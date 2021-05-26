Набережные, Лихуны и прочая боль Калуги: чем пытали главу города на большой пресс-конференции

Во вторник, 25 мая, в Калуге состоялась большая пресс-конференция городского головы Дмитрия ДЕНИСОВА.

На встречу пригласили журналистов ведущих калужских изданий. Общение с продлилось более часа.

Накануне пресс-конференции Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ опубликовал исследование по оценке деятельности глав муниципалитетов РФ.

Анализировалась работа мэров 88 городов. Возглавил рейтинг Сергей Собянин, на втором месте глава Санкт-Петербурга Александр Беглов, а на третьем месте мэр Тюмени Руслан Кухарук.

Дмитрий Денисов вошел в ТОП-10 и занял в нем седьмое место, опередив мэров Грозного Хас-Магомеда Кадырова, Набержных Челнов Наиля Магдеева и новокузнецкого градоначальника Сергея Кузнецова.

Правда, об этом факте на мероприятии скромно умолчали. Зато затронули вопросы, касающиеся большинства проблемных зон нашего города.

Какие именно – в нашем обзоре ниже.

Комфортная городская среда

Один из вопросов касался благоустройства набережной Оки в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды». Именно за этот объект Денисов по его признанию и проголосовал.

Городской голова рассказал о планах преображения территории, которая должна стать визитной карточкой Калуги.

- Там пространства для творчества достаточно. Есть каркас – зона променада. На нее мы можем год за годом нанизывать все новые активности, делать площадки, привлекая предпринимательское сообщество. Чтобы эта набережная зажила своей жизнью, а мы смогли создать дополнительные точки притяжения, - сказал Дмитрий Денисов. - В конце мая завершается отбор, далее будет этап проектирования. Мы покажем какой-то «полуфабрикат», а жители смогут выразить свое мнение. Исходя из него, оперативно внесем изменения в проект и подготовим смету.

Также городской голова пообещал, что другие объекты, вынесенные на голосование, также будут реализованы. Только из других источников финансирования.

Другая набережная – Яченского водохранилища – также продолжит свое преображение. Торговля едой и напитками на набережной Яченского водохранилища появится в самое ближайшее время. Сегодня там уже работают палатки с кофе, мороженым и прокат велосипедов.

Надежный склон и спортивная Мекка

Недалеко от набережной Яченского водохранилища новую жизнь получит и сквер Волкова. Здесь будет уложено футбольное поле с искусственным покрытием, установят небольшие трибуны. Также появится физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа.

- Сквер Волкова станет спортивной Меккой города. Каким он изначально и задумывался. Там появятся новые доступные спортивные объекты, - сказал Дмитрий Денисов.

В стотысячный раз спросили городского голову и про склон музея космонавтики. На каждой планерке Дмитрий Денисов не устает повторять, что этот объект находится в надёжных руках. До конца августа там появится пешеходная дорожка, которая позволит спускаться и подниматься велосипедистам и родителям с колясками.

Затронули журналисты тему общественного транспорта и его движение по улице Кирова. Этот вопрос стоит на повестке дня и будет решен в несколько ходов.

- У нас запланирован перенос остановок общественного транспорта с улицы Кирова на Рылеева. Сейчас разрабатывается проект организации дорожного движения, - сказал градоначальник. – Также мы хотим сделать полосу для общественного транспорта на участке от улицы Рылеева до Плеханова. Это делается и для того, чтобы иметь больше шансов на получение поддержки со стороны федерального бюджета на обновление подвижного состава общественного транспорта.

Северный въезд и Лихуны

Озвучивали дмитрию Денисову и проблемы, о которых калужане писали в социальных сетях. Один из самых часто задаваемых вопросов касался северного въезда в город.

- Эта важная тема. Даже в плане вопроса безопасности. Там высокая аварийность, - сказал городской голова. – В прошлом году мы завершили работы по проектированию этой важнейшей въездной автомагистрали. Сметная стоимость очень высокая - около 650 миллионов рублей. Но у нас есть хорошие шансы на получение финансирования на ремонт северного въезда в Калугу, от улицы Светлой до деревни Лихун. Велика вероятность, что с помощью правительства Калужской области найдём средства уже в этом году.

А вот проектов по благоустройству Березуйского оврага у города нет. Есть только планы по наведению на этой территории элементарного порядка и организации пешеходного маршрута от улицы Достоевского до Набережной.

Деревня Лихун упоминалась в ходе пресс-конференции множество раз. Жители этого многострадального населенного пункта атаковали соцсети с вопросами к градоначальнику.

Дмитрий Денисов вновь пояснил, что дороги в деревне Лихун продолжат отсыпать. Будут использоваться освободившиеся материалы после завершения строительства Северного обхода.

Муралы и центральный парк

Калужский блогер предложил на муралах, которые украсят город к юбилею, изобразить фразы и стихи известных земляков. Дмитрий Денисов пообещал подумать над этой идеей.

- В соответствии с поручением губернатора мы будем реализовывать такой проект. Сейчас сотрудничаем с несколькими командами. Уже даже получили какие-то предварительные эскизы. Будет интересный творческий процесс, - отметил Дмитрий Денисов. - Выбрали поверхности, ведем переговоры с собственниками. Можем разнообразить рисунки высказываниями и строчками стихотворений известных калужан. Обязательно рассмотрим такой вариант.

В завершении пресс-конференции Дмитрий Денисов пообещал, что с 1 июня будет продлена работа городского парка культуры и отдыха, а газон в парке после разрытий восстановят.