицательных моментов стало намного меньше, чем положительных.

От матов до олимпийского песка

- Вам стало легче готовить волейболистов такого класса, как Олег Стояновский, после появления в Обнинске крытого спорткомплекса для пляжки?

- Мы начали тренироваться, когда спортивного комплекса еще не было. Нам очень сильно помог зал с поролоновыми матами, который тогда обустроили в спортивной школе олимпийского резерва Александра Савина. Председатель федерации волейбола Калужской области Василий Ярзуткин нашел, где изготавливается это покрытие. Во время тренировок я и игроки просто проваливались по колено в этот поролон, было очень тяжело. Но те занятия дали свои плоды. После этих матов мы сказочно смотрелись на любом песке. Плюс к этому сделали очень много тренировок над техникой волейболистов.

Даже по истечению многих лет мы видим в действия наших игроков результат той работы. Без правильной техники в современном пляжном волейболе делать просто нечего. Обработка мяча, можно сказать, его облизывание. Каждое касание должно быть шедевром.

- Олег Стояновский встал в пару с более опытным Вячеславом Красильниковым. Изначально было понятно, что это хорошее решение?

- Вячеслав Красильников – это уникальный игрок. Было очень правильным решение поставить к нему в пару нашего Олега Стояновского. Эта команда с очень большим потенциалом. В лучшей форме они способны победить любую пару в мире.

- На Олимпийских играх Стояновский и Красильников начали тяжело. Непростая победа в первом матче, после этого - поражение от латышей. Что у россиян не получается?

- Мы, конечно, все следим и переживаем за Олега Стояновского на Олимпийских играх. Заключительный турнир перед поездкой в Токио россияне сыграли хорошо, заняли третье место. А до этого были обидные поражения, 5-7 места на этапах Мировой серии. Казалось, что ребята просто набирают форму. Сложно сказать, в каком они сейчас состоянии. Ясно одно, что все команды в мире пляжного волейбола не стоят на месте.

Олимпийские игры – это особый турнир. К нему все готовятся. Опытные тренеры соперников просчитали все направления атак, защитные действия, слабые стороны Стояновского и Красильникова. Но Олег и Вячеслав даже после поражения от пары из Латвии должны выходить из группы и продолжать борьбу за медали Олимпийских игр.

Действующие чемпионы мира Олег Стояновсий и Вячеслав Красильников.

А что дальше?

- Олег Стояновский – уже самый молодой в истории чемпион мира и выступает на Олимпийских играх. Он состоялся в спорте. А что за плечами Стояновского? Есть ли в волейбольном клубе «Обнинск» игроки, которые способны показать себя в следующем олимпийском цикле?

- Конечно. В Обнинске же выстроена спортивная система, которая работает уже многие годы. На всероссийских соревнованиях успешно выступает Игорь Величко. Совсем недавно этап чемпионата страны выиграли Артем Ярзуткин и Дмитрий Веретюк. Это очень серьезный результат. Тем более, что Артем Ярзуткин выиграл золотую медаль в Санкт-Петербурге после серьезной травмы. Он не играл целый год. У этих волейболистов большой потенциал, они много лет могут давать результат.

Есть еще и совсем молодые спортсмены. В августе Калужскую область на финале первенства страны и Спартакиаде учащихся России будут представлять Дмитрий Хвостиков и Николай Киселев. Есть еще Кирилл Ельников и Дмитрий Цветков. У этих волейболистов очень серьезные физические данные. Рост Хвостикова – 204 сантиметра, Ельникова - 206. А ведь им нет еще и 18 лет.

У нас есть все, чтобы продолжать показывать серьезные результаты. Руководством клуба «Обнинск» созданы условия, ничто не отвлекает от тренировочного процесса. А ведь в нашем виде спорта успех достигается только за счет многолетней работы.

Уверен, что Олег Стояновский сможет порадовать на Олимпийских играх, а мы продолжим растить молодых волейболистов.

Олег Стояновский и Вячеслав Красильников проведут решающий матч на групповом этапе Олимпиады в Токио в субботу, 31 июля. В 10 утра россияне сыграют с чехами Давидом Швейнером и Ондржеем Перушичем. Прямая трансляция будет идти на Первом канале.