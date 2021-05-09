Как калужане празднуют 9 мая
9 мая - для нашей страны значимый день. Сегодня празднуется 76 годовщина Великой Победы.
С утра в Калуге проходит ряд мероприятий.
Предлагаем Вашему вниманию наш фоторепортаж с улиц города.
Несение Почетного караула.
Несмотря на непогоду, калужане подтянулись на площадь Победы.
В «афганском» скверике состоялся митинг интернационалистов.
Улица Театральная пусть и скромно, но украшена.
Хоть с погодой и не повезло, как обычно случается на 9 мая, народу собралось немало.
На улицах города встречается много реконструкторов ВОВ с советской военной техникой.
Так этот день выглядит детскими глазами.
Слаженная очередь за полевой кашей.
На Театральной площади расположена фотозона.
Точки полевой кухни размещены в разных местах Калуги.
Жителям Калуги предлагается приобрести красивые сувениры.
Концерту быть!
В парке культуры и отдыха вовсю уже цветут тюльпаны!
А завтра смотрите вторую часть праздничного фоторепортажа с улиц вечерней Калуги.
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