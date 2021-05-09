Как калужане празднуют 9 мая

9 мая - для нашей страны значимый день. Сегодня празднуется 76 годовщина Великой Победы.

С утра в Калуге проходит ряд мероприятий.

Предлагаем Вашему вниманию наш фоторепортаж с улиц города.

Несение Почетного караула.

Несмотря на непогоду, калужане подтянулись на площадь Победы.

В «афганском» скверике состоялся митинг интернационалистов.

Улица Театральная пусть и скромно, но украшена.

Хоть с погодой и не повезло, как обычно случается на 9 мая, народу собралось немало.

На улицах города встречается много реконструкторов ВОВ с советской военной техникой.

Так этот день выглядит детскими глазами.

Слаженная очередь за полевой кашей.

На Театральной площади расположена фотозона.

Точки полевой кухни размещены в разных местах Калуги.

Жителям Калуги предлагается приобрести красивые сувениры.

Концерту быть!

В парке культуры и отдыха вовсю уже цветут тюльпаны!

А завтра смотрите вторую часть праздничного фоторепортажа с улиц вечерней Калуги.