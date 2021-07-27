Главная Новости Статьи, аналитика, репортажи
COVID-19 Фотоконкурс Афиша Юбилей Калуги Олимпиада

Привиться по пути в магазин: как работают мобильные пункты вакцинации в торговых центрах Калуги

Автор: Евгения Попова.
Опубликовано: 27.07.2021 15:37 2 414
Привиться по пути в магазин: как работают мобильные пункты вакцинации в торговых центрах Калуги

В разгар очередной волны заболеваний коронавирусом, число людей, желающих опробовать на себе вакцину, стало гораздо больше. Да и информационное сопровождение прививочной компании наконец-то заработало более-менее сносно, что сразу же отразилось на числе желающих защититься от коронавируса.

Чтобы мотивировать калужан привиться, были организованы мобильные пункты в крупных торговых центрах города.

Мы прогулялись по нескольким из них и посмотрели, как организована работа на мобильных точках и насколько они популярны.

ТЦ «Панорама»

Пункт вакцинации здесь находится на парковке – автомобиль медицинской службы расположился в тени деревьев. Так отстоять очередь будет гораздо проще – не нужно стоять под палящим солнцем.

Желающих даже в середине буднего дня много: в очереди люди разных возрастов и пола.

Пункт работает с 14:00 до 16:00.

ТЦ «Глобус»

На Правом берегу расположилось три пункта вакцинации: ТЦ «Глобус», ТЦ «Новый дом» и возле «Антониус Медвизион Калуга». Самый популярный - в «Глобусе». Этот пункт не стали выносить на парковку, а организовали его в служебном помещении.

В помещении работают кондиционеры, есть где посидеть.  Желающие сделать прививку в этом медпункте в один голос говорят, что в поликлинику не пойдут.

- В регистратуре могут нагрубить, да и дышать в помещениях поликлиник нечем, стоять в очереди придется гораздо дольше, - говорят правобережцы.

Но поделились они и недостатками мобильных пунктов.

- Пришла на вакцинацию, в очереди было 3 человека, - говорит калужанка Людмила. - Решила по-быстрому сбегать за продуктами, вернулась, а очередь уже огромная. Ждать не стала, пришла сегодня, пораньше.

Так же калужане отмечают, что в день привозят ограниченное количество ампул с вакциной – если прийти слишком поздно, они могут просто закончиться.

С медперсоналом удалось только перекинуться парой слов – люди идут потоком.

- Работаем весь день, практически не поднимая головы, людей очень много, - сказала нам одна из сотрудниц пункта вакцинации, когда выдалось пару свободных секунд между вакцинированными.

Пункт работает с 14:00 до 18:00. Но к концу дня вакцина может закончиться, так что лучше не откладывать на вечер.

ТЦ «Семейный»

Этот пункт в центре города тоже популярен. Даже когда до конца приема остается 15 минут, очередь становится только больше.

Место выбрано не слишком удачно: желающим сделать прививку придется попотеть, а от загара не сможет спасти даже самый лучший солнцезащитный крем: в часы работы пункта можно легко словить тепловой удар из-за активного солнца.

Здесь ждущие в очереди единогласно отвечают: пришли в мобильный пункт, потому что это быстро. Действительно, многие калужане жалуются, что чтобы получить свою вакцину в поликлинике придется отстоять очередь, даже, если записался заранее через госуслуги, а в мобильном пункте все гораздо проще: пришел, заполнил несколько документов и вакцинировался.

Пункт работает с 12:00 до 14:00.

Резюмируя итоги нашего обхода, по наблюдениям врачей, калужане стали приходить на вакцинацию в мобильные пункты гораздо чаще, чем когда они только открылись. Очереди стоят с открытия и до закрытия пунктов. Желающих вакцинироваться все больше и больше.

Не спровоцирует ли это дефицит вакцины? Сказать трудно, тем более, что слухи о том, что то тут, то там вакцина закончилась и привиться не удалось, возникают регулярно.

Так что тем, кто решил вакцинироваться, но пока не сделал этого, стоит поторопиться.

Автор: Евгения Попова.
Опубликовано: 27.07.2021 15:37 2 414
Тэги: коронавирус общество статистика здравоохранение
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 2 шт.
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
ВТБ: траты жителей ЦФО за рубежом за последний месяц выросли на треть
Корпоративные данные защитит обучающая платформа SecurityAwareness от Мегафон
Подписка в подарок: «Лицей» поддержит семьи с детьми
Управляющий Калужским отделением Сбербанка Андрей Ручай рассказал почему сотрудники Сбера выбирают вакцинацию
Учиться — это увлекательно и круто: видеосервис Wink представляет новый раздел «Академия»
Георгий Юрданов: Мы всегда открыты для наших клиентов
Новости
ОПРОС
Уважаемые читатели, а почему вы не хотите делать прививку? 
Всего проголосовало: 983
Новости Обнинска
Новости партнеров
Как найти информацию о наличии румынских корней для оформления гражданства
Дренаж участка в Санкт-Петербурге
Развлекательный центр для детей в Москве

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Расценки на публикацию агитационных материалов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Калужской области по одномандатному избирательному округу и на выборах в органы местного самоуправления, проводимых в единый день голосования 19 сентября 2021 года на сайте kp40.ru

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru