Итоговый фоторепортаж: реконструкция, салют, любовь. Чем еще запомнился День Победы 2021?

В воскресенье, 9 мая, в Калуге прошел ряд мероприятий, посвященных 76 годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее мы уже публиковали репортаж, в котором показывали и рассказывали, что происходило на центральных улицах города.

Продолжаем обещанную серию фотографий с вечерней части праздника.

Правда, прогулялись не только по праздничным локациям, но и заглянули туда, где никаких мероприятий запланировано не было.

Одной из основных площадок в День Победы по традиции стал Старый Торг.

С 17:00 перед глазами калужан и гостей областного центра развернулась реконструкция «В мае 45-го».

Были воспроизведены боевые действия в пригороде Берлина в последние дни войны.

Праздничный выходной - прекрасный повод выбраться всей семьей из дома и на время забыть о повседневных делах.

После реконструкции зрители смотрели концертную программу с участием известных ведущих, певцов и танцоров.

К вечеру погода порадовала солнышком.

300 000 высаженных по всей Калуге тюльпанов начинают радовать глаз своим цветением.

Какое счастье - наслаждаться мирным небом над головой!

У Инновационного культурного центра людей было совсем немного.

Газончик бы не помешал, тем более что стройка уже закончилась...

Каждый отдыхает по-своему.

6 мая на площадке у ИКЦ открылась выставка советского фоторепортера Валерия Фаминского.

Городом автора - от рождения до кончины - была Москва.

У фотохудожника было плохое зрение. По этой причине на его желание отправиться на фронт поставили крест, но он все равно исхитрился и попал туда.

При жизни фотографа была организована всего одна выставка его работ, после чего о нем несправедливо забыли.

Потомки Фаминского хотели продать архив, благо фотографу Артуру Бондарю удалось его вовремя выкупить.

Книга Валерия Фаминского «V.1945», созданная на основе его фронтовых снимков, содержит более 100 фотографий из Германии с подписями и текстом автора.

Фотовыставку можно посетить до 10 июня.

В здоровом теле здоровый дух!

«Кричат скворцы во все концы: «Весна идет - весне дорогу!» (Михаил Вольпин).

Памятник потерянному времени, установленный волонтерами поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», в Калуге находится с 2019 года. Впервые инсталляция была установлена в московском парке «Музеон». Далее ее перемещали в Орехово-Зуево, Киров и Брянск.

Калуга - город контрастов. Нередко на городских улицах можно встретить ветхие домики напротив богатых коттеджей. Этот снимок сделан в 5 минутах ходьбы от набережной.

Рыжий калужанин вышел на витаминную прогулку.

Одинокий тюльпан нашел свою пристань и вырос в месте, где ему не нашлось ни одного соседа.

Местная интеллигенция.

К 22 часам жители Калуги начали активно подтягиваться на салют.

Вышли все - и стар и млад.

Каменный мост в направлении парка культуры и отдыха перекрыли.

С сильных папиных плеч вид красивее!

Зрелище было не особо долгим, но насыщенным. Все в меру.

Запускали снаряды из парка культуры и отдыха.

В 21 году нового тысячелетия в живых остались единицы из тех, кто преодолел страшнейшее время. Тех, благодаря кому мы сейчас ходим по этой земле.

Наш долг - не забывать главного: герои живы, пока жива память о них