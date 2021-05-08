Полная афиша Дня Великой Победы, график и схема перекрытия улиц на время торжест

В эти дни мы отмечаем главный праздник страны. Информацию о том, как и где в Калуге будут праздновать 9 Мая, мы собрали на этой странице.

Для удобства автолюбителей после афиши вы найдете список улиц, которые будут перекрыты для проезда в связи с торжествами, а также почасовой график ограничения движения.

С праздником, Калуга!

Афиша торжественных мероприятий в честь Великой Победы

Театральная площадь (сцена)

12:00 Хоровой фестиваль «Мы за мир!» с участием детских коллективов

13:00 Хореографическая постановка «Верните память»

14:00 Концерт духового оркестра «Мелодии весны, мелодии Победы»

15:00 Концертная программа «Минувших лет живая память»

19:00 Ретро-концерт «Споемте, друзья»

Театральная площадь (правый проезд, сквер)

12:00- 15.00 Работа интерактивных площадок, мастер-классы, тематические фотозоны; Концертные программы с участием творческих коллективов

Театральная площадь (левый проезд)

12:00 Фестиваль солдатской каши «Угощаем кашей по-солдатски»

ул. Театральная, пешеходная часть

12:00 Военно-полевой концерт «Женское лицо Победы»

13.30 Творческий проект «Будем жить!»

Сквер Мира - площадь Победы - сквер Мира

12:00 Чемпионат города Калуги по эстафетному бегу

Городской парк культуры и отдыха

12:00 Концертная программа «Должны смеяться дети!»

14:30 Концерт победителей и призеров городского конкурса-фестиваля патриотической песни «Пою тебе, моя Россия»

Танцевальная площадка, ул. Кирова, д. 27

12:00 Интерактивная программа «Этих дней не смолкнет слава»

Площадка у памятника С.М.Кирову

12:00 Тематическая программа «Сквозь года звенит Победа»

15:00 Волонтерская программа «Майская площадка добра»

Площадь Старый торг

17:00 Военно-историческая реконструкция «Май 45-го года»

18:30 Праздничная программа «Песни Великой Победы»

20:00 Праздничный концерт «Весна Победы»

22:00 Праздничный фейерверк «Салют Победы»

График перекрытия улиц в связи с торжествами 9 Мая

Движение с 09.00 до 20.00 будет прекращено:

на Театральной площади (от улицы Кирова до улицы Суворова);

Движение с 08.00 до 13.00 будет прекращено:

по улице Кирова (от сквера Мира до площади Победы);

по проезжей части площади Победы;

по проезжей части сквера Мира;

Движение с 15.00 до 23.00 будет прекращено:

на площади Старый торг;

по ул.Кутузова (от 2-го Красноармейского переулка до пл.Старый торг) (в сторону пл.Старый торг);

по ул.Воробьевская (от ул.Красная Гора до пл.Старый торг);

по ул.Карпова (от ул.Воскресенской до ул.Театральной);

по ул.Дарвина (от ул.Воскресенской до ул.Театральной);

по ул.Ленина (от пер.Старичкова до пл.Старый торг);

по пер.Гостинорядский (от ул.Карпова до пл.Старый торг);

по ул.Крапоткина (от пер.Гостинорядский до ул.Марата);

по ул.Театральная (от ул.Дарвина до пл.Старый торг);

по ул.Баженова (от ул.Пушкина до пл.Старый торг) (в сторону пл.Старый торг);

по ул.Пушкина (от ул.Плеханова до ул.Баженова) (в сторону пл.Старый торг);

по ул.Набережной (от ул.Набережной, д. 21 до пл.Старый торг) (в сторону пл.Старый торг).