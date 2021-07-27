Привиться по пути в магазин: как работают мобильные пункты вакцинации в торговых центрах Калуги

В разгар очередной волны заболеваний коронавирусом, число людей, желающих опробовать на себе вакцину, стало гораздо больше. Да и информационное сопровождение прививочной компании наконец-то заработало более-менее сносно, что сразу же отразилось на числе желающих защититься от коронавируса.

Чтобы мотивировать калужан привиться, были организованы мобильные пункты в крупных торговых центрах города.

Мы прогулялись по нескольким из них и посмотрели, как организована работа на мобильных точках и насколько они популярны.

ТЦ «Панорама»

Пункт вакцинации здесь находится на парковке – автомобиль медицинской службы расположился в тени деревьев. Так отстоять очередь будет гораздо проще – не нужно стоять под палящим солнцем.

Желающих даже в середине буднего дня много: в очереди люди разных возрастов и пола.

Пункт работает с 14:00 до 16:00.

ТЦ «Глобус»

На Правом берегу расположилось три пункта вакцинации: ТЦ «Глобус», ТЦ «Новый дом» и возле «Антониус Медвизион Калуга». Самый популярный - в «Глобусе». Этот пункт не стали выносить на парковку, а организовали его в служебном помещении.

В помещении работают кондиционеры, есть где посидеть. Желающие сделать прививку в этом медпункте в один голос говорят, что в поликлинику не пойдут.

- В регистратуре могут нагрубить, да и дышать в помещениях поликлиник нечем, стоять в очереди придется гораздо дольше, - говорят правобережцы.

Но поделились они и недостатками мобильных пунктов.

- Пришла на вакцинацию, в очереди было 3 человека, - говорит калужанка Людмила. - Решила по-быстрому сбегать за продуктами, вернулась, а очередь уже огромная. Ждать не стала, пришла сегодня, пораньше.

Так же калужане отмечают, что в день привозят ограниченное количество ампул с вакциной – если прийти слишком поздно, они могут просто закончиться.

С медперсоналом удалось только перекинуться парой слов – люди идут потоком.

- Работаем весь день, практически не поднимая головы, людей очень много, - сказала нам одна из сотрудниц пункта вакцинации, когда выдалось пару свободных секунд между вакцинированными.

Пункт работает с 14:00 до 18:00. Но к концу дня вакцина может закончиться, так что лучше не откладывать на вечер.

ТЦ «Семейный»

Этот пункт в центре города тоже популярен. Даже когда до конца приема остается 15 минут, очередь становится только больше.

Место выбрано не слишком удачно: желающим сделать прививку придется попотеть, а от загара не сможет спасти даже самый лучший солнцезащитный крем: в часы работы пункта можно легко словить тепловой удар из-за активного солнца.

Здесь ждущие в очереди единогласно отвечают: пришли в мобильный пункт, потому что это быстро. Действительно, многие калужане жалуются, что чтобы получить свою вакцину в поликлинике придется отстоять очередь, даже, если записался заранее через госуслуги, а в мобильном пункте все гораздо проще: пришел, заполнил несколько документов и вакцинировался.

Пункт работает с 12:00 до 14:00.

Резюмируя итоги нашего обхода, по наблюдениям врачей, калужане стали приходить на вакцинацию в мобильные пункты гораздо чаще, чем когда они только открылись. Очереди стоят с открытия и до закрытия пунктов. Желающих вакцинироваться все больше и больше.

Не спровоцирует ли это дефицит вакцины? Сказать трудно, тем более, что слухи о том, что то тут, то там вакцина закончилась и привиться не удалось, возникают регулярно.

Так что тем, кто решил вакцинироваться, но пока не сделал этого, стоит поторопиться.