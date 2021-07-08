Жалобы родителей на отсутствие сушилок в «Космосе» привели к проверке прокуратуры Калуги

Во вторник, 6 июля, в нашу редакцию снова обратились родители маленьких хоккеистов. По их словам, после 20 июля в спортивной школе «Космос» возобновляются занятия, но по-прежнему не понятно, выделят место для хранения вещей в школе или нет.

Как мы писали ранее, в Калуге родители юных хоккеистов пожаловались на отсутствие места для хранения формы

До мая этого года хоккеисты сушили форму и хранили свои тяжелые сумки со спортивным снаряжением в отдельном помещении, которое родители окрестили как «сушилка». Но администрация школы разместила в нём объёмный и дорогостоящий тренажер, а вещи предложила хранить под трибунами.

Волна негодования, вызванная этим решением, докатилась до прессы и управления физической культуры, спорта и молодёжной политики. Заместитель начальника управления Сергей КЛИМОВ встретился с родителями учеников и директор школы Николай АНТОХИН пообещал выделить удобное помещение для хранения вещей. О чем также была статья После нашей публикации юным калужским хоккеистам выделят помещение для хранения формы

Но официальный ответ, который получила мама одного из ребят Валентина СТАНОВА уже после наших публикаций от директора «Космоса», сильно отличается от устных обещаний.

В нем написано, что помещения сушилок проектом арены не предусмотрено, а оставлять вещи учеников там, где их хранили до этого, по мнению прокуратуры, нельзя. Это нарушает требования санитарной и пожарной безопасности, потому их надо убрать и больше туда не класть.

Обеспокоенные таким ответом родители попытались связаться с директором арены «Космос», но, по их словам, он не отвечает ни на письма, ни на сообщения, ни на телефонные звонки.

- Мы хотели бы узнать насчет «сушилок». Он обещал корреспонденту, что «сушилки» у нас останутся, а теперь просто трубки не берёт, а нам накладно каждый раз возить с собой сумку, - написала нам одна из мам спортсменов. – Во-первых, она будет рваться, а во-вторых, кому-то такси вызывать туда и обратно, а кому-то с двумя пересадками ехать с такой огромной сумкой.

Мы дозвонились до Николая Антохина и он прокомментировал последние события вокруг сушилок.

- После публикации в СМИ, прокуратура города Калуги провела проверку, по результатам которой получено представление об устранении нарушений, - говорит Антохин фактически пересказывая текст своего ответа родителям. - На сегодняшний день прорабатывается вопрос строительства отдельного помещения соответствующего санитарным нормам и требованиям безопасности.

Мы спросили директора «Космоса» о примерных сроках начала и окончания строительства. По словам Николая Антохина, строить-то вроде недолго, это же не целое здание спорткомплекса, но вот когда начнется строительство, неизвестно. Все зависит от финансирования.

- Мы говорили с родителями, что будем изыскивать возможность не оставить учеников без сушилки, - уточнил заместитель начальника управления физкультуры и спорта Сергей Климов. – Наиболее оптимальное решение - это благоустройство отдельно стоящего здания. О чем и сами родители тоже говорили по практике своих выездных мероприятий. Они ездили по другим субъектам. Там с наружной стороны здания какие-то кладовки предусматривают и т.д. Сейчас мы тоже по этому пути попробуем пойти. Сколько времени это займёт, не могу сказать.

Если подвести промежуточный итог, то ситуация складывается печальная. Родители маленьких хоккеистов, несомненно, из лучших побуждений, вынесли в поле зрения широкой общественности свою проблему, а подключившиеся к делу надзорные органы фактически усугубили ситуацию, поставив вне закона то, что есть, ссылаясь на вопросы безопасности и санитарии.

Как бы сказал незабвенный Черномырдин: «Хотели, как лучше, а получилось, как всегда».

Что же остаётся делать в такой ситуации? На наш взгляд, компромиссное решение тут возможно. Чиновникам пойти на нарушения и, несмотря на запрет прокуратуры, разрешить родителям продолжать хранить вещи и инвентарь их детей в подтрибунке, в надежде, что прокуратура закроет на это глаза. А родителям смириться с таким положением дел, пока не будут построены нормальные сушилки.

Но пойдут ли чиновники на риск получить дисциплинарное взыскание или штраф от прокуратуры? Согласятся ли родители терпеть и ждать?

Последние считают, что к тому времени, как построят сушилки, их дети уже вырастут и закончат спортивную школу. А кто-то просто перестанет учиться, потому что им тяжело возить вещи за тридевять земель.

Но главное, совершенно очевидно, что место для хранения вещей нужно было уже вчера. Его требовалось построить еще в 2009 году, когда закончилось возведение арены «Космос». Ну, в крайнем случае, в 2014-м, когда в Калуге появилась своя хоккейная команда и состоялись первые игры.

Чего же ждали чиновники все эти годы? Почему довели ситуацию до конфликта и тупика? Почему у нас опять не получается делать дело иначе, чем завещал легендарный политик своим «как всегда»?

А что вы думаете, по этому поводу, дорогие читатели?