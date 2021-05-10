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В Калуге на Старом Торге русские брали Берлин

Кристина Посохина
Опубликовано: 10.05.2021 17:21 8 1142
В Калуге на Старом Торге русские брали Берлин

В воскресенье, 9 мая, перед калужанами на Старом Торге развернулась реконструкция боевых действий 1945 года, которые происходили в Берлине в последние дни Великой Отечественной войны. 

- Впервые в Калуге прошла военно-историческая реконструкция, посвященная последним дням войны в пригороде Берлина, - отметил городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ. - Реконструкция – одно из напоминаний о том, что представляли собой боевые действия, и какой жестокой была война. Очень надеюсь, что на молодое поколение мероприятие произвело большое впечатление. И сегодняшний день станет для них дополнительным поводом углубиться в историю нашей страны, пообщаться с прадедами, дедами, которые передадут им истинную правду об ужасных событиях и страницах нашей истории.

Военно-историческая реконструкция «В мае 45-го».

Мероприятие началось в 17:00.

Сотни жителей и гостей города своими глазами увидели сражение, приближенное к реальному.

Операция по взятию Берлина продолжалась с 16 апреля по 2 мая. 

Легендарный ГАЗ-67 - редчайший советский автомобиль, уцелевший до наших дней.

История его положена с 1934 года.

Женщины, чьи хрупкие плечи несли на себе тяготы военного времени, на фронте были неотъемлемой частью.

Форма, вооружение, техника и прочий реквизит - либо достоверные предметы со времен войны, либо максимально соответствующие эпохе тех лет. 

Взрывы и выстрелы были слышны от горуправы. 

Девушки, отыгрывающие мирное население, уже готовы торжественно встречать солдат. 

Погода в разгар мероприятия пошла навстречу. Выглянуло солнышко.

Финальное построение реконструкторов союза военно-исторических клубов «Батальонъ».

Стрельба в честь победы в сражении.

Долгожданная встреча своих героев-победителей!

Дмитрий ДЕНИСОВ подчеркнул, что аналогичные мероприятия планируются и на 650-летний юбилей нашего города.

Кристина Посохина
Опубликовано: 10.05.2021 17:21 8 1142
Тэги: 9 мая ВОВ День Победы реконструкция
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