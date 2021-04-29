Восходящая звезда калужской легкой атлетики Мария Попова бросила лыжи ради бега

Звездочки в калужской легкой атлетике, к сожалению, в последние годы зажигаются не так часто. Особенно среди девушек. Потому успешные результаты воспитанницы спортивных школ «Орленок» и «Юность» Марии Поповой сразу же бросаются в глаза. 11-классница из Калуги в 2020 году завоевала россыпь медалей на соревнованиях всероссийского уровня. Мария выиграла серебро на первенстве России в Новочебоксарске, стала победительницей первенства ЦФО в Смоленске и пятого юбилейного обнинского Атомного марафона. А совсем недавно Попова вернулась из Суздаля. Калужанка завоевала во Владимирской области серебро на первенстве России. После одной из тренировок наш корреспондент пообщался с одной из главных звездочек нашей легкой атлетики.

Мария Попова в окружении мамы Елены Третьяковой, бабушки Нины Викторовны Матчиновой и дедушки Анатолия Сергеевича Матчинова

Спортивная династия

- Мария, расскажи немного о себе.

- Я родилась и выросла в Калуге. Здесь же начала заниматься спортом. Это неотъемлемая часть моей жизни с малых лет.

- У тебя спортивная семья? Было с кого брать пример?

- Сказать, что семья спортивная, это ничего не сказать. Абсолютно все ведут активный образ жизни. Моя бабушка является мастером спорта по лыжным гонкам. Мама серьезно занималась легкой атлетикой и спортивным ориентированием. Дедушка - кандидат в мастера по лыжным гонкам. Он всю свою жизнь тоже посвятил спорту.

- То есть особого выбора у тебя не было?

- С мамой я занималась спортивным ориентированием. А бабушка в детстве привела на лыжные гонки. Хотела, чтобы я попробовала себя. Мне понравилось.

- Какие успехи были у тебя в лыжных гонках?

- Я попадала в десятку сильнейших на первенстве России. Потом еще было успешное выступление на Празднике севера в Мурманске. Выиграла гонку среди учащихся. На уровне Калужской области я показывала всегда хорошие результаты.

Мария с радостью занималась лыжными гонками, но в итоге выбрала все-таки легкую атлетику.

Легкая атлетика

- Почему решила все-таки перейти из лыжных гонок в легкую атлетику?

- Мне бегать всегда больше нравилось. Даже летом я с большим удовольствием преодолевала кроссы, чем тренировалась на лыжероллерах. К тому же в нашем регионе не часто бывают снежные зимы. Так что в легкой атлетике у меня было больше возможностей для развития.

- Бег нравится далеко не всем спортсменам. Кому-то он кажется очень однообразным. Особенно, когда дистанции измеряются не в метрах, а в десятках километров. Чем тебя привлекла легкая атлетика?

- Я очень люблю медленный бег. Можно отвлечься от всего. Есть время, чтобы обо всем подумать.

- В калужской легкой атлетике сейчас не самые светлые времена. Перспективных спортсменов не так много. На твоей дистанции в регионе есть конкуренция?

- В основном все идут в спринт. Профессионально легкой атлетикой не так просто заниматься. А бегать длинные дистанции тяжело, в том числе и психологически. Не все к этому готовы. Уходят и приходят из спорта.

Мария Попова и ее тренер Гаджи Алиев после завоевания серебряной медали первенства России в Суздале

Тренер и планы на сезон

- Как такое большое количество тренировок и соревнований сказывались на твоей учебе?

- Я учусь сейчас в 11-ом классе в 26-ой калужской школе. Учителя всегда знали, что я серьезно занимаюсь спортом. С пониманием относились к моей загруженности, помогали с учебой. Вообще, с этим у меня проблем нет. Учусь я хорошо.

- Несколько дней назад ты приехала из Суздаля. На первенстве России смогла завоевать серебряную медаль. Расскажи об этих соревнованиях.

- В Суздале я бежала кросс 2000 метров. В принципе, это были подготовительные старты к серьезным летним соревнованиям. Все-таки моя основная дисциплина – стипльчез (прим. - 3000 метров с препятствиями). В Суздале смогла и хорошо подготовиться, и отлично выступить. Я довольна. Хотя могла пробежать еще быстрее. Была очень неприятная погода, шел дождь. Поэтому даже два раза упала. Но я чувствовала по всей дистанции поддержку своего тренера Гаджи Алиева. Это очень мне помогает во всех стартах и тренировочном процессе. Сейчас мой успех - это его рук дело.

- Расскажи для наших читателей, какие тренировочные объемы надо сделать, чтобы добежать как минимум до медали первенства России.

- Я тренируюсь по плану, который пишет тренер. Объемы он дает, исходя из задач и моего самочувствия. В этом я ему полностью доверяю. На сборах, конечно, проще преодолевать большие расстояния. В этом году мы уже были в Кисловодске. В течение трех недель тренировались в двухразовом режиме.

- Мария, какие основные цели ты ставишь для себя в 2021 году?

- Для начала надо успешно выступить на первенстве Центрального федерального округа в Брянске. Там несколько дистанций пробегу. А потом надо успешно выступить на первенстве России. Попытаться отобраться на соревнования более высокого уровня.

Мама Марии Поповой Елена Третьякова рассказала о спортивном пути своей дочери:

- Маша была очень активным ребенком. До поступления в первый класс мы с ней перепробовали все. Хореография, плавание, художественная гимнастика, фортепиано... Но, когда Машуля училась во втором классе, бабушка увидела, как на спортивной площадке в Анненках тренирует маленьких деток Сергей Анатольевич Кочанов, и привела внучку к нему. Игровые тренировки увлекли Машу, и она постепенно перешла в секцию «Лыжные гонки». Как впоследствии вспоминала Маша шутя: «Если бы я знала, что безобидные игры на площадке, перейдут в крайне тяжелые нагрузки, я бы хорошенько подумала».

Пока она тренировалась и завоевывала медали на соревнованиях по лыжным гонкам, параллельно она не менее успешно выступала в легкой атлетике. Честно говоря, с детства бег ей был ближе, она бежать действительно любила. И в 2019 году Маша перешла в спортивную школу олимпийского резерва «Юность» в отделение легкой атлетики к тренеру Гаджи Гаджимагомедовичу Алиеву.